Áp biểu giá điện sinh hoạt 5 bậc, hộ dùng điện nào hưởng lợi?

Theo Quyết định số 2892 quy định về giá bán điện của Bộ Công Thương, biểu giá điện sinh hoạt từ 6 bậc xuống còn 5 bậc và thiết kế lại bậc tiêu thụ giữa các bậc.

- Bậc 1 áp dụng đối với 100 kWh đầu tiên, có giá 1.901 đồng/kWh. - Bậc 2 áp dụng cho lượng điện từ kWh thứ 101 đến 200, với giá 2.289 đồng/kWh. - Bậc 3 áp dụng đối với lượng điện từ kWh thứ 201 đến 400, có giá 2.894 đồng/kWh. - Bậc 4 áp dụng cho lượng điện từ kWh thứ 401 đến 700, với giá 3.456 đồng/kWh. - Bậc 5 áp dụng đối với lượng điện từ kWh thứ 701 trở lên, có giá 3.844 đồng/kWh.

Như vậy, giá điện sinh hoạt thấp nhất là 1.901 đồng/kWh và cao nhất là 3.844 đồng/kWh, tùy theo mức tiêu thụ điện của khách hàng. Biểu giá điện mới sẽ có hiệu lực từ 1/11/2026.

Lý giải cho việc áp biểu giá điện từ 6 bậc xuống còn 5 bậc, Tập đoàn Điên lực Việt Nam (EVN) cho biết, việc rút ngắn lại số bậc và thiết kế lại mức tiêu thụ điện do xu thế sử dụng điện có thay đổi

“Năm 2020 bình quân 1 hộ sử dụng điện là 214 kWh/tháng, đến năm 2025 đã là 233 kWh/tháng. Nhóm khách hàng sử dụng 100 kWh/ tháng năm 2020 chiếm 29,8% đến năm 2025 giảm còn 26,6%. Hay nhóm khách hàng sử dụng từ 201-300 kWh/tháng năm 2020 chỉ chiếm 16,2% đến năm 2025 đã tăng lên chiếm 21,1%. Khách hàng sử dụng từ 301-400 kWh tháng năm 2020 chỉ chiếm 7% đến năm 2025 chiếm 10,7%”, Bộ Công Thương cho biết.

Trong khi đó, biểu giá cũ theo Quyết định 1279 ngày 9/5/2025 chia điện sinh hoạt thành 6 bậc, với giá thấp nhất 1.984 đồng/kWh cho 50 kWh đầu tiên và cao nhất 3.460 đồng/kWh đối với phần điện sử dụng trên 400 kWh.

Như vậy, giá điện cao nhất trong biểu giá mới tăng 384 đồng/kWh so với biểu giá cũ. Tuy nhiên, ngưỡng áp dụng mức giá này cũng được nâng từ trên 400 kWh lên trên 700 kWh.

Do đó, tác động đến hóa đơn tiền điện sẽ khác nhau tùy theo sản lượng tiêu thụ của từng hộ gia đình.

Theo tính toán, hộ sử dụng 100 kWh/tháng phải trả khoảng 190.100 đồng theo biểu giá mới, chưa gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), giảm 11.600 đồng so với trước. Những hộ sử dụng 200 kWh/tháng phải trả khoảng 419.000 đồng, giảm khoảng 20.700 đồng so với mức 439.700 đồng của biểu giá cũ.

Với mức tiêu thụ 400 kWh/tháng, hóa đơn tiền điện giảm từ 1.074.500 đồng xuống khoảng 997.800 đồng, tương ứng giảm 76.700 đồng. Hộ sử dụng 800 kWh/tháng cũng được hưởng mức giảm, với hóa đơn từ 2.458.500 đồng xuống còn 2.419.000 đồng.

Chi tiết tiền điện giảm với từng nhóm khách hàng

Tuy nhiên, với những hộ tiêu thụ điện nhiều hơn thì tình hình có thể đảo chiều. Cụ thể, hộ sử dụng 1.000 kWh/tháng phải trả khoảng 3.188.800 đồng theo biểu giá mới, cao hơn khoảng 37.300 đồng so với cách tính cũ.

Như vậy, với cách tính mới, những hộ sử dụng điện ít hơn từ 100 đến 900 kWh/tháng sẽ giảm được tiền điện. Mức giảm cao nhất là 77.900 đồng, dành cho hộ sử dụng 700 kWh/tháng và mức giảm thấp nhất là 1.100 đồng, dành cho hộ dùng 900 kWh/tháng.

Ngược lại, những hộ sử dụng từ 1.000 kWh/tháng trở lên thì phải trả tiền điện hằng tháng nhiều hơn, với mức tăng cao nhất lên tới 421.300 đồng, dành cho hộ dùng từ 2.000 kWh. Các mức tính toán trên chưa bao gồm VAT.

“Do đó các hộ sử dụng điện thấp hơn 777 kWh/tháng chiếm khoảng 94% số hộ sử dụng điện sẽ giảm tiền điện so với hiện hành. Khách hàng sử dụng điện trên 777 kWh/tháng chiếm 6% số hộ sử dụng điện sinh hoạt sẽ tăng tiền điện do do việc thiết kế lại số bậc”, EVN cho biết.

Cũng theo EVN, khi tính cả tác động giảm 2% giá bán lẻ điện bình quân thì khoảng 98,23% hộ sử dụng đến 900 kWh/tháng được giảm tiền điện. Trước đó, giá điện bình quân đã được điều chỉnh giảm 2%, xuống 2.159,9037 đồng/kWh (chưa bao gồm VAT), áp dụng từ ngày 1/11/2026.