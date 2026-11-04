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Giá xăng giảm bao nhiêu chỉ sau 3 ngày?

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Trong vòng 3 ngày (từ 1 - 3/11) với 2 lần giảm liên tiếp, giá xăng E10 đã hạ hơn 2.500 đồng/lít, xăng E5 giảm gần 3.000 đồng/lít.

Theo quyết định của Liên Bộ Công Thương - Tài chính, từ 22h ngày 3/11, giá xăng E5 RON92 giảm 1.020 đồng/lít, xuống 23.203 đồng/lít; xăng E10 RON95 giảm 928 đồng/lít, xuống 23.230 đồng/lít.

Bộ Công Thương cho biết, đợt điều hành diễn ra sau khi giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua giảm nhanh dẫn đến giá cơ sở mặt hàng xăng kỳ này giảm trên 10% so với kỳ trước liền kề, vượt ngưỡng giảm 10% quy định tại Nghị quyết số 55/NQ-CP ngày 19/3/2026 của Chính phủ.

Trước đó, tối 31/10, liên Bộ Tài chính - Công Thương cũng đã điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu cùng thời điểm Nghị quyết của Chính phủ quy định thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng các loại là 0%, có hiệu lực từ 0h ngày 1/11.

Cụ thể, xăng E5 RON92 giảm 1.804 đồng/lít, về mức 24.223 đồng/lít; giá xăng E10 RON95 giảm 1.575 đồng/lít, còn 24.159 đồng/lít.

Diễn biến giá xăng E10 RON95 những phiên gần nhất.

Như vậy, sau 2 kỳ giảm liên tiếp, giá xăng E5 RON92 giảm tổng cộng 2.824 đồng/lít. Giá xăng E10 RON95 giảm tổng cộng 2.503 đồng/lít.

Với giá dầu, tại kỳ điều hành ngày 3/11, giá dầu diesel giảm 1.370 đồng/lít xuống 28.870 đồng/lít. Riêng giá dầu mazut kỳ này tăng 380 đồng/kg, lên 23.970 đồng/kg.

Tại đợt điều chỉnh 0h ngày 1/11, giá dầu diesel giữ nguyên 30.240 đồng/lít, dầu mazut giữ nguyên ở mức 23.590 đồng/kg. Chính sách đưa thuế tiêu thụ đặc biệt về 0% từ ngày 1/11 chỉ áp dụng với xăng các loại. Dầu diesel và dầu mazut vốn không thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt nên không chịu tác động trực tiếp từ chính sách này.

Hiện tại, giá xăng dầu của Việt Nam ở mức thấp so với các nước có chung đường biên giới. Cụ thể, giá bán xăng dầu của các nước lân cận Việt Nam ngày 3/11/2026 như sau:

Về giá xăng: Thái Lan: 32.550 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 31.887 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Lào: 49.620 VNĐ/lít; Trung Quốc: 36.125 VNĐ/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: không cao hơn 23.231 VNĐ/lít.

Về giá dầu: Thái Lan: 33.333 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 35.676 VNĐ/lít; Lào: 41.364 VNĐ/lít; Trung Quốc: 33.032 VNĐ/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: không cao hơn 28.876 VNĐ/lít.

Trên thế giới, giá dầu hôm nay tiếp tục đi xuống, chạm mức thấp nhất gần 4 tuần khi những tín hiệu về khả năng đàm phán chấm dứt xung đột tại Iran và Ukraine giúp xoa dịu lo ngại về nguồn cung.

Lúc 6h ngày 4/11, giá dầu WTI giao dịch ở mức 95,85 USD/thùng, giảm 0,61 USD/thùng, dầu Brent ở mức 103,3 USD/thùng, giảm 1 USD/thùng so với phiên giao dịch trước.

Theo Hoàng Lan/ VTC News

VTC News

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