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Công ty đứng sau Claude chuẩn bị IPO, nhà đầu tư có thêm cơ hội tiếp cận cổ phiếu trước ngày lên sàn

| | Thị trường

Bitget đưa Anthropic, công ty phát triển chatbot Claude, lên nền tảng IPO Prime, cho phép người dùng đủ điều kiện đăng ký tham gia phân bổ tài sản gắn với đợt IPO của doanh nghiệp này thông qua tài khoản trên sàn.

Công ty đứng sau Claude chuẩn bị IPO, nhà đầu tư có thêm cơ hội tiếp cận cổ phiếu trước ngày lên sàn - Ảnh 1.

Sàn giao dịch tiền mã hóa Bitget vừa công bố đưa Anthropic, công ty đứng sau chatbot AI Claude, trở thành doanh nghiệp thứ ba xuất hiện trên nền tảng IPO Prime. Đây là sản phẩm cho phép người dùng đủ điều kiện đăng ký tham gia các cơ hội đầu tư gắn với hoạt động phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của doanh nghiệp.

Động thái này diễn ra sau khi Anthropic nộp hồ sơ đăng ký IPO tại Mỹ vào ngày 26/10, dự kiến niêm yết trên sàn Nasdaq với mã chứng khoán ANT. Theo các ước tính, mức định giá tiềm năng của doanh nghiệp có thể đạt 1.750 tỷ USD.

Thông qua IPO Prime, Bitget muốn mở rộng cơ hội tiếp cận các đợt IPO cho nhóm nhà đầu tư cá nhân. Thay vì phải trực tiếp mở tài khoản tại các công ty chứng khoán hay tham gia những kênh phân phối cổ phiếu dành cho tổ chức, người dùng đủ điều kiện có thể đăng ký ngay trên tài khoản Bitget hiện có.

Theo công bố, chương trình đăng ký liên quan đến Anthropic được chia thành hai vòng, cả hai đều chấp nhận đăng ký bằng USDT hoặc USDGO. Tùy thuộc vào lượng tài sản thực tế mà Bitget và các đối tác nhận được cũng như nhu cầu đăng ký, người tham gia có thể được phân bổ toàn bộ, một phần hoặc không được phân bổ. Phần tiền chưa được sử dụng sẽ được hoàn lại theo điều khoản chương trình.

Một điểm đáng chú ý trong mô hình IPO Prime là cách thức phân phối tài sản sau khi hoàn tất IPO.

Theo Bitget, việc phân bổ cổ phiếu cơ sở được thực hiện thông qua các quỹ, nhà môi giới và đối tác lưu ký. Sau khi hoàn tất, người dùng đủ điều kiện sẽ nhận token có tên rANT tương ứng với phần tài sản được phân bổ.

Nói cách khác, Bitget đang kết hợp hoạt động phân bổ cổ phiếu trên thị trường tài chính truyền thống với hình thức tài sản được token hóa, cho phép người dùng tiếp cận sản phẩm thông qua tài khoản trên nền tảng tiền mã hóa.

Trước Anthropic, Bitget từng triển khai các chương trình IPO Prime gắn với SpaceX và OpenAI. Việc bổ sung doanh nghiệp đứng sau Claude tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm kết nối giữa thị trường tài sản số và các cơ hội đầu tư trên thị trường tài chính truyền thống.

Đức Nam

Việt Nam hàng ngày

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