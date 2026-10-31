Trung Quốc sắp bị một đối thủ châu Á vượt mặt trong cuộc đua LNG toàn cầu

Nhật Bản được dự báo sẽ trở lại vị trí quốc gia nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) lớn nhất thế giới trong năm 2026, vượt qua Trung Quốc lần đầu tiên kể từ năm 2022. Nguyên nhân chủ yếu đến từ nhu cầu nhập khẩu suy giảm tại Trung Quốc, trong bối cảnh nước này có lượng khí dự trữ dồi dào và giá LNG trên thị trường quốc tế tăng cao.

Theo số liệu ước tính do Reuters tổng hợp từ hai đơn vị phân tích thị trường ICIS và Kpler, Nhật Bản có thể nhập khẩu 62-63 triệu tấn LNG trong năm nay. Trong khi đó, lượng nhập khẩu của Trung Quốc được dự báo đạt 61-62 triệu tấn.

Trung Quốc lần đầu trở thành quốc gia nhập khẩu LNG lớn nhất thế giới vào năm 2021. Tuy nhiên, các biện pháp hạn chế kéo dài trong giai đoạn phong tỏa vì COVID-19 đã khiến nhu cầu khí đốt của nước này suy yếu, tạo điều kiện để Nhật Bản trở lại vị trí dẫn đầu vào năm 2022.

Đến năm 2023, Trung Quốc giành lại vị trí này và duy trì trong ba năm liên tiếp, trước khi có khả năng bị Nhật Bản vượt qua trong năm nay.

Diễn biến trên diễn ra trong bối cảnh xung đột tại khu vực eo biển Hormuz gây gián đoạn các chuyến hàng LNG từ Qatar và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Nguồn cung trên thị trường quốc tế bị thu hẹp, đẩy giá khí đốt giao ngay tăng cao và khiến nhu cầu nhập khẩu LNG tại nhiều thị trường châu Á giảm mạnh.

Tuy nhiên, mức giảm nhu cầu tại Trung Quốc được dự báo lớn hơn so với Nhật Bản. Trước những rủi ro về nguồn cung liên quan đến xung đột Iran, các doanh nghiệp nhập khẩu khí đốt Trung Quốc đã chủ động tăng cường tích trữ từ sớm, giúp nước này có lượng dự trữ tương đối an toàn trước mùa đông.

Theo ông Xiong Wei, nhà phân tích của Rystad Energy, các kho chứa khí đốt ngầm của Trung Quốc đã đạt mức lấp đầy 80% vào cuối tháng 9. Lượng dự trữ này giúp giảm áp lực phải mua thêm LNG trên thị trường giao ngay trong những tháng tới.

Việc Trung Quốc giảm nhu cầu mua LNG giao ngay có thể giúp hạ bớt áp lực cạnh tranh nguồn cung đối với các khách hàng khác tại châu Á và châu Âu. Đây là những thị trường đang phải đối mặt với giá LNG giao ngay cao và cuộc cạnh tranh ngày càng gay gắt đối với các lô hàng không phải đi qua eo biển Hormuz.

Trong khi đó, Nhật Bản cũng đang tìm cách hạn chế tác động từ giá LNG tăng cao. Trong mùa hè năm nay, nước này đã giảm sản lượng điện từ khí đốt và tăng sử dụng than đá nhằm ứng phó với chi phí nhiên liệu đắt đỏ.

Giá LNG giao ngay tại châu Á đã tăng lên mức cao nhất trong gần 4 năm, khi nguồn hàng qua eo biển Hormuz bị gián đoạn và nhu cầu chuẩn bị nguồn cung cho mùa đông tại châu Âu ngày càng gia tăng. Điều này khiến các quốc gia nhập khẩu phải cạnh tranh quyết liệt hơn để đảm bảo nguồn nhiên liệu.