Xăng giảm giá mạnh, hơn 1.800 đồng/lít từ 0h ngày 1/11

Bộ Công Thương vừa thông báo điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng, triển khai Nghị quyết số 45/2026/NQ-CP ngày 31/10 của Chính phủ quy định về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng.

Theo đó, xăng E5RON92 có giá bán không cao hơn 24.223 đồng/lít, giảm 1.804 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành; Xăng E10RON95-III không cao hơn 24.159 đồng/lít, giảm 1.575 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành

Sau điều chỉnh, giá bán tối đa của xăng E10 RON95-III thấp hơn xăng E5 RON92 là 64 đồng/lít.

Thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu thực hiện điều chỉnh giá bán nhưng không muộn hơn 0h ngày 1/11/2026.

Giá xăng giảm từ 0h ngày 1/11.

Đợt điều chỉnh diễn ra khi thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các loại xăng được đưa về 0% theo Nghị quyết số 45/2026/NQ-CP. Chính sách có hiệu lực từ ngày 1/11/2026 đến hết ngày 31/3/2027.

Về Quỹ bình ổn giá xăng dầu, Bộ Công Thương tiếp tục áp dụng mức trích lập và chi sử dụng đối với xăng sinh học đều bằng 0 đồng/lít, thực hiện từ 0h ngày 1/11.

Theo số liệu so sánh của Bộ Công Thương ngày 31/10, giá xăng tại Thái Lan tương đương 32.550 đồng/lít, Campuchia 32.010 đồng/lít, Lào 48.276 đồng/lít và Trung Quốc 36.125 đồng/lít. Bộ Công Thương cho biết Thái Lan, Campuchia có chính sách trợ giá, còn Trung Quốc khống chế giá. Với mức giá mới không cao hơn 24.159 đồng/lít đối với E10 RON95-III, giá xăng Việt Nam ở mức thấp so với các nước có chung đường biên giới.

Bộ Công Thương cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu của các thương nhân kinh doanh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.