Chưa từng có: giá bạc trong nước thấp ngang với giá thế giới

Giá bạc trong nước những ngày qua liên tục điều chỉnh mạnh, đồng thời thu hẹp khoảng cách với thị trường thế giới. Theo cập nhật mới nhất, giá bạc thỏi bán ra chỉ cao hơn giá bạc thế giới chưa đến 0,2%.

Cụ thể, bảng giá của Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý cập nhật đầu giờ chiều ngày 4/11 cho thấy bạc thỏi Phú Quý 999 loại 1kg được niêm yết ở mức 41,97 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và 43,28 triệu đồng/kg ở chiều bán ra.

Trong khi đó, giá bạc thế giới tại cùng thời điểm đạt 51,82 USD/ounce, tương đương khoảng 43,204 triệu đồng/kg theo tỷ giá quy đổi của Vietcombank.

Như vậy, giá bạc trong nước (bán ra) hiện chỉ cao hơn giá bạc thế giới quy đổi khoảng 75.800 đồng/kg. Tỷ lệ chênh lệch tương ứng khoảng 0,18%, khoảng cách gần như không đáng kể với những giai đoạn thị trường bạc trong nước có mức chênh lệch lớn hơn đáng kể so với quốc tế.

Đáng chú ý, mức giá bạc thế giới chưa bao gồm thuế, phí nhập khẩu và premium từ nhà cung cấp. Trong khi đó, bạc nhập khẩu về Việt Nam gồm các chi phí sau: Thuế GTGT hàng nhập khẩu 10%; Thuế nhập khẩu 1%; Phí premium nhà cung cấp; Phí vận chuyển, bảo hiểm... Nếu trừ đi các khoản thuế phí này, giá bạc trong nước thậm chí còn thấp hơn giá bạc thế giới.

Đây cũng là giai đoạn hiếm thấy khi lần đầu tiên, giá bạc trong nước dù chịu cả thuế, phí vẫn ngang với giá bạc thế giới, trong khi những giai đoạn trước đó, đặc biệt thời kỳ giá bạc đạt đỉnh, giá bạc tại Việt Nam từng chênh đến 15-20 triệu đồng/kg so với thế giới. Điều này diễn ra trong bối cảnh giá bạc thế giới vừa trải qua những phiên điều chỉnh mạnh.

Theo anh Hoàng Hà - một nhà đầu tư bạc "đời đầu" tại Việt Nam, mặc dù còn những lo ngại, mức chênh lệch gần như không đáng kể so với giá bạc thế giới đang tạo cơ hội tốt cho những nhà đầu tư lâu dài. "Về cơ bản, khi giá bạc tăng trở lại, mức chênh lệch giữa giá bạc Việt Nam và thế giới có thể sẽ 'giãn' ra. Khi đó, ngoài phần lợi nhuận từ giá tăng, nhà đầu tư còn được hưởng thêm một phần chênh lệch không nhỏ", anh Hoàng Hà nhận định.

Trước đó, trong tháng 10, giá bạc thế giới chịu sức ép từ triển vọng lãi suất tại Mỹ và những lo ngại về lạm phát. Các số liệu kinh tế tích cực khiến thị trường gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn, qua đó tạo áp lực lên các tài sản không sinh lãi như vàng và bạc.

Tuy nhiên, bạc vẫn có những động lực nhu cầu dài hạn từ các ngành công nghiệp. Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới (WB), nhu cầu bạc trong lĩnh vực điện tử, trung tâm dữ liệu, ô tô và hạ tầng điện được kỳ vọng tiếp tục tăng, góp phần bù đắp một phần sự suy yếu trong nhu cầu trang sức và sản xuất pin quang điện.

Về nguồn cung, sản lượng khai thác bạc toàn cầu được dự báo chỉ tăng nhẹ, trong khi mặt bằng giá cao có thể thúc đẩy hoạt động tái chế. Đây là những yếu tố sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến cán cân cung - cầu của thị trường trong thời gian tới.

Theo báo cáo được Investing.com dẫn lại, UBS Global Wealth Management dự báo bạc có thể đạt 70 USD/ounce vào tháng 12/2026, tăng lên 75 USD vào giữa năm 2027 và chạm 80 USD/ounce vào tháng 9/2027.

UBS đánh giá nhu cầu từ hạ tầng trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu, hệ thống lưới điện và điện tử ô tô có thể bù đắp một phần sự suy yếu của nhu cầu bạc trong ngành năng lượng mặt trời. Bên cạnh đó, nguồn cung khai thác khó tăng nhanh do phần lớn bạc là sản phẩm phụ của quá trình khai thác các kim loại khác. Tổ chức này dự báo thị trường bạc toàn cầu tiếp tục thiếu hụt năm thứ sáu liên tiếp trong năm 2026.

Trong khi đó, WisdomTree dự báo bạc có thể phục hồi về khoảng 70 USD/ounce vào quý III/2027, chủ yếu nhờ triển vọng tăng giá của vàng, lợi suất trái phiếu hạ nhiệt và đồng USD suy yếu. Tuy nhiên, đơn vị này cũng cảnh báo đà tăng của bạc có thể bị hạn chế bởi nhu cầu công nghiệp yếu, xu hướng tiết giảm và thay thế bạc trong sản xuất pin mặt trời, cũng như tình trạng tồn kho vật chất được cải thiện.



