Thiếu tướng Lê Đăng Dũng nói về tham vọng của một tập đoàn đang làm tuyến cáp quang biển hơn 10.000 tỷ đồng, nghiên cứu lò phản ứng hạt nhân nhỏ tạo điện

Ông Lê Đăng Dũng - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Hạ tầng Công nghệ cao Stavian. (Ảnh: SEA500summit)

“Thị trường trung tâm dữ liệu (DC) tại Việt Nam chưa phát triển. Công suất thiết kế và vận hành mới đạt khoảng 140 MW. Con số này chỉ bằng 1/10 hoặc thậm chí là 1/20 các nước trong khu vực như Thái Lan hoặc Malaysia”.

Đây là chia sẻ của ông Lê Đăng Dũng - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Hạ tầng Công nghệ cao Stavian (thuộc Stavian Group) tại sự kiện “Fortune Southeast Asia 500 Summit” vừa diễn ra.

Ông Dũng là Thiếu tướng Quân đội, Nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị và quyền Tổng giám đốc Viettel.

Về nguyên nhân khiến các DC tại Việt Nam còn chưa phát triển, ông Dũng nêu 3 lý do chính.

Thứ nhất là thiếu điện. Hiện, tổng công suất lắp đặt của toàn bộ hệ thống nguồn điện trong nước đạt khoảng 87.600 MW (hay khoảng 87,6 GW). Trong khi đó, để phát triển các DC, con số trên phải tăng gấp đôi, từ nay đến năm 2030.

Thứ hai là yếu tố kết nối quốc tế. Việt Nam có khoảng 5 tuyến cáp quang đang hoạt động nhưng dung lượng rất nhỏ, mới đáp ứng được nhu cầu truy cập internet chứ chưa đáp ứng được việc phát triển DC.



Thứ ba là những hạn chế trong nhập khẩu GPU (bộ xử lý đồ hoạ) và các công nghệ cao phục vụ DC từ phía Mỹ. Hiện, Chính phủ Mỹ áp dụng các biện pháp hạn chế xuất khẩu GPU ra nước ngoài.

Trung tâm dữ liệu của VNPT tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. (Ảnh tư liệu: VGP/CH)

Cáp quang biển dài 2.500km, kết nối 4 nước Đông Nam Á﻿

Nói thêm về quá trình phát triển DC của Stavian Group, ông Lê Đăng Dũng cho hay, ﻿doanh nghiệp đang chuẩn bị xây dựng khu công nghệ số tập trung (Stavian Digital Park) tại TP.HCM, với quy mô 300ha.

Mong muốn của Stavian là đưa TP.HCM trở thành một ‘hub dữ liệu’ trong khu vực, tương đương như tại Rayong (Thái Lan) hay tại bang Johor (Malaysia) - nơi được mệnh danh là thị trường phát triển DC nhanh nhất ở Đông Nam Á.

Để phục vụ khu công nghệ số tập trung nêu trên, Stavian đang xây dựng tuyến cáp quang biển có tên MViSTA.

Theo giới thiệu, đây là dự án cáp quang biển quốc tế có độ dài hơn 2.500km, kết nối Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và Singapore. Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 400 triệu USD (gần 10.300 tỷ đồng).

Được thiết kế với 16 đôi sợi quang, theo ông Dũng, tuyến cáp có dung lượng tổng có thể lên tới 400 Terabit/giây. Theo dự kiến, MViSTA sẽ được đưa vào khai thác cuối năm 2028 hoặc đầu năm 2029.

Bên cạnh việc chuẩn bị về kết nối dữ liệu, Stavian cũng đang chuẩn bị năng lượng cho DC thông qua triển khai các dự án liên quan điện tái tạo, điện khí LNG và thậm chí là nghiên cứu về những lò phản ứng hạt nhân sử dụng công nghệ module nhỏ (SMR) nhằm tạo nguồn điện cho DC.

“Chúng tôi đang chi rất nhiều tiền để chuẩn bị cho việc hình thành trung tâm dữ liệu cũng như kêu gọi các nhà đầu tư nước ngoài vào cùng thực hiện", ông Dũng nói và cho biết, đầu tư vào DC là một dạng FDI chất lượng cao nhất hiện nay.

Bởi, không chỉ đem lại hiệu quả kinh tế, Việt Nam sẽ được tiếp xúc với những công nghệ cao của thế giới trong lĩnh vực này. Không chỉ đối với Việt Nam, đầu tư cho DC sẽ là con đường hiệu quả và nhanh nhất giúp nhiều nước trong khu vực Đông Nam Á thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình và thoát mác "công xưởng thế giới với lao động giá rẻ".

Các chuyên gia thảo luận về chủ đề AI tại Fortune Southeast Asia 500 Summit.

Quay trở lại câu chuyện trong nước, ông Lê Đăng Dũng cho hay, Việt Nam đang có sự chuẩn bị mạnh trong phát triển nguồn điện cho các DC, trong đó có cả dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận.﻿

Tuy nhiên, việc phát triển các SMR sẽ giúp đẩy nhanh hơn tiến trình bổ sung nguồn điện. Ông phân tích, thay vì Chính phủ chủ yếu dùng đầu tư công để phát triển năng lượng, thì các doanh nghiệp đủ tiềm lực muốn phát triển DC có thể triển khai các dự án năng lượng phù hợp, đúng quy định, để tự đảm bảo nguồn cung điện cho DC.

Malaysia đang đi trước Việt Nam khoảng 5 năm trong thị trường DC. Nước bạn có quy hoạch tốt các khu vực, đơn cử như Johor, để kêu gọi các ‘tay chơi lớn’ trên thế giới đến, tập trung vào xây dựng DC. Do đó, nơi đây sớm trở thành trung tâm dữ liệu tốt nhất và lớn nhất ở khu vực Đông Nam Á.

Để làm được điều tương tự, theo ông Dũng, Việt Nam cần quy hoạch một vùng cụ thể phục vụ phát triển DC. TP.HCM là địa điểm tốt nhất để tạo nên một hub dữ liệu tại khu vực Đông Nam Á.

Sau quy hoạch là đảm bảo nguồn đủ điện, hạ tầng kết nối dữ liệu, rồi tìm phương án để có thể rộng cửa nhập các GPU (bộ xử lý đồ hoạ) phục vụ DC.

“Ở góc nhìn tích cực, trong điều kiện hạ tầng đầy đủ, chỉ một thời gian nữa, Việt Nam sẽ đuổi kịp Thái Lan và Malaysia trong xây dựng trung tâm dữ liệu”, Thiếu tướng Dũng nhận định.