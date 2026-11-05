The Collection 688 sắp ra mắt thị trường Đông Bắc TP.HCM

‏Thị trường chuyển dịch về giá trị thực, người mua ngày càng chọn lọc‏

‏Thị trường bất động sản đang chứng kiến sự thay đổi trong hành vi lựa chọn của người mua. Thay vì chỉ đặt kỳ vọng vào khả năng tăng giá, nhu cầu sở hữu sản phẩm đáp ứng mục đích sử dụng thực tế ngày càng được chú trọng.‏

‏Theo khảo sát người tiêu dùng bất động sản H1/2026 của Batdongsan.com.vn, 55% người được khảo sát có mục đích mua bất động sản để ở, cao hơn nhóm mua để đầu tư (45%). Đáng chú ý, trong nhóm người đang điều chỉnh tiêu chí lựa chọn, 64,3% ưu tiên sản phẩm có thể phục vụ nhu cầu ở hoặc khai thác dòng tiền ngay.‏

‏Dữ liệu về xu hướng tiêu dùng bất động sản. Nguồn: Batdongsan.com.vn

‏Các tiêu chí được quan tâm hàng đầu gồm tình trạng pháp lý, hạ tầng kết nối, hệ thống tiện ích và chất lượng xây dựng, bàn giao. Điều này cho thấy người mua ngày càng đánh giá bất động sản dựa trên chất lượng thực tế và giá trị nhận được sau khi sở hữu.‏

‏Song song với sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng, không gian phát triển của thị trường cũng đang mở rộng. Dữ liệu Batdongsan.com.vn cho thấy tỷ trọng nguồn cung tại nhóm đô thị mở rộng tăng từ khoảng 4,8% năm 2019 lên gần 14,9% trong năm 2026 YTD. Đặc biệt, tỷ trọng mức độ quan tâm của người tìm kiếm bất động sản tại TP.HCM hướng đến Bình Dương tăng từ 9,1% trong quý I/2024 lên gần 29,8% trong quý III/2026.‏

‏Nhu cầu tìm kiếm bất động sản thay đổi theo nhiều khu vực, trong đó Bình Dương cũ (hiện là phía Đông Bắc TP.HCM) tăng mạnh. Nguồn: Batdongsan.com.vn

‏Những chuyển động này cho thấy người mua không chỉ tìm kiếm mức giá phù hợp, mà còn quan tâm đến khả năng kết nối, môi trường sống và giá trị sử dụng lâu dài tại các khu vực đô thị mở rộng.‏

‏DICERA và định hướng phát triển sản phẩm gắn với giá trị thực‏

‏Trước những thay đổi của thị trường, doanh nghiệp phát triển bất động sản cần chú trọng hơn đến việc xác định đúng nhu cầu và tối ưu các yếu tố cấu thành giá trị sản phẩm.‏

‏Với hơn 32 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng, DICERA hướng đến châm ngôn phát triển "Tiên phong kiến tạo chuẩn sống mới" dựa trên chất lượng, công năng và trải nghiệm người sử dụng. Từ thiết kế, lựa chọn giải pháp triển khai đến tổ chức hệ tiện ích, mỗi yếu tố đều cần xuất phát từ nhu cầu thực tế.‏

‏DICERA đạt giải "Best Lifestyle Developer" tại PropertyGuru Vietnam Property Awards 2026 với dự án The Collection 688

‏Định hướng này cũng đặt trọng tâm vào kiểm soát chất lượng và tối ưu chi phí phát triển, hạn chế những hạng mục không cần thiết, qua đó hướng đến sản phẩm có mức giá tiệm cận giá trị thực tế mà khách hàng nhận được. Bởi giá trị của một căn hộ không chỉ nằm ở hình thức kiến trúc hay số lượng tiện ích, mà còn ở công năng, chất lượng và khả năng phục vụ đời sống cư dân trong dài hạn.‏

‏The Collection 688: Lời giải cho nhu cầu sống đô thị tại Đông Bắc TP.HCM‏

‏Từ định hướng đó, The Collection 688 được phát triển theo tinh thần "Sống chất doanh nhân", hướng đến sự kết hợp giữa không gian sống, làm việc, thư giãn và phát triển bản thân.‏

‏Tọa lạc trên mặt tiền Quốc lộ 13, thuộc khu vực phía Đông Bắc TP.HCM, The Collection 688 sở hữu lợi thế "tọa độ metro lý tưởng" với 3 lớp kết nối hạ tầng. Từ dự án, cư dân chỉ mất khoảng 5 phút đến nhà ga C6 của Metro số 2 (cách khoảng 300m) và khoảng 1.3km đến Vành đai 3, trục kết nối liên vùng giữa TP.HCM đến các đô thị lân cận. Đây là yếu tố giúp khách hàng có thêm cơ sở cân nhắc vị trí dự án trong mối liên hệ với nhu cầu sinh sống, làm việc và di chuyển hằn‏‏g ngày.‏

‏The ‏‏Collection 688 có tổng mức đầu tư khoảng 1.880 tỷ đồng, quy mô khu đất hơn 6.138 m², gồm 39 tầng nổi và hai tầng hầm. Dự án được quy hoạch với 688 sản phẩm, bao gồm căn hộ chung cư, căn hộ lưu trú và shophouse.‏

‏Điểm nhấn của dự án là cách tổ chức tiện ích theo những nhu cầu khác nhau của cư dân. Tại tầng 9, nhóm tiện ích năng động gồm hồ bơi, phòng gym, khu vui chơi trẻ em, phòng chiếu phim, không gian golf và khu BBQ. Trong khi đó, tầng 21 được định hướng là không gian tĩnh với khu làm việc chung, yoga, thiền và thư giãn.‏

‏Sự kết hợp này hướng đến nhịp sống linh hoạt, nơi cư dân có thể vận động, làm việc, kết nối và tái tạo năng lượng ngay trong môi trường sống của mình.‏

‏The Collection 688 chính thức ra mắt thị trường Đông Bắc TP.HCM‏

‏Ngày 7/11/2026, ‏‏The Collection 688‏‏ sẽ chính thức ra mắt thị trường, đánh dấu cột mốc tiếp theo trong hành trình giới thiệu dự án đến khách hàng.‏

‏Sự kiện là dịp để khách hàng khám phá định hướng Business Lifestyle, tìm hiểu không gian trải nghiệm và tiếp cận những giá trị mà dự án hướng đến. Qua đó, The Collection 688 giới thiệu cách tiếp cận căn hộ đô thị gắn với nhu cầu sống thực tế tại Đông Bắc TP.HCM.‏

‏The Collection‏‏ ‏‏688‏‏ ‏‏thu hút hàng trăm khách hàng đến với sự kiện trước thềm ra mắt dự án

‏Trong bối cảnh người mua ngày càng thận trọng với các quyết định tài chính dài hạn, giá trị bất động sản cần được nhìn nhận từ những yếu tố cụ thể: vị trí, chất lượng, công năng, trải nghiệm và mức giá tương xứng.‏

‏Với tinh thần đó, The Collection 688 hướng đến một không gian sống không chỉ phục vụ nhu cầu an cư, mà còn đồng hành cùng hành trình phát triển sự nghiệp, chăm sóc gia đình và tận hưởng cuộc sống.‏