Bên trong túi sinh tồn 72 giờ Thái Lan khuyến nghị người dân chuẩn bị bao gồm những gì?

Ngày 2/11, Cục Phòng chống và Giảm nhẹ Thiên tai (DDPM) Thái Lan đã khuyến nghị các hộ gia đình nên chuẩn bị túi khẩn cấp chứa đủ nhu yếu phẩm thiết yếu để tự duy trì trong 72 giờ khi xảy ra thảm họa hoặc tình huống khẩn cấp khác.

Tổng cục trưởng DDPM, ông Nirat Pongsitthaworn, cho biết lời khuyên này nằm trong chiến dịch lâu dài của cục nhằm giảm thiểu rủi ro thiên tai và khuyến khích tinh thần chủ động chuẩn bị mà không gây hoang mang dư luận.

Ảnh minh họa: Nation Thailand

Đây là lời khuyên chuẩn bị chung cho các tình huống thảm họa, không phải lời cảnh báo về bất kỳ mối đe dọa cụ thể nào. Tuần trước, Hội đồng An ninh Quốc gia Thái Lan cho biết thông tin họ yêu cầu người dân tích trữ nhu yếu phẩm cho 72 giờ do xung đột ở Trung Đông là sai sự thật.

Dưới đây là những gì DDPM khuyến nghị nên đóng gói:

Thực phẩm và nước uống: 3 lít nước uống sạch cho mỗi người mỗi ngày, thực phẩm ăn liền và đồ ăn cho trẻ em, người già hoặc thành viên bị ốm trong gia đình.

3 lít nước uống sạch cho mỗi người mỗi ngày, thực phẩm ăn liền và đồ ăn cho trẻ em, người già hoặc thành viên bị ốm trong gia đình. Y tế: Bộ dụng cụ sơ cứu, các loại thuốc cơ bản, thuốc uống thường xuyên theo đơn và bản sao hồ sơ y tế của bạn.

Bộ dụng cụ sơ cứu, các loại thuốc cơ bản, thuốc uống thường xuyên theo đơn và bản sao hồ sơ y tế của bạn. Dụng cụ: Điện thoại di động, sạc dự phòng, đèn pin, pin dự phòng, đài radio, còi hú, nến và bật lửa.

Điện thoại di động, sạc dự phòng, đèn pin, pin dự phòng, đài radio, còi hú, nến và bật lửa. Giấy tờ và tiền mặt: Căn cước công dân/CMND, bản sao các giấy tờ quan trọng, giấy tờ nhà đất, sổ tiết kiệm ngân hàng (đặt trong túi chống nước), chìa khóa dự phòng và tiền mặt.

Căn cước công dân/CMND, bản sao các giấy tờ quan trọng, giấy tờ nhà đất, sổ tiết kiệm ngân hàng (đặt trong túi chống nước), chìa khóa dự phòng và tiền mặt. Vệ sinh và quần áo: Khăn giấy, túi rác, túi ziplock, bàn chải và kem đánh răng, áo mưa, quần áo dự phòng, chăn và túi ngủ.

Khăn giấy, túi rác, túi ziplock, bàn chải và kem đánh răng, áo mưa, quần áo dự phòng, chăn và túi ngủ. Đối với người nước ngoài: Mang theo hộ chiếu, bản sao thị thực (visa) và giấy phép lao động, thông tin liên lạc của đại sứ quán nước bạn, cùng các tài liệu bảo hiểm du lịch hoặc bảo hiểm y tế.

Ảnh minh họa: The Thaiger

“Mỗi hộ gia đình nên có một túi đồ khẩn cấp để nếu xảy ra trường hợp khẩn cấp, dù là thiên tai, chiến tranh mạng hay xung đột quốc tế, họ có thể mang theo ngay lập tức khi sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm”, ông Nirat nói.

Ông Nirat cũng khuyên người dân nên chọn một chiếc túi nhẹ, chống thấm nước và để ở nơi dễ lấy. Các hộ gia đình nên thường xuyên kiểm tra xem thiết bị có hoạt động tốt không và các vật dụng có còn hạn sử dụng hay không.

Cục Quản lý Thảm họa và Phòng chống Thiên tai (DDPM) cho biết công tác chuẩn bị toàn diện hơn bao gồm máy móc ứng phó thảm họa, nhân lực ứng phó khủng hoảng và cảnh báo sớm thông qua hệ thống phát sóng di động và các kênh khác. Cục cũng đang chuẩn bị các phương án ứng phó khẩn cấp và cứu trợ phù hợp với các tình huống khác nhau.

DDPM cho biết họ sẵn sàng phối hợp các kế hoạch dự phòng với các cơ quan chính phủ khác ở Thái Lan để hỗ trợ an ninh công cộng và cung cấp trợ giúp trong các trường hợp khẩn cấp.

Nguồn: Nationthailand, The Thaiger



