Triệt phá ổ nhóm đóng gói 4500 bao phân bón giả ngay tại khu công nghiệp

Clip "công xưởng" sản xuất phân bón giả bị Công an TPHCM triệt phá.

Ngày 2/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 11 đối tượng về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là phân bón”.

Động thái này diễn ra sau chỉ đạo của Thượng tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an và Giám đốc, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TPHCM xác lập Chuyên án, lập kế hoạch tổ chức đấu tranh triệt phá.

Theo cơ quan điều tra, đường dây này do Nguyễn Hồng Lam cầm đầu, hoạt động từ năm 2025.

Công an đọc lệnh bắt Nguyễn Hồng Lam.

Qua điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế xác định nhóm này thành lập nhiều doanh nghiệp, gồm Công ty CP Thương mại Nông nghiệp Vàng, Công ty CP Công nghệ Nông nghiệp Polaris và Công ty TNHH MTV Anfer Việt Nam.

Các đối tượng sử dụng pháp nhân doanh nghiệp để nhập khẩu phân bón có xuất xứ từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Lào… rồi tập kết tại kho ở lô O2, đường số 9, Khu công nghiệp Sóng Thần 1 (phường Dĩ An, TPHCM).

Sau đó, nhóm đặt in bao bì mang nhãn hiệu và thông tin xuất xứ nước ngoài khác với hàng nhập khẩu thực tế, tổ chức sang chiết, đóng bao thành hơn 20 loại phân bón có giá trị cao hơn. Trong đó, có sản phẩm ghi Magnesium Sulphate xuất xứ Ấn Độ; Kali Sulphate xuất xứ Bỉ và phân bón hữu cơ Organic xuất xứ Bỉ.

Tang vật là phân bón giả nhãn hiệu từ vụ án.

Theo công an, hàng được chào bán thông qua các hội nhóm, trang mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo, TikTok, tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành phía Nam và Tây Nguyên, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng. Để tránh bị phát hiện, các đối tượng thuê nhiều kho trong khu công nghiệp, thường xuyên đóng kín cửa, sử dụng người thân và người có quan hệ thân thiết tham gia sản xuất.

Ngày 29/9, Phòng Cảnh sát kinh tế tổ chức phá án, bắt giữ những người liên quan khi đang sản xuất phân bón giả. Khám xét, lực lượng chức năng tạm giữ 98.609 bao phân bón với tổng khối lượng 2.157 tấn. Trong số này có 4.469 bao được các đối tượng khai nhận đã làm giả.

Tang vật thu được từ vụ án

Công an còn thu giữ 124.100 vỏ bao bì phân bón giả, 2.500 vỏ bao nhập khẩu đã cắt, 21 trục in bao bì cùng nhiều máy ép nhiệt, cân điện tử, máy may, máy chặt bao, máy in ngày sản xuất, máy tính và tài liệu liên quan.

Mở rộng điều tra, công an xác định nhóm này móc nối với giám đốc và trưởng phòng kinh doanh Công ty CP Vina Tân Á để đặt in bao bì ghi xuất xứ nước ngoài, phục vụ sản xuất phân bón giả.

Cơ quan điều tra đã xác minh tại các doanh nghiệp, đại lý, hộ kinh doanh và cá nhân mua hàng ở TPHCM, Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng, Đồng Tháp, Vĩnh Long; đồng thời thu hồi số lượng lớn bao phân bón giả.

Các đối tượng liên quan vụ án tại cơ quan công an.

Ngoài Nguyễn Hồng Lam, 10 bị can còn lại gồm Đoàn Trung Kiên, Nguyễn Thị Liệu, Nguyễn Thị Thùy Dung, Nguyễn Thị Minh Duyên, Đỗ Thành Nam, Lý Lâm Cường, Mai Văn Bình, Nguyễn Thanh Hùng, Hoàng Văn Kiên và Mai Thị Thanh Hương.

Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ người giúp sức, các đầu mối tiêu thụ, quy trình nhập khẩu và chất lượng phân bón. Các tổ chức, cá nhân đã tiêu thụ sản phẩm liên quan được đề nghị chủ động trình báo, cung cấp thông tin, tài liệu để phục vụ điều tra.