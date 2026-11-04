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Lynk & Co ưu đãi tháng 11, hỗ trợ đến 50% lệ phí trước bạ

| | Thị trường

Lynk & Co ưu đãi tháng 11, hỗ trợ đến 50% lệ phí trước bạ

Từ ngày 1 đến 30/11, khách hàng mua xe Lynk & Co được hỗ trợ lệ phí trước bạ, tặng phụ kiện, gói bảo dưỡng và bảo hiểm thân vỏ chính hãng, tổng giá trị lên đến hàng chục triệu đồng.

Chương trình bán hàng tháng 11 của Lynk & Co Việt Nam gồm hai nhóm quyền lợi: quà tặng theo xe "An tâm khởi hành" và quà tặng hệ sinh thái "An tâm di chuyển". Ưu đãi áp dụng cho khách hàng ký hợp đồng, thanh toán và xuất hóa đơn từ ngày 1 đến 30/11.

Xe động cơ đốt trong: giảm chi phí ban đầu

Mẫu SUV đô thị Lynk & Co 06, giá niêm yết 689 triệu đồng, được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ. Khoản hỗ trợ này giúp người mua giảm trực tiếp chi phí lăn bánh ngay khi nhận xe.

Với sedan thể thao cỡ C Lynk & Co 03, giá niêm yết 788 triệu đồng, quà tặng gồm ba hạng mục: gói dán phim cao cấp, gói phụ kiện gồm camera hành trình và thảm cao cấp, cùng một năm bảo hiểm thân vỏ Tasco chính hãng. Mỗi hạng mục có giá trị quy đổi 8 triệu đồng, tổng cộng 24 triệu đồng.

Xe điện hóa: trọn bộ sạc và bảo dưỡng dài hạn

Chủ sở hữu mẫu xe thuần điện Lynk & Co 02 nhận bộ sạc cầm tay 3,5 kW và bộ sạc treo tường 7 kW, quy đổi 5 triệu đồng. Đi kèm là gói bảo dưỡng miễn phí 6 năm hoặc 120.000 km, tùy điều kiện nào đến trước (quy đổi 12 triệu đồng), một năm bảo hiểm thân vỏ Tasco chính hãng (quy đổi 9 triệu đồng) và gói cứu hộ VETC RSA trong 6 năm. Tổng giá trị ưu đãi cho Lynk & Co 02 là 26 triệu đồng.

Ở nhóm hybrid cắm sạc, Lynk & Co 08 Halo (VIN 2026), giá niêm yết 1,389 tỷ đồng, cũng được tặng bộ sạc cầm tay 3,5 kW và bộ sạc treo tường 7 kW (quy đổi 5 triệu đồng). Xe đi kèm gói bảo dưỡng miễn phí 6 năm hoặc 60.000 km, tùy điều kiện nào đến trước (quy đổi 16 triệu đồng), cùng một năm bảo hiểm thân vỏ Tasco (quy đổi 14 triệu đồng). Tổng giá trị các hạng mục quy đổi là 35 triệu đồng.

Lynk & Co ưu đãi tháng 11, hỗ trợ đến 50% lệ phí trước bạ - Ảnh 1.

Lynk & Co 08 Halo (VIN 2026) nhận ưu đãi quy đổi 35 triệu đồng, gồm bộ sạc, bảo dưỡng 6 năm và bảo hiểm thân vỏ.

Lynk & Co 900: đặc quyền cho chủ xe flagship

Với SUV flagship Lynk & Co 900, giá niêm yết 3,069 tỷ đồng, chương trình tập trung vào quyền lợi chăm sóc xe và hỗ trợ chủ sở hữu. Người mua được tặng bộ sạc cầm tay 3,5 kW, bộ sạc treo tường 7 kW miễn phí lắp đặt và bộ thảm sàn cao cấp.

Gói dịch vụ đi kèm gồm bảo dưỡng miễn phí 6 năm hoặc 80.000 km, tùy điều kiện nào đến trước, và chăm sóc nội, ngoại thất cao cấp tại Carpla Service mỗi năm một lần trong 6 năm. Chủ xe còn nhận 1 triệu đồng vào tài khoản VETC, gói cứu hộ VETC RSA trong 6 năm và một năm bảo hiểm thân vỏ Tasco.

Lynk & Co ưu đãi tháng 11, hỗ trợ đến 50% lệ phí trước bạ - Ảnh 2.

Chủ sở hữu Lynk & Co 900 được bảo dưỡng miễn phí 6 năm và chăm sóc nội, ngoại thất định kỳ tại Carpla Service.

Theo chính sách của Lynk & Co Việt Nam, chủ xe 900 còn được ưu tiên các dịch vụ sau bán hàng như giao nhận xe tại nhà, hỗ trợ phương tiện khi xe phải lưu xưởng. Hãng cũng hỗ trợ xe và tài xế khi chủ xe đi công tác tại một số thành phố lớn.

Lynk & Co Việt Nam hiện phân phối đa dạng cấu hình động cơ, từ thuần xăng, hybrid nhẹ, hybrid hiệu suất cao đến thuần điện. Các dòng xe Lynk & Co 01, 03+ và 09 thuộc danh mục kinh doanh chính thức của hãng tại Việt Nam. Trong đó, Lynk & Co 03+ và 09 có sẵn giao ngay, còn 01 tiếp tục nhận đơn đặt hàng, thời gian giao xe cụ thể được đại diện bán hàng thông báo trực tiếp đến người mua.

Ánh Dương

Thanh niên Việt

Từ Khóa:
thị trường

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