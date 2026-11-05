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Vinasun tiếp nhận thêm 20 xe BYD M6, nâng tổng số xe điện BYD lên 50 chiếc

| | Thị trường

Vinasun tiếp tục bổ sung MPV điện BYD M6 vào đội xe sau khi đưa 30 chiếc BYD Dolphin vào khai thác hồi tháng 9.

Ngày 31/10, BYD NEG bàn giao 20 xe điện BYD M6 cho Vinasun Taxi tại TP.HCM. Đây là đợt bàn giao tiếp theo giữa hai doanh nghiệp, sau khi Vinasun tiếp nhận 30 xe BYD Dolphin hôm 17/9. Tổng số xe điện BYD được bổ sung vào đội xe của hãng taxi này qua hai đợt là 50 chiếc.

Nhà phân phối ủy quyền BYD NEG bàn giao 20 xe điện BYD M6 cho Vinasun Taxi vào cuối tháng 10 vừa qua. Ảnh: BYD Việt Nam.

Trong lần bàn giao mới, Vinasun lựa chọn BYD M6 - mẫu MPV điện có cấu hình 7 chỗ, bố trí ghế 2-3-2. So với Dolphin là mẫu hatchback nhỏ gọn phục vụ di chuyển đô thị, M6 có không gian rộng hơn, hướng đến nhóm khách đi đông người hoặc có nhu cầu mang theo nhiều hành lý.

Mẫu xe này cũng vừa được vinh danh tại giải thưởng Car Choice Awards 2026. BYD M6 lọt Top 5 đề cử hạng mục “Xe dịch vụ cho hành khách của năm” và giành giải “Xe được bình chọn nhiều nhất 2026” với 83.940 lượt bình chọn từ cộng đồng.

Với đặc thù hoạt động liên tục, đội xe taxi cần đáp ứng các yêu cầu về chi phí khai thác, bảo dưỡng và thời gian phục vụ. Theo thông tin từ BYD Việt Nam, chi phí sạc của M6 ước tính khoảng 436 đồng/km. Với quãng đường di chuyển giả định 5.000 km mỗi tháng, mức tiết kiệm so với xe sử dụng nhiên liệu xăng được nhà phân phối ước tính khoảng 5-7 triệu đồng mỗi xe. Mẫu MPV điện có chu kỳ bảo dưỡng định kỳ 20.000 km hoặc 12 tháng. BYD M6 sử dụng pin Blade Battery. Theo chính sách bảo hành được công bố, xe được bảo hành 6 năm hoặc 150.000 km; pin, mô-tơ và bộ điều khiển được bảo hành 8 năm hoặc 160.000 km.

BYD NEG hướng dẫn 200 tài xế Vinasun sử dụng ô tô điện M6. Ảnh: BYD Việt Nam.

Bên cạnh việc bàn giao phương tiện, công tác đào tạo tài xế cũng được triển khai trong quá trình hợp tác giữa hai bên. Trước đó, BYD NEG đã phối hợp với Vinasun tổ chức chương trình hướng dẫn cho khoảng 200 tài xế, tập trung vào cách sử dụng xe, quản lý năng lượng, phương thức sạc và xử lý một số tình huống kỹ thuật thường gặp.

Ông Vũ Công Hiến, Tổng giám đốc BYD NEG khu vực Mekong, cho biết việc Vinasun liên tiếp tiếp nhận các mẫu xe từ Dolphin đến M6 thể hiện sự chủ động của doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi phương tiện. Đại diện BYD NEG cũng cho biết sẽ tiếp tục hỗ trợ Vinasun về hạ tầng sạc, kỹ thuật và dịch vụ hậu mãi trong quá trình khai thác.

Đại diện các doanh nghiệp tại lễ bàn giao. Ảnh: BYD Việt Nam.

Từ câu chuyện của Vinasun có thể thấy, xe điện đang ngày càng phổ biến trên đường phố, với sự tham gia của nhiều dòng xe ở các phân khúc khác nhau vào hoạt động kinh doanh vận tải. Các sản phẩm của BYD cũng đang cho thấy khả năng đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng, từ khách hàng cá nhân đến các doanh nghiệp khai thác dịch vụ với tần suất cao.

Theo Hiếu Nguyễn

Đời sống & Pháp luật

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