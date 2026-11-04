Phụ huynh chú ý: Cuộc thi STEM toàn quốc dành cho học sinh vừa khởi động

Panasonic Việt Nam chính thức phát động cuộc thi “Cùng em sáng tạo STEM” mùa 4. Đây là hoạt động thường niên thuộc sáng kiến “Panasonic vì trường học bền vững”, hướng tới thúc đẩy giáo dục STEM và nâng cao nhận thức về phát triển bền vững trong học sinh.

Với chủ đề “Nước và sự sống”, cuộc thi năm nay khuyến khích học sinh tìm hiểu mối liên hệ giữa nước, con người và môi trường, từ đó đưa ra những ý tưởng, giải pháp thiết thực nhằm sử dụng hợp lý, bảo vệ và gìn giữ nguồn nước.

Cuộc thi mở đăng ký từ ngày 1/11/2026 đến hết ngày 31/1/2027, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở trên toàn quốc. Các em có thể tham gia theo hình thức cá nhân hoặc nhóm tối đa 5 thành viên, với sự đồng hành của một người hướng dẫn là giáo viên hoặc phụ huynh.

Thí sinh được khuyến khích vận dụng kiến thức khoa học, kỹ thuật để xây dựng sản phẩm, dự án hoặc hoạt động STEM. Quá trình thực hiện và giới thiệu ý tưởng sẽ được ghi lại dưới dạng video dự thi.

Lễ phát động mùa 4 được tổ chức tại Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến, phường Đông Hòa, TP.HCM, với sự tham dự của đại diện Viện Nghiên cứu Thiết kế trường học (Bộ Giáo dục và Đào tạo), các chuyên gia giáo dục STEM, giáo viên và khoảng 800 học sinh.

Đây cũng là lần đầu tiên sự kiện phát động cuộc thi được tổ chức tại TP.HCM. Theo ông Taka Fujino, Tổng Giám đốc Panasonic Việt Nam, việc mở rộng địa điểm tổ chức là bước phát triển mới của chương trình, góp phần mang đến nhiều cơ hội trải nghiệm và khơi dậy tinh thần sáng tạo cho học sinh ở khu vực phía Nam cũng như trên cả nước.

Ngay sau lễ phát động, các lớp học trải nghiệm STEM thuộc sáng kiến “Panasonic vì trường học bền vững” cũng được triển khai cho hơn 2.000 học sinh tại Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến và Trường Tiểu học Phú Nhuận.

Trước đó, qua 3 mùa tổ chức, cuộc thi “Cùng em sáng tạo STEM” đã ghi nhận hơn 5.000 video dự thi từ hơn 2.300 trường học tại trên 30 tỉnh, thành phố. Đây là sân chơi để học sinh vận dụng kiến thức liên môn, phát triển tư duy sáng tạo và khả năng giải quyết các vấn đề gắn với thực tiễn.

Sáng kiến “Panasonic vì trường học bền vững” được Panasonic triển khai tại Việt Nam từ tháng 4/2022. Sau hơn 4 năm, chương trình đã thu hút sự tham gia của hơn 120.000 học sinh cùng hơn 100 trường học và cộng đồng giáo dục trên cả nước.

Thông qua các bài giảng và bộ công cụ thực hành STEM, chương trình hướng tới giúp học sinh tiếp cận kiến thức khoa học, nhận diện những vấn đề thực tiễn tại địa phương và từng bước hình thành ý thức trách nhiệm với môi trường.