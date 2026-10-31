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Giá điện chính thức giảm 2% từ ngày 1/11

| | Thị trường

Từ ngày 1/11, giá bán lẻ điện bình quân giảm 2%, xuống còn hơn 2.159,9 đồng/kWh, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).

Ngày 31/10, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thông báo điều chỉnh giảm giá bán lẻ điện bình quân, áp dụng từ ngày 1/11.

Theo Quyết định số 1305/QĐ-EVN ngày 30/10, mức giá bán lẻ điện bình quân mới là 2.159,9037 đồng/kWh, chưa bao gồm VAT, giảm 2% so với mức hiện hành.

EVN cho biết, việc điều chỉnh được thực hiện sau khi tập đoàn khẩn trương rà soát, tính toán, tiết kiệm tối đa chi phí theo chỉ đạo của Chính phủ và các cơ quan quản lý. Mục tiêu nhằm góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp và bảo đảm an sinh xã hội.

Giá điện bình quân giảm 2% từ ngày 1/11.

Cùng ngày 31/10, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2892/QĐ-BCT quy định về giá bán điện. Quyết định ban hành mức giá bán lẻ điện cho các nhóm khách hàng sử dụng điện và các đơn vị bán lẻ điện, áp dụng từ ngày 1/11/2026.

Mức hơn 2.159,9 đồng/kWh là giá bán lẻ điện bình quân. Giá áp dụng cụ thể cho từng nhóm khách hàng được thực hiện theo biểu giá do Bộ Công Thương ban hành.

Việc giảm giá điện được triển khai theo kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng tại cuộc họp về các kịch bản điều hành giá xăng dầu và điện ngày 27/10.

Cơ sở điều chỉnh gồm Nghị định số 72/2025/NĐ-CP và Nghị định số 278/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung quy định về cơ chế, thời gian điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân, cùng các quy định về cơ cấu biểu giá và thực hiện giá bán điện.

Theo Dương Hưng

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