iPhone Duo mở bán thêm 28 thị trường nhưng vẫn khan hàng, người mua phải đợi đến năm 2027

Theo MacRumors, ngày 30/10/2026, iPhone Duo bắt đầu bán tại thêm 28 quốc gia và vùng lãnh thổ, nâng tổng số thị trường lên gần 100, một tuần sau đợt mở bán đầu tiên. Dù vậy, nguồn cung chiếc iPhone gập đầu tiên của Apple vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu.

Apple giới thiệu iPhone Duo ngày 09/9/2026 tại Apple Park (Cupertino, California, Mỹ), cùng lúc với iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Máy có màn hình ngoài 5,4 inch khi gập và màn hình trong 7,6 inch khi mở, lớn hơn 50% so với iPhone 18 Pro Max. Máy dùng chip A20 Pro và có hai màu Star White, Night Sky.

iPhone Duo đã có mặt tại gần 100 quốc gia và vùng lãnh thổ và đang khan hàng tại nhiều thị trường

Đợt đặt trước bắt đầu lúc 5h00 ngày 16/10/2026 theo giờ Thái Bình Dương, tức 19h00 cùng ngày giờ Việt Nam. Ngày 23/10/2026, máy lên kệ tại khoảng 70 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Mỹ, Anh, Australia, Canada, Trung Quốc, Pháp, Đức, Ấn Độ, Nhật Bản và Singapore. Tại Mỹ, giá máy từ 1.999 USD cho bản 256 GB đến 3.199 USD cho bản 2 TB; giữa hai mức này còn có bản 512 GB và 1 TB.

Việc mở rộng thị trường chưa giải quyết được bài toán nguồn cung. Với các đơn đặt trước mới, thời gian giao hàng đã lùi sang năm 2027. Ngay trước ngày mở bán, nhân viên một số Apple Store tại Mỹ được dặn khuyên khách không nên đến mua trực tiếp nếu chưa đặt trước, vì nhiều khả năng cửa hàng sẽ không có hàng. Nhà báo Mark Gurman của Bloomberg cho rằng Apple biết trước iPhone Duo sẽ thiếu hàng nghiêm trọng do quy trình sản xuất phức tạp, nhưng vẫn mở đặt trước thay vì chờ tích đủ hàng tồn kho.

Dù được báo cáo gặp một số lỗi, thiết bị vẫn được nhiều người săn đón

Sau tuần đầu sử dụng, người dùng cũng bắt đầu phản ánh một số hạn chế. Nhiều ứng dụng chưa được tối ưu cho màn hình gập nên giao diện hiện các dải đen lớn, và có người cho biết máy nóng lên khi làm một số tác vụ. Apple cho biết các nhà phát triển đang nhanh chóng cập nhật ứng dụng để tận dụng thiết kế mới. Ngày 26/10/2026, hãng cũng xác nhận một số ít máy gặp sự cố ở màn hình trong và hướng dẫn người dùng gặp lỗi liên hệ AppleCare để được đổi máy mới.

Việt Nam thuộc nhóm thị trường mở bán đợt đầu, với giá niêm yết từ 64,99 triệu đồng cho bản 256 GB đến 103,99 triệu đồng cho bản 2 TB. Các hệ thống bán lẻ nhận đặt trước từ 19h00 ngày 16/10/2026, và nhiều đại lý ủy quyền thu tiền cọc 30 triệu đồng mỗi máy. Mức cọc này được cho là nhằm hạn chế đầu cơ và giúp đại lý nắm nhu cầu thực tế khi nguồn hàng ban đầu có hạn. Trên Apple Store Online, chỉ khoảng 5 phút sau khi mở đặt trước, mọi phiên bản đều đã hết suất giao vào ngày mở bán.

Tại Việt Nam, iPhone Duo mở bán chính thức từ ngày 23/10 và vẫn đang trong tình trạng khan hàng, cháy hàng. Một số khách có thể phải chờ đợi đến 2027 mới có thể nhận máy

Sáng 23/10/2026, các đại lý chính hãng đồng loạt mở bán iPhone Duo. Di Động Việt, một đại lý ủy quyền của Apple, bắt đầu bán tại các cửa hàng trên toàn quốc và giao những máy đầu tiên cho khách đã đặt trước từ 19h00 ngày 16/10/2026. Trong đợt đầu, hệ thống này dự kiến chỉ đáp ứng được khoảng 2,5% nhu cầu của tổng lượng khách quan tâm, trong đó bản 256 GB màu Trắng Ánh Sao được quan tâm nhiều nhất.

Từ ngày 23/10/2026, khách mua iPhone Duo tại Di Động Việt được tổng ưu đãi đến 9,5 triệu đồng tùy điều kiện áp dụng, gồm trợ giá đến 5,5 triệu đồng qua chương trình “Thu cũ - Đổi mới” và giảm thêm đến 4 triệu đồng tùy phương thức thanh toán. Khách mua kèm Apple Watch Series 12 được giảm 300.000 đồng, còn một số phụ kiện được giảm đến 20%.

iPhone Duo đã được hỗ trợ Apple Pencil (USB-C) sau khi nâng cấp lên iOS 27.2

Cũng trong tuần đầu tiên, iPhone Duo có thêm một tính năng sớm hơn dự kiến. Ngày 26/10/2026, Apple phát hành iOS 27.2, cho phép máy dùng Apple Pencil (USB-C) để viết, vẽ, ghi chú và cuộn trang trên cả màn hình trong lẫn màn hình ngoài. Đây là chiếc iPhone đầu tiên hỗ trợ bút cảm ứng của Apple, và máy chỉ tương thích với Apple Pencil bản USB-C. Khi ra mắt iPhone Duo vào tháng 9/2026, Apple chỉ nói Apple Pencil sẽ được hỗ trợ “trong năm nay”. Vì máy lên kệ cuối tháng 10 và Apple thường tung các bản cập nhật lớn vào tháng 12, nhiều người dự đoán người dùng phải đợi đến cuối năm. Bản cập nhật này còn bổ sung tính năng Edge Light, dùng màn hình để chiếu sáng khuôn mặt người dùng khi gọi video.