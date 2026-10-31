Giá bạc tại Việt Nam 'bốc hơi', nhà đầu tư lỗ bao nhiêu từ đầu năm?

Sau giai đoạn tăng nóng và lập đỉnh vào cuối tháng 1/2026, giá bạc trong nước đã trải qua nhiều nhịp điều chỉnh, đặc biệt trong tháng 10 vừa qua. Đà giảm mạnh khiến những người mua bạc ở vùng đỉnh đang phải đối mặt với khoản thua lỗ hơn 65% giá trị đầu tư. Ngay cả nhà đầu tư mua từ đầu năm, mức lỗ hiện cũng đã vượt 40% nếu bán lại theo giá niêm yết ngày 31/10.

Theo bảng giá niêm yết ngày 31/10 của Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, bạc miếng 999 được giao dịch ở mức 1,606 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,656 triệu đồng/lượng (bán ra). Đối với bạc thỏi 999 loại 1kg, giá mua vào là 42,826 triệu đồng, trong khi giá bán ra ở mức 44,159 triệu đồng/kg.

So với đầu năm 2026, giá bạc Phú Quý đã giảm mạnh. Ngày 1/1, bạc miếng được doanh nghiệp niêm yết ở mức 2,705 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,789 triệu đồng/lượng (bán ra). Với bạc thỏi 1kg, giá mua vào lên tới 72,133 triệu đồng, còn giá bán ra là 74,373 triệu đồng/kg.

Như vậy, nếu một nhà đầu tư mua 1kg bạc Phú Quý vào ngày đầu năm với giá 74,373 triệu đồng và bán lại vào ngày 31/10, số tiền thu về chỉ còn 42,826 triệu đồng. Khoản thua lỗ lên tới 31,547 triệu đồng/kg, tương đương khoảng 42,42% giá trị ban đầu.

Tính theo đơn vị lượng, người mua bạc ở thời điểm đầu năm cũng đã mất khoảng 1,183 triệu đồng/lượng nếu bán lại theo giá mua vào hiện tại.

Giá bạc giảm sâu cuối tháng 10.

Đáng chú ý, mức thua lỗ còn lớn hơn nhiều đối với những người mua bạc đúng thời điểm thị trường lập đỉnh. Ngày 29/1/2026, giá bạc thỏi Phú Quý từng vọt lên 123 triệu đồng/kg ở chiều bán ra. Khoản lỗ có thể lên tới 80,174 triệu đồng/kg, tương đương khoảng 65,18%.

Nói cách khác, cứ 100 triệu đồng bỏ ra mua bạc ở vùng giá cao nhất cuối tháng 1, nhà đầu tư hiện chỉ còn thu về chưa đến 35 triệu đồng nếu bán lại.

Giá bạc thế giới xuống thấp nhất kể từ tháng 11/2025

Trong phiên giao dịch ngày 31/10, giá bạc giảm xuống gần 51 USD/ounce, mức thấp nhất kể từ tháng 11/2025. Kim loại quý này đang hướng tới mức giảm khoảng 15% trong tháng 10, qua đó có khả năng ghi nhận tháng giảm thứ hai liên tiếp.

Áp lực giảm giá xuất phát từ những thay đổi trong triển vọng kinh tế và chính sách tiền tệ của Mỹ. Các số liệu mới nhất cho thấy lạm phát vẫn dai dẳng, trong khi tăng trưởng kinh tế tiếp tục vượt kỳ vọng, làm gia tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, thậm chí cân nhắc tăng lãi suất vào cuối năm.

Cụ thể, chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ tăng 0,5% trong tháng 9 so với tháng trước, mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 3. Tính theo năm, lạm phát PCE tăng lên 3,6%, trong khi PCE lõi đạt 3,1%.

Ở chiều tăng trưởng, GDP Mỹ trong quý III tăng với tốc độ thường niên 3,4%, cao hơn mức dự báo 3,2%. Động lực đến từ chi tiêu tiêu dùng mạnh mẽ và dòng vốn đầu tư liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI).

Trong bối cảnh đó, Fed đã quyết định giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp ngày 28/10. Tuy nhiên, theo công cụ CME FedWatch, thị trường vẫn đánh giá xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 12 ở mức khoảng 75%.

Diễn biến giá bạc thế giới 1 năm qua.

Triển vọng giá bạc trong những năm tới cũng được Ngân hàng Thế giới (WB) điều chỉnh theo hướng thận trọng hơn. Trong báo cáo tháng 10, tổ chức này hạ dự báo giá bạc trung bình năm 2027 từ 65 USD xuống 62 USD/ounce, đồng thời dự báo giá trung bình năm 2028 ở mức 58 USD/ounce.

Theo WB, nhu cầu bạc được dự báo suy yếu trong hai năm tới. Mặt bằng giá cao đang thúc đẩy các nhà sản xuất tìm cách tiết giảm lượng bạc sử dụng, đặc biệt trong lĩnh vực pin quang điện, thông qua việc chuyển sang công nghệ kim loại hóa bằng đồng. Nhu cầu trang sức và đồ bạc cũng có thể chịu ảnh hưởng khi giá kim loại quý này duy trì ở mức cao.

Dù vậy, nhu cầu từ các lĩnh vực điện tử, trung tâm dữ liệu, ô tô và hạ tầng điện được kỳ vọng tiếp tục tăng, góp phần bù đắp một phần mức suy giảm ở những lĩnh vực khác.

Về nguồn cung, sản lượng khai thác bạc toàn cầu được dự báo chỉ tăng nhẹ, trong khi mặt bằng giá cao có thể khuyến khích hoạt động tái chế.

WB cũng lưu ý triển vọng giá bạc vẫn chịu tác động từ nhiều yếu tố khó lường. Nếu căng thẳng địa chính trị hoặc thương mại gia tăng, nhu cầu nắm giữ các kim loại quý như vàng và bạc với vai trò tài sản trú ẩn có thể vượt dự báo, đặc biệt trong trường hợp xung đột tại Trung Đông leo thang hoặc xuất hiện những điểm nóng mới.