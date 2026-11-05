Một doanh nghiệp lớn của Việt Nam vừa đạt bước tiến quan trọng trong “mỏ vàng” 1.000 tỷ USD

Vận hành thử nghiệm nhà máy Kiểm thử và đóng gói chip bán dẫn

Tập đoàn FPT có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán dẫn. Thông tin từ FPT, tập đoàn đã đưa nhà máy Kiểm thử và đóng gói chip bán dẫn vào vận hành thử nghiệm tại Bắc Ninh. Nhà máy Kiểm thử và Đóng gói chip bán dẫn FPT có diện tích 1.600 m² đặt tại Khu công nghiệp Yên Phong II-C, tỉnh Bắc Ninh.

Nhà máy vận hành theo định hướng áp dụng các tiêu chuẩn quản lý quốc tế. Các tiêu chuẩn được áp dụng gồm: tiêu chuẩn ISO 9001 về quản lý chất lượng, ISO 14001 về quản lý môi trường và ISO 45001 về quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.

Đồng thời, nhà máy triển khai các biện pháp kiểm soát môi trường phòng sạch theo tiêu chuẩn ISO 14644, kiểm soát phóng tĩnh điện và áp dụng các phương pháp thử nghiệm độ tin cậy theo tiêu chuẩn chuyên ngành phù hợp với từng sản phẩm.

Nhà máy của FPT sử dụng hệ thống máy kiểm thử tự động (ATE Tester) kết hợp với thiết bị Handler để kiểm tra và phân loại chip. ATE Tester sẽ kiểm tra chức năng và đánh giá khả năng hoạt động của chip, trong khi thiết bị Handler đưa chip vào vị trí kiểm tra và sau đó phân loại chip theo kết quả đạt hoặc không đạt. Khu vực kiểm thử bố trí trong phòng sạch Class 10.000 (ISO Class 7) để kiểm soát bụi và các yếu tố môi trường.

Đội ngũ kỹ sư FPT phát triển chương trình kiểm thử phù hợp với từng loại chip. Mỗi dòng chip có chức năng và yêu cầu kỹ thuật khác nhau, các kỹ sư phải xác định những yếu tố cần kiểm tra, thiết lập điều kiện thử nghiệm và đánh giá kết quả.

FPT cũng đang nghiên cứu và phát triển nền tảng ứng dụng AI hỗ trợ tự động hóa quá trình phát triển chương trình kiểm thử chip bán dẫn, từ chuẩn hóa dữ liệu, yêu cầu kỹ thuật đến thiết kế cấu hình kiểm thử và đánh giá kết quả.

Ngoài kiểm thử, nhà máy FPT còn đánh giá độ bền và độ tin cậy của sản phẩm. Để phát hiện nguy cơ chip hư hỏng, các kỹ sư sử dụng phương pháp thử nghiệm: cho chip hoạt động trong môi trường nhiệt độ cao, thay đổi nhiệt độ liên tục hoặc kiểm tra tác động của nhiệt độ và độ ẩm; Triển khai các biện pháp kiểm soát tĩnh điện nhằm giảm nguy cơ hư hỏng khi người hoặc thiết bị tiếp xúc với linh kiện. Kết quả giúp đánh giá khả năng đáp ứng yêu cầu sử dụng và độ tin cậy của sản phẩm.

Điều chưa từng có trong lịch sử Việt Nam ĐỌC NGAY

Để vận hành nhà máy, FPT xây dựng đội ngũ chuyên gia, kỹ sư giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm thử và đóng gói chip, bao gồm các chuyên gia từng có nhiều năm làm việc tại nhà máy Intel Việt Nam. Đội ngũ đảm nhiệm việc xây dựng quy trình kỹ thuật, vận hành thiết bị và đào tạo nhân sự.

Trong giai đoạn vận hành thử nghiệm, nhà máy có công suất tối đa 300 triệu chip mỗi năm, đáp ứng nhu cầu kiểm thử số lượng lớn của các doanh nghiệp. Trong giai đoạn đầu, nhà máy tập trung kiểm tra chức năng, chất lượng và độ tin cậy của chip, hướng tới cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp bán dẫn trong nước và quốc tế.

Thời gian tới, khu vực thử nghiệm độ tin cậy sẽ phát triển theo tiêu chuẩn quốc tế về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn, đáp ứng yêu cầu của khách hàng trong nước và quốc tế. Nhà máy dự kiến triển khai đơn hàng kiểm thử chip đầu tiên cho đối tác Hàn Quốc, đánh dấu bước khởi đầu trong hoạt động cung cấp dịch vụ kiểm thử chip của FPT.

FPT cho hay, thời gian tới, tập đoàn dự kiến tiếp tục mở rộng năng lực kiểm thử chuyên sâu và phát triển công nghệ đóng gói chip, thực hiện bước tiếp theo trong kế hoạch phát triển lĩnh vực bán dẫn của tập đoàn.

Ngành kinh tế 1.000 tỷ USD

Thông tin tại khuôn khổ Semicon West 2026, ông Cho Stokunas, Phó Chủ tịch khu vực châu Mỹ của Hiệp hội Công nghệ Bán dẫn Toàn cầu (SEMI) cho hay, doanh thu toàn ngành chip đã vượt 1.000 tỷ USD. Con số này đã hoàn thành sớm hơn 4 năm so với dấu mốc đặt ra là năm 2030.

Việt Nam là một trong những điểm đến hấp dẫn của những dòng vốn quy mô lớn trong ngành. Đầu tiền phải kể đến Samsung Electronics đã công bố kế hoạch rót 105.790 tỷ đồng (khoảng 4,09 tỷ USD) vào các cơ sở kiểm thử chip nhớ tại Khu công nghiệp Yên Bình, tỉnh Thái Nguyên.

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Hay như tập đoàn thiết kế chip đồ họa và AI lớn nhất thế giới Nvidia cũng đã ký kết thỏa thuận hợp tác thành lập Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển (R&D) và Trung tâm Dữ liệu AI tại Việt Nam.

Trong những năm qua, ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam đã ghi nhận những bước phát triển đáng kể. Năm 2025, doanh thu toàn ngành bán dẫn Việt Nam đạt hơn 21 tỷ USD, thu hút trên 14 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài thông qua hơn 240 dự án. Cùng với đó, Việt Nam đã hình thành khoảng 60 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thiết kế vi mạch, với đội ngũ hơn 7.000 kỹ sư thiết kế bán dẫn.

Từ những nền tảng này, Việt Nam đang từng bước mở rộng sự hiện diện trong chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu, tham gia vào nhiều công đoạn quan trọng như thiết kế, đóng gói, kiểm thử, nghiên cứu và phát triển, sản xuất chip chuyên dụng. Trong đó, chip chuyên dụng được xem là một hướng đi quan trọng, bởi mỗi dòng chip được thiết kế để đáp ứng những yêu cầu riêng biệt của từng sản phẩm và lĩnh vực ứng dụng.

Về định hướng phát triển, ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Quốc gia hỗ trợ sản xuất thử chip bán dẫn (Bộ Khoa học và Công nghệ), cho biết Bộ đang xây dựng danh mục khoảng 20 nhóm chip chuyên dụng thuộc diện được Nhà nước ưu tiên đặt hàng.

Danh mục này tập trung vào các lĩnh vực công nghệ trọng điểm như trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán biên, viễn thông thế hệ mới, cảm biến, Internet vạn vật (IoT), điện tử công suất và bảo mật phần cứng.