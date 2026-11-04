Thái Lan báo tin dữ cho ô tô điện Trung Quốc

Theo Bộ trưởng Công nghiệp Varawut Silpa-archa, nội các Thái Lan đã thông qua kế hoạch này đối với các loại xe chạy bằng pin (BEV), với mức thuế mới bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/1 năm tới.

Phát biểu với các phóng viên sau cuộc họp nội các, ông Varawut cho biết: "Chính phủ ưu tiên các chuỗi cung ứng và những nhà đầu tư đã rót vốn vào Thái Lan, góp phần phát triển ngành công nghiệp ô tô và hỗ trợ nền kinh tế Thái Lan trong nhiều thập kỷ qua, đặc biệt là các doanh nghiệp Nhật Bản".

Ông Pornchai Thiraveja, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế tiêu thụ đặc biệt, cho biết việc tái cấu trúc thuế nhằm khuyến khích đầu tư vào ngành công nghiệp ô tô trong nước, qua đó giúp chuyển đổi Thái Lan thành một trung tâm sản xuất xe điện của khu vực.

Thái Lan hiện là thị trường ô tô lớn thứ ba tại Đông Nam Á, sau Malaysia và Indonesia. Giống nhiều quốc gia khác, xe điện đang ngày càng thâm nhập sâu hơn vào thị trường Thái Lan - dẫn đầu là các thương hiệu từ Trung Quốc - trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng cao thúc đẩy quá trình chuyển dịch từ xe sử dụng động cơ đốt trong sang xe điện.

Theo Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan, doanh số xe điện du lịch đạt 161.532 chiếc trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 9, chiếm 31% tổng doanh số bán xe. Trong khi đó, dữ liệu từ liên đoàn này cho thấy sản lượng xe điện sản xuất tại Thái Lan trong cùng kỳ chỉ đạt 70.472 chiếc, cho thấy một lượng lớn xe điện đang được nhập khẩu.

Chính phủ Thái Lan cân nhắc điều chỉnh thuế tiêu thụ đặc biệt vì cho rằng sự gia tăng của xe điện nhập khẩu không giúp ích cho việc phát triển chuỗi cung ứng nội địa hay tạo thêm việc làm.

Các nhà lắp ráp ô tô Nhật Bản - vốn tập trung chủ yếu vào xe hybrid và xe sử dụng động cơ đốt trong - đã bày tỏ quan ngại rằng hệ thống thuế hiện tại thiếu công bằng, khiến các loại xe sản xuất trong nước trở nên kém cạnh tranh hơn. Hiện nay, các dòng xe hybrid lắp ráp tại Thái Lan đang chịu mức thuế tiêu thụ đặc biệt từ 6% đến 15%, trong khi xe sử dụng động cơ đốt trong chịu mức thuế từ 25% đến 35%.

Theo số liệu thống kê từ Bộ Thương mại Thái Lan, trong chín tháng đầu năm 2026, giá trị nhập khẩu xe điện (EV) của nước này đạt khoảng 2,36 tỷ USD (tính theo phân loại các loại xe chỉ sử dụng động cơ điện để vận hành), trong đó 96% có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Một số nhà sản xuất ô tô Trung Quốc, bao gồm BYD và Great Wall Motor, đã đặt nhà máy tại Thái Lan; tuy nhiên, không phải tất cả các mẫu xe đều được sản xuất trong nước.

Các thương hiệu Trung Quốc được hưởng lợi từ mức thuế quan bằng 0. Theo Bộ Tài chính Thái Lan, nhờ hiệp định thương mại ASEAN - Trung Quốc (có hiệu lực từ năm 2010), thuế quan đối với ô tô thành phẩm đã được bãi bỏ, giúp các dòng xe này có lợi thế về giá cả.

Các chuyên gia và đại diện ngành công nghiệp cho rằng cơ chế thuế tiêu thụ đặc biệt mới sẽ góp phần làm chậm đà gia tăng của ô tô nhập khẩu, đồng thời hỗ trợ hoạt động sản xuất trong nước. Bà Pimjai Leeissaranukul, Chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan, nhận định: "Cơ chế thuế này nên đóng vai trò là công cụ thu hút các khoản đầu tư thực chất, từ đó hình thành nên các chuỗi cung ứng ngay tại Thái Lan".

Tuy nhiên, ông Rujipan Assarat, chuyên gia phân tích tại Trung tâm Nghiên cứu Kasikorn, cảnh báo rằng ngay cả với cơ chế thuế tiêu thụ đặc biệt mới, nhu cầu từ người tiêu dùng có thể vẫn không đủ mạnh để thúc đẩy sản xuất, do nền kinh tế Thái Lan hiện còn khá yếu. Ông Rujipan cho biết: "Sản lượng ô tô có thể sẽ không tăng nhanh, bởi nhu cầu vẫn ở mức thấp trong bối cảnh triển vọng kinh tế còn ảm đạm".