Giảm thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng về 0% từ 1/11

Tối 31/10, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết ban hành quy định về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng. Theo đó, Chính phủ đồng ý giảm thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại về 0%. Quy định giảm thuế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/11/2026 đến hết ngày 31/3/2027.

Trường hợp cần điều chỉnh (rút ngắn hoặc kéo dài) thời gian có hiệu lực của Nghị quyết này để đáp ứng yêu cầu về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh năng lượng, ổn định thị trường xăng, dầu, Bộ Công Thương có ý kiến đề xuất gửi Bộ Tài chính để trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Trước Nghị quyết của Chính phủ, theo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và các văn bản hướng dẫn, mặt hàng xăng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt ở mức: Xăng khoáng 10%, xăng E5 8%, xăng E10 7%.

Trước đó, vào cuối tháng 9/2026, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 43/2026 về việc kéo dài thời hạn áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu và nhiên liệu bay.

Theo Nghị quyết, sẽ kéo dài thời hạn áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi đối với xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu đến hết 31/12/2026. Cùng với đó là kéo dài thời hạn áp dụng về thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng đối với xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu và nhiên liệu bay cũng đến hết 31/12/2026.