Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư Watchlist

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mitsubishi Xpander tại Việt Nam nâng cấp trang bị an toàn, giảm phí lăn bánh tới 95 triệu đồng, ‘phả hơi nóng’ lên XL7 vừa ra mắt

| | Thị trường

Mitsubishi Xpander vừa được bổ sung camera 360 độ trên hai phiên bản AT Premium và Cross tại Việt Nam. Cùng với nâng cấp này, mẫu MPV tiếp tục nhận khuyến mại lên tới 95 triệu đồng trong tháng 11.

Xpander và Xpander Cross nâng cấp công nghệ an toàn

Từ tháng 11 này, Mitsubishi Xpander AT Premium và Xpander Cross được bổ sung camera 360 độ. Các trang bị khác giữ nguyên như trước. Về giá bán, Xpander AT Premium có giá niêm yết 662 triệu đồng, trong khi Xpander Cross có giá 702 triệu đồng.

Xpander được nâng cấp nhẹ trang bị. Ảnh: Đại lý

Mặc dù đây không phải lần nâng cấp lớn, Xpander khi thêm camera 360 độ vẫn tăng thêm sức cạnh tranh trước nhiều đối thủ chưa có trang bị này. Trong đó, Suzuki XL7 là đối thủ đáng chú ý nhất khi vừa có bản nâng cấp facelift cuối tháng trước. XL7 hiện vẫn chưa camera 360 độ.

Có nâng cấp mới nhưng Xpander vẫn tiếp tục duy trì khuyến mại sâu tương tự trước đó. Cả hai phiên bản vừa được nâng cấp đều được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương đương khoảng 66 triệu và 70 triệu đồng, trong tháng 11 này.

Bên cạnh đó, Xpander MT được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương đương khoảng 57 triệu đồng, kèm phiếu nhiên liệu trị giá 10 triệu đồng. Phiên bản AT nhận hỗ trợ lệ phí trước bạ khoảng 59 triệu đồng và phiếu nhiên liệu khoảng 36 triệu đồng. Tổng giá trị ưu đãi của phiên bản này đạt khoảng 95 triệu đồng, cao nhất trong danh mục Xpander.

Xpander vẫn là mẫu xe có khuyến mại nhiều nhất của Mitsubishi. Ảnh: Đại lý

Các mẫu xe Mitsubishi khác cũng được khuyến mại

Không chỉ Xpander, nhiều mẫu xe khác của Mitsubishi cũng được áp dụng chương trình khuyến mại trong tháng 11/2026. Đáng chú ý nhất là Destinator với tổng giá trị khuyến mại cao nhất gần 80 triệu đồng. Trong đó, phiên bản Premium được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương đương khoảng 78 triệu đồng. Bản Ultimate được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, tương đương 43 triệu đồng, kèm phiếu nhiên liệu trị giá 25 triệu đồng.

Các mẫu xe Mitsubishi khác cũng được khuyến mại. Ảnh: Đại lý

Ở phân khúc SUV cỡ B, Mitsubishi Xforce được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ trên cả ba phiên bản GLX, Premium và Ultimate, tương đương khoảng 60-72 triệu đồng.

Với mẫu sedan Attrage, phiên bản MT được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương đương 38 triệu đồng, tặng phiếu nhiên liệu 8 triệu đồng và camera lùi trị giá 2,5 triệu đồng. Bản CVT Premium được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, tặng phiếu nhiên liệu và ăng-ten vây cá.

Trong khi đó, mẫu bán tải Triton được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ trên cả ba phiên bản, với giá trị từ 39-56 triệu đồng. Khách mua bản 2WD AT GLX được tặng thêm phiếu nhiên liệu 10 triệu đồng, còn bản 4WD AT Premium nhận gói phụ kiện trị giá 12 triệu đồng.

Huy động các kỹ sư cùng 72 bệ bánh xe, di dời công trình nặng 2.750 tấn để xây sân vận động rộng ngang Mỹ Đình mà không cần tháo dỡ

Theo Đức Khôi

Đời sống & Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Lần đầu tiên trong lịch sử, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu vượt 1.000 tỷ USD: Việt Nam tiến sát top 10 cường quốc thương mại - vị thế tựa Đức, Italia trên bảng xếp hạng FIFA

Lần đầu tiên trong lịch sử, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu vượt 1.000 tỷ USD: Việt Nam tiến sát top 10 cường quốc thương mại - vị thế tựa Đức, Italia trên bảng xếp hạng FIFA Nổi bật

Chính thức áp biểu giá điện sinh hoạt 5 bậc mới, cao nhất 3.844 đồng/kWh

Chính thức áp biểu giá điện sinh hoạt 5 bậc mới, cao nhất 3.844 đồng/kWh Nổi bật

Chưa từng có: giá bạc trong nước thấp ngang với giá thế giới

Chưa từng có: giá bạc trong nước thấp ngang với giá thế giới

14:32 , 04/11/2026
Thiếu tướng Lê Đăng Dũng nói về tham vọng của một tập đoàn đang làm tuyến cáp quang biển hơn 10.000 tỷ đồng, nghiên cứu lò phản ứng hạt nhân nhỏ tạo điện

Thiếu tướng Lê Đăng Dũng nói về tham vọng của một tập đoàn đang làm tuyến cáp quang biển hơn 10.000 tỷ đồng, nghiên cứu lò phản ứng hạt nhân nhỏ tạo điện

14:23 , 04/11/2026
Công ty đứng sau Claude chuẩn bị IPO, nhà đầu tư có thêm cơ hội tiếp cận cổ phiếu trước ngày lên sàn

Công ty đứng sau Claude chuẩn bị IPO, nhà đầu tư có thêm cơ hội tiếp cận cổ phiếu trước ngày lên sàn

14:16 , 04/11/2026
Trung Quốc đưa 4 'quái vật' thép có cánh đến Việt Nam, lập kỷ lục lắp đặt thành công ở độ cao 134 m tại vùng biển Cà Mau

Trung Quốc đưa 4 'quái vật' thép có cánh đến Việt Nam, lập kỷ lục lắp đặt thành công ở độ cao 134 m tại vùng biển Cà Mau

14:07 , 04/11/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên