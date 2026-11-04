Mitsubishi Xpander tại Việt Nam nâng cấp trang bị an toàn, giảm phí lăn bánh tới 95 triệu đồng, ‘phả hơi nóng’ lên XL7 vừa ra mắt

Xpander và Xpander Cross nâng cấp công nghệ an toàn

Từ tháng 11 này, Mitsubishi Xpander AT Premium và Xpander Cross được bổ sung camera 360 độ. Các trang bị khác giữ nguyên như trước. Về giá bán, Xpander AT Premium có giá niêm yết 662 triệu đồng, trong khi Xpander Cross có giá 702 triệu đồng.

Xpander được nâng cấp nhẹ trang bị. Ảnh: Đại lý

Mặc dù đây không phải lần nâng cấp lớn, Xpander khi thêm camera 360 độ vẫn tăng thêm sức cạnh tranh trước nhiều đối thủ chưa có trang bị này. Trong đó, Suzuki XL7 là đối thủ đáng chú ý nhất khi vừa có bản nâng cấp facelift cuối tháng trước. XL7 hiện vẫn chưa camera 360 độ.

Có nâng cấp mới nhưng Xpander vẫn tiếp tục duy trì khuyến mại sâu tương tự trước đó. Cả hai phiên bản vừa được nâng cấp đều được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương đương khoảng 66 triệu và 70 triệu đồng, trong tháng 11 này.

Bên cạnh đó, Xpander MT được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương đương khoảng 57 triệu đồng, kèm phiếu nhiên liệu trị giá 10 triệu đồng. Phiên bản AT nhận hỗ trợ lệ phí trước bạ khoảng 59 triệu đồng và phiếu nhiên liệu khoảng 36 triệu đồng. Tổng giá trị ưu đãi của phiên bản này đạt khoảng 95 triệu đồng, cao nhất trong danh mục Xpander.

Xpander vẫn là mẫu xe có khuyến mại nhiều nhất của Mitsubishi. Ảnh: Đại lý

Các mẫu xe Mitsubishi khác cũng được khuyến mại

Không chỉ Xpander, nhiều mẫu xe khác của Mitsubishi cũng được áp dụng chương trình khuyến mại trong tháng 11/2026. Đáng chú ý nhất là Destinator với tổng giá trị khuyến mại cao nhất gần 80 triệu đồng. Trong đó, phiên bản Premium được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương đương khoảng 78 triệu đồng. Bản Ultimate được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, tương đương 43 triệu đồng, kèm phiếu nhiên liệu trị giá 25 triệu đồng.

Các mẫu xe Mitsubishi khác cũng được khuyến mại. Ảnh: Đại lý

Ở phân khúc SUV cỡ B, Mitsubishi Xforce được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ trên cả ba phiên bản GLX, Premium và Ultimate, tương đương khoảng 60-72 triệu đồng.

Với mẫu sedan Attrage, phiên bản MT được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương đương 38 triệu đồng, tặng phiếu nhiên liệu 8 triệu đồng và camera lùi trị giá 2,5 triệu đồng. Bản CVT Premium được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, tặng phiếu nhiên liệu và ăng-ten vây cá.

Trong khi đó, mẫu bán tải Triton được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ trên cả ba phiên bản, với giá trị từ 39-56 triệu đồng. Khách mua bản 2WD AT GLX được tặng thêm phiếu nhiên liệu 10 triệu đồng, còn bản 4WD AT Premium nhận gói phụ kiện trị giá 12 triệu đồng.