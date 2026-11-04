Không phải từ Nga hay Trung Quốc, hơn 11 triệu thùng dầu vừa di chuyển thẳng đến Việt Nam, phục vụ siêu nhà máy 236.000 tỷ đồng

Theo thông tin từ Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), từ tháng 5 đến cuối tháng 10/2026, hơn 11 triệu thùng dầu thô đã được tập đoàn thu xếp, đưa về Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn (Thanh Hóa). Đáng chú ý, có những lô dầu được tìm kiếm, đàm phán và tổ chức vận chuyển chỉ trong 3 ngày đến chưa đầy một tuần, nhằm bổ sung nguyên liệu cho nhà máy trước biến động nguồn cung quốc tế.

Ngày 28/10/2026, tàu FLORA chở khoảng 2 triệu thùng dầu thô Qatar Marine cập cảng Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP). Đây là lô dầu thô thứ 10 do Chi nhánh Phân phối sản phẩm lọc dầu Nghi Sơn (PVNDB) trực tiếp nhập khẩu và cung cấp cho nhà máy kể từ tháng 5/2026.

Tính đến thời điểm này, PVNDB đã thu xếp tổng cộng 10 lô dầu với khối lượng hơn 11 triệu thùng. Nguồn hàng gồm 5 loại dầu thô có xuất xứ từ Tây Phi và Trung Đông, góp phần bổ sung nguyên liệu đầu vào và mở rộng khả năng lựa chọn nguồn cung cho Nghi Sơn.

Hoạt động thu xếp dầu diễn ra trong bối cảnh thị trường năng lượng quốc tế đối mặt nhiều biến động. Từ tháng 3/2026, xung đột tại khu vực Vùng Vịnh làm gia tăng nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng dầu thô, đặt ra thách thức đối với việc bảo đảm nguyên liệu cho các nhà máy lọc dầu.

Trước tình hình này, Petrovietnam triển khai các giải pháp hỗ trợ bổ sung nguồn dầu thô cho Nghi Sơn. Trong đó, PVNDB được giao nhiệm vụ nhập khẩu, kinh doanh dầu thô, trực tiếp kết nối với các đối tác quốc tế để tìm kiếm nguồn hàng và tổ chức giao dịch cung cấp cho nhà máy.

Đáng chú ý, hai lô dầu gần đây cho thấy tốc độ thu xếp nguồn hàng trong bối cảnh cần bổ sung nguyên liệu gấp. Cụ thể, lô dầu Oman với khối lượng khoảng 500.000 thùng được đưa về Nghi Sơn chỉ sau khoảng 3 ngày kể từ khi phát sinh nhu cầu. Trong khi đó, lô Qatar Marine khoảng 2 triệu thùng được thu xếp và vận chuyển về nhà máy trong chưa đầy một tuần.

Để thực hiện các giao dịch này, PVNDB phải nhanh chóng kết nối với các đối tác trên thị trường quốc tế, tìm kiếm nguồn dầu phù hợp, thúc đẩy đàm phán, thống nhất điều kiện thương mại và tổ chức vận chuyển. Quá trình còn có sự phối hợp giữa PVNDB, các đối tác quốc tế, NSRP và các cơ quan liên quan.

Một điểm đáng chú ý khác là Qatar Marine lần đầu tiên được đưa vào chế biến tại Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn. Trước đó, nhà máy chủ yếu sử dụng dầu thô Kuwait làm nguyên liệu đầu vào. Việc bổ sung chủng loại dầu mới giúp mở rộng lựa chọn nguyên liệu, tăng tính linh hoạt trong quá trình bảo đảm nguồn cung.

Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn được thành lập năm 2008, là liên doanh giữa Petrovietnam, Công ty TNHH Dầu khí Kuwait - châu Âu (KPE), Idemitsu Kosan và Mitsui Chemicals. Dự án đặt tại Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, với tổng vốn đầu tư hơn 9 tỷ USD (tương đương 236 nghìn tỷ đồng).

Đây là một trong những cơ sở lọc hóa dầu quy mô lớn tại Việt Nam, giữ vai trò quan trọng trong việc cung ứng xăng dầu cho thị trường trong nước.

Theo chia sẻ từ ban lãnh đạo NSRP, trong 8 tháng đầu năm 2026, doanh thu doanh nghiệp ước đạt 185.500 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước khoảng 18.000 tỷ đồng và ghi nhận lợi nhuận sau thuế 14.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, năm 2026 là năm đầu tiên nhà máy ghi nhận lợi nhuận dương kể từ khi đi vào vận hành thương mại.

Lũy kế từ khi chính thức vận hành đến hết tháng 8/2026, NSRP đã chế biến khoảng 78,5 triệu tấn dầu thô, cung cấp hơn 52,8 triệu tấn sản phẩm xăng dầu cho thị trường nội địa.

Trong những tháng cuối năm, nhà máy đặt mục tiêu duy trì hoạt động an toàn, ổn định và linh hoạt, với công suất phân xưởng chưng cất dầu thô (CDU) bình quân khoảng 125%. Sản lượng sản phẩm dự kiến đạt gần 3,6 triệu tấn, trong đó xăng dầu chiếm gần 3 triệu tấn.