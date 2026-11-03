Toyota Hilux sắp có bản mới cạnh tranh sòng phẳng Ranger Raptor, dễ ra mắt năm sau

Hilux GR Sport trở lại?

Toyota Hilux GR Sport thế hệ mới đang được lên kế hoạch ra mắt trong năm 2027, theo thông tin từ truyền thông Nam Phi. Đây sẽ là phiên bản cao cấp nhất của dòng bán tải Hilux thế hệ thứ 9, hướng đến nhóm khách hàng yêu thích những mẫu bán tải có khả năng vận hành off-road và ngoại hình thể thao.

Thông tin được ông Andrew Kirby, Chủ tịch kiêm CEO Toyota South Africa Motors, tiết lộ trong cuộc phỏng vấn với tờ Cars tại sự kiện SA Auto Week 2026 diễn ra ở Durban, Nam Phi. Khi được hỏi về khả năng xuất hiện của Hilux GR Sport mới, ông Kirby cho biết một sản phẩm đáng chú ý sẽ được giới thiệu vào năm sau, nhưng chưa tiết lộ thêm chi tiết.

Hilux mới sẽ được bổ sung phiên bản hiệu suất cao hơn vào năm sau? Ảnh: Toyota

Nếu được đưa vào sản xuất, Hilux GR Sport sẽ nằm trên các phiên bản cao cấp hiện tại như Rogue và Rugged X tại một số thị trường. Đây cũng là phiên bản được kỳ vọng cạnh tranh trực tiếp với Ford Ranger Raptor.

Kỳ vọng gì trên Hilux GR Sport?

Thông số kỹ thuật của Hilux GR Sport mới chưa được Toyota công bố. Tuy nhiên, Cars nhận định mẫu xe này có thể tiếp tục sử dụng động cơ diesel 2.8L tăng áp 4 xi-lanh được tinh chỉnh tăng công suất.

Trên thế hệ Hilux GR Sport trước đây, động cơ 2.8L diesel sản sinh công suất 165 kW (khoảng 221 mã lực) và mô-men xoắn 550 Nm. Trong khi đó, động cơ 2.8L diesel trên Hilux thế hệ mới hiện có công suất 150 kW (201 mã lực) và mô-men xoắn 500 Nm ở phiên bản số tự động.

Hệ thống gầm bệ và động cơ Hilux GR Sport có thể sẽ được tinh chỉnh. Ảnh dựng đồ họa: AP

Nếu tiếp tục duy trì cấu hình nâng cấp này, Hilux GR Sport mới sẽ có lợi thế đáng kể về sức kéo so với các phiên bản thông thường. Hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động 4 bánh cũng được kỳ vọng tiếp tục xuất hiện.

Ở thế hệ trước, Hilux GR Sport không đơn thuần là phiên bản bổ sung phụ kiện thể thao. Toyota đã thực hiện nhiều thay đổi về kết cấu nhằm cải thiện khả năng vận hành trên địa hình khó.

Ngoại hình của xe hứa hẹn hầm hố hơn bản Trailhunter. Ảnh dựng đồ họa: AP

Mẫu xe sở hữu thân rộng hơn với vòm bánh mở rộng, bộ lốp địa hình, hệ thống treo KYB cùng lò xo được tinh chỉnh. Khoảng sáng gầm cũng tăng thêm 15 mm so với Hilux SR5. Đặc biệt, chiều rộng cơ sở bánh trước tăng 135 mm và bánh sau tăng 155 mm.

Với thế hệ mới, những thay đổi tương tự được kỳ vọng tiếp tục xuất hiện, bao gồm cản trước thiết kế riêng, bộ mâm và lốp chuyên dụng, hệ thống treo nâng cấp cùng các chi tiết nhận diện GR Sport.