Smartphone giá 50 triệu của vivo

Camera tele 200MP, hướng đến khả năng chụp ảnh từ khoảng cách xa

Điểm nhấn lớn nhất trên vivo X500 Series nằm ở hệ thống camera được phát triển cùng ZEISS, đặc biệt là khả năng chụp tele và quay video. Trong đó, X500 Pro Max được trang bị camera tele ZEISS APO 200MP, sử dụng cảm biến HP0 siêu nhạy kích thước 1/1.4 inch, tiêu cự tương đương 85mm.

Thiết bị tích hợp công nghệ chống rung chuyên nghiệp CIPA 7.0, hỗ trợ chụp ảnh trong điều kiện thiếu sáng với thời gian phơi sáng lâu hơn, đồng thời hạn chế hiện tượng nhòe hình do rung lắc. Động cơ lấy nét X-Track cũng giúp thiết bị theo dõi chủ thể ngay cả khi đối tượng di chuyển khỏi khung hình hoặc bị che khuất tạm thời.

Ở chế độ chụp nhanh, máy hỗ trợ lấy nét tự động theo dõi chủ thể với tốc độ lên tới 60 khung hình/giây. Đáng chú ý, tính năng Chụp Nhanh Chuyển Động Tầm Xa 30x cho phép ghi lại những chủ thể chuyển động nhanh ở khoảng cách xa.

Một phụ kiện đáng chú ý khác là ống kính tăng cường tiêu cự vivo ZEISS Gen 2 Ultra, mở rộng tiêu cự tương đương 400mm. Kết hợp với các chế độ chụp chuyên nghiệp và Chế Độ Sân Khấu 3.0, X500 Pro Max được vivo định vị như một chiếc điện thoại hướng đến người thường xuyên tham gia concert, sự kiện thể thao hoặc chụp ảnh động vật trong tự nhiên.

Trong khi đó, phiên bản X500 sở hữu camera tele ZEISS APO tiêu cự tương đương 72mm và camera ZEISS nhạy sáng chuẩn Pro với cảm biến 50MP, kích thước 1/1.28 inch. Máy có thêm tính năng Chân Dung Điện Ảnh, tự động tối ưu ánh sáng theo từng bối cảnh, cùng Bảng Màu vivo cho phép người dùng tùy chỉnh tông màu, độ sáng và hiệu ứng hạt phim.

Quay video 4K 240fps, tích hợp nhiều công cụ sáng tạo

Không chỉ tập trung vào chụp ảnh, vivo X500 Series còn được trang bị nhiều công nghệ phục vụ nhu cầu quay video. Trên phiên bản Pro Max, camera chính ZEISS với công nghệ TrueDynamic hỗ trợ ghi hình với dải tương phản động rộng, giữ lại chi tiết trong cả vùng sáng và vùng tối.

Thiết bị hỗ trợ Video Log chuyên nghiệp chuẩn điện ảnh với dải tương phản động lên tới 17 EV, tạo điều kiện thuận lợi cho việc chỉnh sửa màu sắc trong hậu kỳ. Ngoài ra, Video Chân Dung 4K Dolby Vision hướng đến khả năng tái hiện tông da tự nhiên trong những điều kiện ánh sáng khác nhau.

Với các cảnh quay chuyển động nhanh, X500 Pro Max hỗ trợ quay video 4K ở tốc độ 240fps, kết hợp chống rung quang học OIS chuẩn Gimbal 3°. Người dùng có thể ghi lại các chuyển động trên sân khấu hoặc trong hoạt động thể thao với hiệu ứng quay chậm và độ chi tiết cao.

Đặc biệt, Chế Độ Sân Khấu 3.0 bổ sung nhiều công cụ như Video Fancam tự động căn chỉnh khung hình, Video 4K sân khấu hiển thị kép và Chụp Nhanh Sân Khấu Siêu Tele. Đây cũng là cơ sở để vivo gọi X500 Pro Max là "The Concert Fancam Phone".

Pin 7.800mAh, giá bán cao nhất gần 50 triệu đồng

Ngoài các tính năng đáng chú ý về camera, X500 Series được trang bị hệ điều hành OriginOS 7 với các tính năng kết nối đa thiết bị, công cụ AI hỗ trợ công việc và khả năng tương tác với một số thiết bị thuộc hệ sinh thái Apple.

Về cấu hình, X500 Pro Max sử dụng vi xử lý MediaTek Dimensity 9600 Pro sản xuất trên tiến trình 2nm của TSMC, trong khi X500 trang bị Dimensity 9600M. Dung lượng pin lần lượt là 7.800mAh và 7.500mAh, hỗ trợ sạc nhanh 90W.

Cả hai phiên bản đều có màn hình ZEISS Master Color, độ sáng tối đa toàn màn hình 2.000 nits và khả năng kháng bụi, kháng nước IP68/IP69. Riêng X500 Pro Max sở hữu màn hình 2K kích thước 6,85 inch.

Tại Việt Nam, vivo X500 Series được phân phối qua hệ thống Thế Giới Di Động. Phiên bản X500 (RAM 12GB, bộ nhớ 256GB) có giá niêm yết 34,99 triệu đồng, trong khi X500 Pro Max (RAM 12GB, bộ nhớ 512GB) có giá 49,99 triệu đồng.

Trong giai đoạn đặt trước đến ngày 7/11, người mua được hưởng các ưu đãi gồm giảm giá tối đa 7 triệu đồng, trả góp 0% lãi suất, bảo hành 24 tháng, bảo hiểm rơi vỡ mặt lưng và cụm camera trong 12 tháng, cùng chương trình thu cũ trợ giá.