Giá điện sinh hoạt cũ và mới chênh nhau thế nào?

Theo Quyết định số 2892/QĐ-BCT ngày 31/10/2026 của Bộ Công Thương, biểu giá bán lẻ điện mới áp dụng từ ngày 1/11/2026 được chia thành 5 bậc. Các bậc được thiết kế lại với khoảng tiêu thụ rộng hơn, gồm: 100 kWh đầu tiên, 101-200 kWh, 201-400 kWh, 401-700 kWh và từ 701 kWh trở lên.

Trước thời điểm này, giá điện sinh hoạt được tính theo 6 bậc, với định mức lần lượt là 0-50 kWh, 51-100 kWh, 101-200 kWh, 201-300 kWh, 301-400 kWh và từ 401 kWh trở lên.

Đáng chú ý, giá bán lẻ điện bình quân được điều chỉnh xuống còn 2.159,9037 đồng/kWh, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), giảm khoảng 2% so với mức trước đó.

Từ ngày 1/11, giá bán lẻ điện sinh hoạt được áp dụng theo biểu giá 5 bậc thay vì 6 bậc như trước. (Ảnh: Báo Chính phủ)

Bảng so sánh giá điện sinh hoạt cũ và mới

Dưới đây là bảng đối chiếu biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt trước ngày 1/11/2026 và biểu giá áp dụng từ ngày 1/11/2026 (chưa bao gồm VAT)

Bậc điện Biểu giá cũ (đồng/kWh) Trước 1/11/2026 Biểu giá mới (đồng/kWh) Từ 1/11/2026 Bậc 1 0 - 50 kWh: 1.984 0 - 100 kWh: 1.901 Bậc 2 51 - 100 kWh: 2.050 101-200 kWh: 2.289 Bậc 3 101 - 200 kWh: 2.380 201-400 kWh: 2.894 Bậc 4 201 - 300 kWh: 2.998 401-700 kWh: 3.456 Bậc 5 301 - 400 kWh: 3.350 701 kWh trở lên: 3.844 Bậc 6 Trên 400 kWh: 3.460 Không còn

Qua bảng so sánh có thể thấy, biểu giá mới giảm mức giá ở bậc đầu tiên từ 1.984 đồng xuống 1.901 đồng/kWh. Đơn giá ở các bậc tiếp theo đều được điều chỉnh tăng so với những bậc có cùng số thứ tự trong biểu giá cũ.

Đặc biệt, mức giá cao nhất tăng từ 3.460 đồng/kWh lên 3.844 đồng/kWh. Tuy nhiên, ngưỡng bắt đầu áp dụng mức giá cao nhất cũng được nâng từ trên 400 kWh lên trên 700 kWh mỗi tháng.

Điều này có nghĩa các hộ gia đình sử dụng điện ở mức trung bình sẽ được hưởng lợi từ việc mở rộng định mức tiêu thụ ở những bậc giá thấp hơn.

Tiền điện thay đổi thế nào theo mức tiêu thụ?

Việc chuyển từ 6 bậc xuống 5 bậc khiến số tiền điện phải thanh toán của các hộ gia đình có sự thay đổi tùy theo sản lượng tiêu thụ hàng tháng.

Có thể so sánh tiền điện trước và sau ngày 1/11/2026 ở một số mức sử dụng phổ biến:

Điện năng tiêu thụ/tháng Tiền điện cũ (đồng) Trước 1/11/2026 Tiền điện mới (đồng) Từ 1/11/2026 Chênh lệch (đồng) 100 kWh 201.700 190.100 Giảm 11.600 200 kWh 439.700 419.000 Giảm 20.700 300 kWh 739.500 708.400 Giảm 31.100 400 kWh 1.074.500 997.800 Giảm 76.700 700 kWh 2.112.500 2.034.600 Giảm 77.900 900 kWh 2.804.500 2.803.400 Giảm 1.100 1.000 kWh 3.150.500 3.187.800 Tăng 37.300

Có thể thấy, với hộ sử dụng 400 kWh/tháng, tiền điện trước thuế giảm khoảng 76.700 đồng. Trong khi đó, hộ sử dụng 700 kWh/tháng tiết kiệm khoảng 77.900 đồng so với biểu giá cũ.

Ngược lại, những gia đình có mức tiêu thụ điện rất cao cần lưu ý mức giá mới ở bậc 5 đã tăng đáng kể. Chẳng hạn, với mức sử dụng 1.000 kWh/tháng, tiền điện trước thuế tăng khoảng 37.300 đồng.

Cách tính tiền điện sinh hoạt theo biểu giá mới

Mặc dù số bậc được rút gọn, nguyên tắc tính tiền điện sinh hoạt vẫn được thực hiện theo phương pháp lũy tiến từng phần. Theo đó, lượng điện tiêu thụ ở bậc nào sẽ được tính theo đơn giá của bậc tương ứng, không áp dụng một mức giá duy nhất cho toàn bộ sản lượng điện.

Ví dụ, một gia đình sử dụng 300 kWh trong tháng sẽ được tính tiền điện như sau:

100 kWh đầu tiên: 100 x 1.901 = 190.100 đồng.

100 kWh tiếp theo: 100 x 2.289 = 228.900 đồng.

100 kWh tiếp theo: 100 x 2.894 = 289.400 đồng.

Tổng tiền điện trước thuế là 708.400 đồng. Số tiền thực tế phải thanh toán sẽ được cộng thêm thuế VAT theo mức thuế suất áp dụng tại thời điểm lập hóa đơn.

Nhìn chung, việc điều chỉnh biểu giá điện từ 1/11/2026 không chỉ thay đổi số bậc mà còn tác động trực tiếp đến chi phí sinh hoạt của các hộ gia đình. Thay đổi này được kỳ vọng giúp giảm tiền điện cho phần lớn hộ gia đình, đặc biệt là những hộ có mức tiêu thụ dưới 900 kWh mỗi tháng.

Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam Nguyễn Tiến Thỏa nhận định, việc rút biểu giá từ 6 bậc xuống 5 bậc, nới rộng khoảng cách giữa giá điện thấp nhất và cao nhất tạo thêm động lực để các hộ gia đình cân nhắc mức tiêu thụ, tránh lãng phí điện năng.

Cùng quan điểm, chuyên gia kinh tế Nguyễn Thường Lạng cho rằng việc chuyển từ 6 bậc xuống 5 bậc có thể tạo ra tác động khác nhau tùy theo mức tiêu thụ điện của từng hộ.

“ Những hộ sử dụng ít điện, đặc biệt là các gia đình có mức tiêu thụ thấp, có thể được hưởng lợi nhờ khoảng sử dụng điện ở các bậc giá thấp được mở rộng. Ngược lại, những hộ tiêu thụ nhiều điện cần tính toán kỹ hơn bởi cơ chế giá lũy tiến khiến đơn giá tăng theo sản lượng sử dụng ”, ông Lạng nói.

Theo chuyên gia, cách tính này không chỉ nhằm phân bổ chi phí mà còn có ý nghĩa điều tiết tiêu dùng, khuyến khích sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.