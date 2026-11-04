Một doanh nghiệp tuyển dụng 1.000 tài xế taxi điện tại Hà Nội và TP.HCM, thu nhập tới 30 triệu đồng/tháng, không cần bỏ tiền mua xe

CTCP City Go, doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Tasco, thông qua thương hiệu VETC Go đang tuyển dụng 1.000 tài xế tại Hà Nội và TP.HCM để vận hành đội xe điện Geely EX2. Các ứng viên trúng tuyển sẽ tham gia vận hành đội xe điện mới 100% của đơn vị này.

Đáng chú ý, thay vì yêu cầu người lao động tự đầu tư phương tiện, VETC Go cung cấp xe điện để tài xế trực tiếp khai thác. Như vậy, người tham gia không phải bỏ ra hàng trăm triệu đồng mua ô tô hoặc vay vốn, trả góp để có phương tiện hành nghề.

Về thu nhập, doanh nghiệp công bố mức tối đa lên tới 30 triệu đồng/tháng. Trong đó, tài xế được hưởng lương cứng tính theo ngày công, kết hợp với khoản thưởng dựa trên hiệu suất làm việc.

Cụ thể hơn, theo thông tin từ VETC Go, mức thu nhập tối thiểu bình quân hàng tháng dự kiến từ 15-18 triệu đồng, tùy dòng xe và điều kiện kinh doanh. Mức này bao gồm lương cơ bản tương ứng với 26 ca làm việc mỗi tháng.

Nếu đạt hiệu suất kinh doanh tốt, bảo đảm chuyên cần và có doanh thu cao, tổng thu nhập của tài xế có thể tăng lên mức 30 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, doanh nghiệp còn đề cập chính sách tích lũy hưu trí dành cho người lao động.

Bên cạnh thu nhập, VETC Go đưa ra chính sách tuyển dụng theo hướng thiết lập quan hệ lao động chính thức. Tài xế được ký hợp đồng lao động, tham gia đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp theo quy định.

Trong quá trình làm việc, đội ngũ điều hành, kỹ thuật và cứu hộ 24/7 thuộc hệ thống Carpla sẽ hỗ trợ tài xế khi phát sinh sự cố. Đây là một trong những lợi thế mà doanh nghiệp có thể tận dụng từ hệ sinh thái ô tô và dịch vụ hậu mãi của Tasco.

Về điều kiện ứng tuyển, VETC Go tuyển cả nam và nữ trong độ tuổi từ 22-55, có bằng lái xe hạng B2 trở lên, lý lịch rõ ràng và sử dụng điện thoại thông minh để cài đặt ứng dụng Grab. Doanh nghiệp ưu tiên những người đã có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm lái taxi, xe công nghệ hoặc xe dịch vụ.

Hiện VETC Go chưa triển khai ứng dụng gọi xe riêng. Thay vào đó, tài xế tiếp nhận và thực hiện các chuyến đi thông qua nền tảng Grab, đồng thời chịu sự điều phối của hệ thống nội bộ trực tuyến. Theo thông tin từ Tasco, trước mắt dịch vụ sẽ vận hành trên nền tảng này, còn kế hoạch phát triển ứng dụng gọi xe riêng sẽ được cập nhật sau.

VETC Go là thương hiệu thuộc CTCP City Go, nằm trong hệ sinh thái Tasco. Doanh nghiệp đang mở rộng hoạt động từ lĩnh vực thu phí không dừng sang các dịch vụ di chuyển và giao thông số.

Trước đó, ngày 27/6/2026, Tasco Auto và Infipower đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược nhằm đưa 1.000 xe điện Geely EX2 vào vận hành tại Việt Nam. Đến tháng 8/2026, lô 16 chiếc Geely EX2 đầu tiên đã được bàn giao, mở đầu cho kế hoạch triển khai đội xe điện này.

Song song với dịch vụ di chuyển có tài xế, VETC Go cũng đã thí điểm nền tảng cho thuê xe tự lái từ ngày 31/8. Giai đoạn đầu, dịch vụ đưa vào khai thác 153 phương tiện thuộc nhiều phân khúc như xe phổ thông, SUV và MPV, với các thương hiệu Toyota, Ford, Hyundai, Mitsubishi, Geely, Lynk & Co và Volvo.

Theo định hướng được Tasco công bố, doanh nghiệp đặt mục tiêu phát triển VETC Go thành nền tảng di chuyển toàn diện tại các thành phố lớn vào năm 2030, hướng tới nhóm khách hàng cá nhân, gia đình, doanh nhân và doanh nghiệp.