Dầu thô 'sập giá'

Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) kỳ hạn giảm 7,4%, đóng cửa ở mức 96,46 USD/thùng – mức sụt giảm trong ngày lớn nhất kể từ ngày 27/7. Dầu thô Brent, loại dầu chuẩn quốc tế, cũng giảm 8% xuống còn 104,29 USD/thùng.

Hôm thứ Hai (2/11), Tổng thống Mỹ Donald Trump chia sẻ với các phóng viên rằng Iran muốn "đạt được một thỏa thuận và điều đó hoàn toàn có thể xảy ra". Trước đó, vào cuối tuần, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết ông Trump không muốn sử dụng vũ lực quân sự đối với Iran mà ưu tiên giải quyết xung đột thông qua con đường ngoại giao.

Trước đây, ông Trump từng khẳng định sẽ không tấn công Iran trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ. Tuy nhiên, thị trường dầu mỏ trước đó đã tính đến rủi ro về một cuộc leo thang quân sự quy mô lớn sau bầu cử, khiến giá dầu tăng hơn 10% trong tháng 10.

Trong các giai đoạn trước của cuộc xung đột, thị trường dầu mỏ từng chứng kiến làn sóng bán tháo dựa trên những tin đồn về khả năng đạt được thỏa thuận; thế nhưng sau đó, xung đột lại leo thang khiến giá dầu tăng vọt trở lại.

Diễn biến giá dầu thô trong một tháng qua.

Ông Rubio cho biết Tổng thống Trump "vẫn chưa đưa ra quyết định" về việc liệu có tiếp tục tấn công Iran hay không.

Ngoại trưởng Mỹ chia sẻ với các phóng viên: "Điều mà Tổng thống muốn truyền đạt là niềm tin tuyệt đối rằng nếu cần phải thực hiện hành động quân sự, chúng ta hoàn toàn có đủ khả năng để làm điều đó. Tuy nhiên, chúng ta vẫn ưu tiên giải quyết vấn đề một cách hòa bình".

Theo hãng thông tấn nhà nước Iran (IRNA), Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết Tehran đang tìm cách giải quyết các vấn đề thông qua đối thoại. Ông Pezeshkian cũng cho biết thêm rằng Lãnh đạo tối cao Iran, Ayatollah Mojtaba Khamenei, đã trao cho chính phủ một số thẩm quyền nhất định để thực hiện mục tiêu này. Theo hãng tin IRNA, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết một thỏa thuận với Mỹ là khả thi nếu Washington "thể hiện thiện chí" và "thực sự tìm kiếm một giải pháp hòa bình".

Ông Araghchi cho biết các bên trung gian đang thảo luận về đề xuất mà Iran đưa ra trong kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tháng 9. Theo vị Ngoại trưởng, Tehran kỳ vọng Mỹ sẽ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, giảm sự hiện diện quân sự trong khu vực về mức trước đây và chấm dứt phong tỏa.

Tuy nhiên, vào thứ Bảy, ông Khamenei đã kêu gọi các lực lượng vũ trang của Tehran phải đối phó với "bất kỳ cấp độ hay loại hình đe dọa nào" bằng "một phản ứng tức thì, mạnh mẽ và không bị giới hạn về mặt địa lý".

Theo Ryan McKay, giám đốc chiến lược hàng hóa tại TD Securities, các thông tin về nỗ lực ngoại giao sẽ có tác động lớn đến giá dầu thô, bởi phần lớn đà tăng gần đây của thị trường chính là "phí rủi ro" (risk premium) trước khả năng xung đột leo thang.

Ông McKay nhận định: "Mặc dù vậy, chừng nào cuộc chiến chưa có kết cục cụ thể, và các vụ tấn công tàu chở dầu cũng như các cuộc tấn công từ lực lượng Houthi vẫn còn tiếp diễn, chúng tôi không cho rằng phí rủi ro sẽ hoàn toàn biến mất chỉ nhờ vào các thông tin ngoại giao".