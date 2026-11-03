Honda giảm giá lăn bánh 2 xe gầm cao: Khách mua đủ tiền tậu thêm iPhone 18 hoặc Honda SH 160i

Chương trình áp dụng với người mua hoàn tất thủ tục trong tháng 11/2026. Đáng chú ý, chương trình không cộng dồn với ưu đãi đã thỏa thuận trước với đại lý Honda. Ngoại lệ chỉ áp dụng khi đại lý đồng ý.

Honda BR-V được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ

Cả hai bản L và G của Honda BR-V được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tính theo mức 10%. Với giá niêm yết lần lượt 629 triệu và 705 triệu đồng, khoản này tương đương khoảng 62,9–70,5 triệu đồng. Tuy nhiên, mức hỗ trợ chỉ tính theo lệ phí trước bạ 10%. Vì vậy, tại địa phương có mức thu cao hơn, người mua tự trả phần chênh lệch.

Ngoài ra, bản L có thêm 01 năm bảo hiểm vật chất. Khi vay qua VPBank, cả hai bản đều được hưởng lãi suất 0% trong 12 tháng đầu. Theo đó, tổng giá trị ưu đãi của BR-V L là 142 triệu đồng. Bản G không có bảo hiểm, giá trị quy đổi là 115 triệu đồng.

Về kỹ thuật, Honda BR-V dùng động cơ 1.5L DOHC i-VTEC, công suất cực đại 119 mã lực. Tất cả phiên bản đều có gói hỗ trợ lái Honda SENSING, bản L có thêm Honda LaneWatch. Xét trong phân khúc, Honda BR-V cạnh tranh với Mitsubishi Xpander và Toyota Veloz.

Honda BR-V L nhận tổng ưu đãi hơn 140 triệu đồng. Ảnh: HVN

Honda HR-V bản xăng được hỗ trợ 50 triệu đồng tiền mặt

Với Honda HR-V, hai bản G và L cùng được hỗ trợ 50 triệu đồng tiền mặt. Như vậy, giá HR-V G còn 619 triệu đồng, bản L còn 700 triệu đồng. Bên cạnh đó, hai bản này được tặng 01 năm bảo hiểm vật chất. Riêng HR-V G có thêm lãi suất 0%, giá trị quy đổi là 113 triệu đồng. Trong khi đó, bản hybrid e:HEV RS được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, tương đương 42 triệu đồng. Phiên bản này không đi kèm bảo hiểm hay ưu đãi lãi suất.

Trước đó, giá niêm yết bản e:HEV RS đã điều chỉnh giảm 34 triệu, còn 835 triệu đồng từ tháng 2. Bản G cũng giảm từ 699 triệu xuống 669 triệu đồng từ ngày 1/7.

Về động cơ, bản e:HEV RS dùng động cơ 1.5L kết hợp mô tơ điện. Công suất cực đại của động cơ xăng và mô tơ điện lần lượt là 105 và 129 mã lực. Trong khi đó, bản L và G dùng động cơ 1.5L DOHC i-VTEC, công suất 119 mã lực. Tương tự BR-V, cả ba phiên bản HR-V đều có Honda SENSING.

Ở phân khúc B-SUV, Honda HR-V cạnh tranh với Yaris Cross, Xforce, Seltos và Creta.

Honda HR-V được ưu đãi đến 50 triệu đồng tiền mặt. Ảnh: HVN

Bảo hiểm Honda có gì đáng chú ý?

Ba phiên bản được tặng 01 năm bảo hiểm vật chất Honda gồm BR-V L, HR-V L và HR-V G. Sản phẩm do Honda Việt Nam liên kết với các công ty bảo hiểm cung cấp. Hãng không công bố riêng giá trị gói bảo hiểm. Tuy nhiên, HR-V L có giá trị quy đổi 59 triệu đồng, trong đó 50 triệu là tiền mặt. Như vậy, gói bảo hiểm trên bản này được tính khoảng 9 triệu đồng.

Về quyền lợi, xe tham gia bảo hiểm được sửa chữa bằng phụ tùng chính hãng tại đại lý Honda. Đồng thời, tùy gói, chủ xe được hỗ trợ chi phí thuê xe trong thời gian sửa chữa. Ngoài ra, hợp đồng không phát sinh tổn thất được thưởng, hợp đồng dài hạn được chiết khấu.