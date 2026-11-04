Chính thức áp biểu giá điện sinh hoạt 5 bậc mới, cao nhất 3.844 đồng/kWh

Theo quyết định của Bộ Công Thương về giá bán điện, biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt mới chính thức được áp dụng từ ngày 1/11/2026. Việc điều chỉnh nhằm thay thế cơ cấu giá điện 6 bậc bằng 5 bậc.

Giá điện 5 bậc được tính từ ngày 1/11/2026. (Nguồn: EVN).

Cụ thể, bậc 1 áp dụng cho 0-100 kWh, giá 1.901 đồng/kWh; bậc 2 áp cho 101 - 200 kWh, giá 2.289 đồng/kWh; bậc 3 là 201 - 400 kWh, giá 2.894 đồng/kWh. Bậc 4 áp dụng cho mức tiêu thụ 401 - 700 kWh, giá 3.456 đồng/kWh. Bậc 5 dành cho lượng điện sử dụng từ 701 kWh trở lên, giá 3.844 đồng/kWh.

Chi tiết biểu giá điện 5 bậc.

Cùng với việc thay đổi biểu giá điện sinh hoạt, giá bán lẻ điện bình quân cũng được điều chỉnh giảm 2%. Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, giá bán lẻ điện bình quân sau điều chỉnh còn 2.159,9037 đồng/kWh (chưa bao gồm VAT), áp dụng từ ngày 1/11/2026.

Đối với khách hàng sản xuất, giá điện tiếp tục được tính theo ba khung giờ: cao điểm, bình thường và thấp điểm, đồng thời phân theo cấp điện áp.

Ở cấp điện áp từ 220 kV trở lên, giá điện giờ cao điểm là 3.110 đồng/kWh; cấp trên 35 kV đến dưới 220 kV là 3.218 đồng/kWh. Giá giờ thấp điểm tương ứng là 1.101 đồng/kWh và 1.123 đồng/kWh.

Đối với cấp điện áp trung áp, giá giờ cao điểm là 3.348 đồng/kWh, giờ thấp điểm 1.166 đồng/kWh. Ở cấp điện áp hạ áp đến 1 kV, hai mức giá này lần lượt là 3.586 đồng/kWh và 1.274 đồng/kWh.

Với nhóm khách hàng kinh doanh, trong đó có cơ sở lưu trú du lịch, giá điện cũng được áp dụng theo ba khung giờ. Giá giờ cao điểm ở cấp điện áp từ trung áp trở lên là 3.348 đồng/kWh, cấp hạ áp đến 1 kV là 3.586 đồng/kWh. Giá giờ thấp điểm tương ứng là 1.166 đồng/kWh và 1.274 đồng/kWh.

Đối với hoạt động sạc xe điện, giá giờ cao điểm ở cấp điện áp từ trung áp trở lên là 3.758 đồng/kWh, cấp hạ áp là 4.212 đồng/kWh. Trong khi đó, giá giờ thấp điểm lần lượt là 1.534 đồng/kWh và 1.626 đồng/kWh.

Ông Nguyễn Quốc Dũng, Trưởng ban Kinh doanh và Mua bán điện của EVN, cho biết, theo tính toán của tập đoàn, việc điều chỉnh giá bán lẻ điện sẽ giúp phần lớn hộ gia đình giảm tiền điện. Cụ thể, nhóm khách hàng sử dụng đến 900kWh/tháng (chiếm 98,23% tổng số khách hàng), sẽ được giảm tiền điện, với mức giảm cao nhất khoảng 77.900 đồng/tháng.

Ngược lại, nhóm khách hàng sử dụng trên 900kWh/tháng (chiếm 1,77%) sẽ tăng tiền điện do thay đổi cách thiết kế số bậc. Trong đó, khách hàng sử dụng 1.000 kWh/tháng có thể tăng khoảng 37.600 đồng, còn nhóm sử dụng 2.000kWh/tháng tăng khoảng 421.300 đồng.