Hoàn tất lắp đặt 4 tua-bin gió tại vùng bãi triều

Toàn bộ 4 tua-bin gió của Nhà máy điện gió Tân Thuận giai đoạn III tại Cà Mau đã được lắp đặt hoàn tất vào tháng 10/2026. Tổ máy cuối cùng được kết nối chính xác với cụm máy phát (nacelle), đánh dấu việc hoàn thành công đoạn lắp đặt tua-bin của dự án.

Công trình có tổng công suất 25 MW, gồm 4 tua-bin, mỗi tổ máy đạt công suất 6,25 MW. Dự án còn có hệ thống cáp ngầm xuyên biển 22 kV và các hạng mục phụ trợ phục vụ truyền tải, vận hành nhà máy.

Điểm đáng chú ý nằm ở phương pháp lắp dựng. Nhà thầu sử dụng kỹ thuật tiền lắp ráp rô-to trước khi cẩu lên vị trí lắp đặt. Chiều cao tâm trục tua-bin đạt 118 m, trong khi độ cao cẩu lắp tối đa lên tới 134 m. Theo đơn vị EPC, đây là mức kỷ lục đối với các dự án tương tự đã hoàn thành tại Việt Nam ở thời điểm công bố.

Trước đó, ngày 1/6/2026, lô thiết bị tua-bin đầu tiên đã được vận chuyển từ tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, đến Việt Nam. Hành trình đường biển được công bố vào khoảng 1.500 hải lý, hướng tới cảng Long An. Việc vận chuyển các cấu kiện tua-bin kích thước lớn đòi hỏi kế hoạch tiếp nhận, điều phối và đưa thiết bị đến công trường phù hợp với điều kiện hàng hải tại khu vực.

Bài toán cẩu lắp tua-bin giữa vùng nước nông

Nhà máy điện gió Tân Thuận giai đoạn III được xây dựng tại vùng bãi triều ven biển Cà Mau. Đây là khu vực có mực nước nông, thời tiết mùa mưa khó dự đoán và thời gian thi công phụ thuộc vào điều kiện thủy triều.

Những yếu tố này gây hạn chế cho việc huy động tàu biển và máy móc cỡ lớn. Các phương tiện thi công phải hoạt động trong những khoảng thời gian phù hợp với mực nước, trong khi việc vận chuyển cấu kiện và cẩu lắp tua-bin cần được phối hợp chặt chẽ.

Đơn vị tổng thầu đã điều chỉnh phương án vận chuyển thiết bị và tổ chức cẩu lắp để thích ứng với điều kiện công trường. Kỹ thuật tiền lắp ráp rô-to được sử dụng nhằm phục vụ công đoạn đưa cụm cánh quạt lên vị trí lắp đặt. Nhà thầu đồng thời kiểm soát chất lượng và an toàn trong suốt quá trình thi công.

Hệ thống móng cọc được sử dụng để lắp đặt các tua-bin điện gió.

Dự án cũng sử dụng hệ thống móng nhiều cọc, thay vì chỉ dựa vào một cọc đơn. Đây là kết cấu móng được triển khai cho các tua-bin tại khu vực bãi triều. Hệ thống cáp ngầm xuyên biển 22 kV có nhiệm vụ đưa điện từ các tua-bin về hạ tầng đấu nối trên bờ.

Ngoài cáp ngầm, công trình còn có đường dây 22 kV trên không đấu nối về trạm biến áp 22/110 kV Tân Thuận. Các hệ thống SCADA/EMS, rơ-le bảo vệ và thiết bị đo đếm điện năng cũng nằm trong phạm vi đầu tư của nhà máy.

Dự án 25 MW bổ sung nguồn điện cho Cà Mau

Nhà máy điện gió Tân Thuận giai đoạn III do Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Tái tạo Cà Mau (CMC) làm chủ đầu tư. Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (PECC2) đảm nhận vai trò tổng thầu EPC, phụ trách thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng.

Dự án được động thổ ngày 14/10/2025 tại ấp Lưu Hoa Thanh, xã Tân Thuận, tỉnh Cà Mau. Theo kế hoạch ban đầu, nhà máy dự kiến hoàn thành và đưa vào vận hành trong quý IV/2026.

Khi đi vào hoạt động, công trình dự kiến cung cấp khoảng 61,5 triệu kWh điện mỗi năm cho lưới điện quốc gia. Sản lượng này cũng được kỳ vọng góp phần tăng tỷ trọng năng lượng tái tạo trong cơ cấu nguồn điện.

Trước giai đoạn III, Nhà máy điện gió Tân Thuận giai đoạn I và II đã có tổng công suất 75 MW, gồm 18 trụ tua-bin. Hai giai đoạn này được khởi công ngày 27/12/2019, với tổng vốn đầu tư hơn 3.800 tỷ đồng. Khi vận hành, nhà máy cung cấp khoảng 225 triệu kWh điện mỗi năm.

