Giá bạc sáng ngày 4/11 đồng loạt giảm mạnh tại Ancarat, Sacombank, DOJI, Bảo Tín Mạnh Hải

Trên thị trường thế giới, giá bạc giao dịch ở mức 49 USD/ounce, quay đầu giảm sau khi tăng trở lại đầu tuần. Giá bạc thế giới hiện ở mức 1,51 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá bạc trong nước khoảng 110.000 đồng, tiếp tục rút ngắn chênh lệch.

Giá giao dịch thực tế tại mỗi thị trường, bên cạnh các yếu tố vĩ mô và tỷ giá, còn chịu tác động trực tiếp từ quan hệ cung – cầu tại chính thị trường đó.

Việc chênh lệch giữa giá vàng, bạc trong nước và thế giới đang thu hẹp là một biểu hiện rõ nét của yếu tố này. Khi thị trường trong nước hạ nhiệt, nhu cầu mua giảm trong khi lượng khách hàng có nhu cầu bán lại gia tăng, các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc sẽ phải điều chỉnh giá mua – bán phù hợp để cân đối cung cầu, duy trì thanh khoản cho thị trường và đảm bảo hoạt động kinh doanh.﻿﻿

Các nhà đầu tư cân nhắc giá dầu giảm trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ. Giá dầu đã đảo chiều sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ chấm dứt chương trình viện trợ 4 tỷ đô la cho Israel vào cuối năm nay. Giá dầu thấp hơn có thể làm giảm áp lực lạm phát và giảm kỳ vọng về việc tăng lãi suất thêm nữa. Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường hiện đang dự báo gần 75% khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ tăng lãi suất vào tháng 12. Trong khi đó, cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ đang diễn ra, với đảng Dân chủ được dự đoán sẽ giành lại quyền kiểm soát Hạ viện, trong khi kết quả Thượng viện vẫn chưa chắc chắn.

Bên cạnh yếu tố tài chính, triển vọng cung cầu vật chất đang trở thành vấn đề đáng quan tâm. Theo báo cáo World Silver Survey 2026 của Viện Bạc, thị trường bạc được dự báo tiếp tục thiếu hụt trong năm 2026, đánh dấu năm thiếu hụt thứ sáu liên tiếp. Tuy nhiên, giá cao có thể thúc đẩy doanh nghiệp tiết giảm lượng bạc sử dụng trong sản xuất pin mặt trời, đồng thời làm suy yếu nhu cầu trang sức và đồ bạc.

Trong dài hạn, những thay đổi về công nghệ có thể làm thay đổi cán cân cung cầu. Nếu các nhà sản xuất tiếp tục giảm lượng bạc sử dụng trong mỗi tấm pin mặt trời hoặc thay thế một phần bạc bằng vật liệu khác, tốc độ tăng nhu cầu công nghiệp có thể chậm lại. Trong khi đó, nguồn cung từ khai thác và tái chế có khả năng tăng lên khi điều kiện thị trường thuận lợi hơn.

Theo báo cáo của Metals Focus được The Economic Times dẫn lại, khả năng thị trường chuyển sang dư cung trong năm 2027 là rủi ro mà nhà đầu tư cần lưu ý. Tuy nhiên, đây vẫn là dự báo dựa trên những giả định về cung cầu, không phải kết quả đã chắc chắn xảy ra. Diễn biến thực tế còn phụ thuộc vào sản lượng khai thác, hoạt động tái chế, nhu cầu công nghiệp và dòng vốn đầu tư.