Thị trường ô tô cuối năm sôi động: Hai mẫu xe châu Âu được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ

Skoda Việt Nam vừa công bố chương trình “Đại tiệc ưu đãi tháng 11” dành cho hai mẫu xe Kushaq và Slavia. Đây là hai dòng xe được hãng lắp ráp trong nước, với chính sách hỗ trợ tập trung vào việc giảm chi phí mua xe và sử dụng trong thời gian đầu.

Điểm nhấn của chương trình là hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương đương 10% giá trị xe theo chính sách ưu đãi được công bố. Bên cạnh đó, khách hàng được miễn phí bảo dưỡng lần đầu hoặc tại mốc 7.500 km, gia hạn bảo hành lên đến 8 năm và tặng một năm bảo hiểm vật chất tùy phiên bản, với số lượng giới hạn.

Một số phiên bản còn được giảm trực tiếp 20 triệu đồng chi phí nhiên liệu vào giá bán. Khách hàng cũng có thể lựa chọn gói miễn phí bảo dưỡng trong 5 năm hoặc 60.000 km, hoặc quy đổi thành 25 triệu đồng tiền mặt theo điều kiện chương trình.

Đối với khách hàng mua xe trả góp, Skoda phối hợp cùng PGBank và VPBank triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất 0% trong 12 tháng đầu. Chính sách này giúp giảm áp lực trả lãi trong giai đoạn đầu sở hữu xe.

Như vậy, ngoài khoản hỗ trợ lệ phí trước bạ, người mua Kushaq và Slavia còn có thể lựa chọn nhiều quyền lợi liên quan đến bảo dưỡng, bảo hiểm và tài chính. Đây là những yếu tố góp phần giảm tổng chi phí sở hữu xe, đặc biệt trong giai đoạn mua sắm cuối năm.

Bên cạnh chương trình ưu đãi dành riêng cho Kushaq và Slavia, Skoda Việt Nam còn triển khai chương trình quay số “Mua Skoda, rinh ngay quà khủng”, diễn ra từ ngày 1/11 đến 31/12/2026 tại 15 đại lý ủy quyền trên toàn quốc.

Hoạt động quay số sẽ áp dụng cho cả bốn mẫu xe Skoda đang phân phối chính hãng tại Việt Nam, gồm Kushaq, Slavia, Karoq và Kodiaq.

Theo công bố, chương trình có tổng cộng 22 phần quà Garmin, với tổng giá trị 149,058 triệu đồng. Trong đó, hai giải Đặc biệt là đồng hồ Garmin Forerunner 970, trị giá 19,629 triệu đồng mỗi chiếc. 20 giải Nhất là vòng đeo tay thông minh Garmin CIRQA, trị giá 5,49 triệu đồng mỗi chiếc.

Để tham gia, khách hàng cần ký hợp đồng và được xuất hóa đơn mua xe hợp lệ trong thời gian chương trình diễn ra. Mỗi hóa đơn tương ứng một mã dự thưởng, được gửi qua email hoặc Zalo trong vòng 24 giờ sau khi đáp ứng đủ điều kiện.



