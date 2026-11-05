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3 cảnh báo cho tất cả những gia đình thường xuyên uống nước đóng bình

| | Thị trường

Nước đóng bình được nhiều gia đình lựa chọn vì tiện lợi, không phải đun nấu và có thể sử dụng trực tiếp.

Dưới đây là 3 điều các gia đình cần đặc biệt lưu ý khi sử dụng nước đóng bình.

Đừng mua nước đóng bình không rõ nguồn gốc

Đây là nguy cơ đầu tiên người tiêu dùng cần cảnh giác. Trên thị trường có nhiều loại nước đóng bình với giá cả và thương hiệu khác nhau. Nếu mua phải sản phẩm không rõ cơ sở sản xuất, không có thông tin truy xuất hoặc không bảo đảm điều kiện vệ sinh, người dùng có thể đối mặt với nguy cơ sử dụng nguồn nước không đạt chất lượng.

Nước uống đóng chai, đóng bình phải đáp ứng các chỉ tiêu an toàn theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 6-1:2010/BYT.

Khi mua, người tiêu dùng nên kiểm tra nhãn sản phẩm, tên và địa chỉ cơ sở sản xuất, ngày sản xuất, hạn sử dụng, thông tin công bố chất lượng. Không nên ham rẻ mà lựa chọn những bình nước không rõ nguồn gốc hoặc được bán trôi nổi.

3 cảnh báo cho tất cả những gia đình thường xuyên uống nước đóng bình - Ảnh 1.

Nhiều gia đình có thói quen dùng nước đóng bình (Ảnh: AI khởi tạo)

Đừng uống nước đã mở nắp và để quá lâu

Sau khi mở nắp, nước không còn được bảo vệ hoàn toàn như khi còn nguyên niêm phong. Trong quá trình sử dụng, bụi bẩn, vi sinh vật từ môi trường hoặc dụng cụ lấy nước có thể xâm nhập nếu không bảo đảm vệ sinh.

Đặc biệt, những gia đình ít người, sử dụng một bình nước trong thời gian dài cần chú ý hơn. Không nên mặc định nước vẫn an toàn chỉ vì bình chưa hết nước hoặc nước vẫn trong, không có mùi lạ.

Nên sử dụng nước trong thời gian hợp lý theo hướng dẫn của nhà sản xuất sau khi mở nắp, đồng thời tránh để bình tiếp xúc với môi trường bụi bẩn.

Đừng đặt bình dưới ánh nắng hoặc gần nguồn nhiệt

Vị trí bảo quản cũng ảnh hưởng đến chất lượng nước đóng bình. Nhiều gia đình có thói quen đặt bình nước ở ban công, cạnh cửa sổ hoặc gần khu vực có ánh nắng chiếu trực tiếp vì thuận tiện khi sử dụng.

Tuy nhiên, nhiệt độ cao và ánh nắng trực tiếp có thể ảnh hưởng đến điều kiện bảo quản sản phẩm, đặc biệt khi bình chứa không được thiết kế để tiếp xúc lâu dài với những điều kiện này.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), nước cần được bảo quản ở nơi mát, tránh ánh nắng trực tiếp và tránh xa các hóa chất độc hại như xăng, thuốc trừ sâu.

Vì vậy, các gia đình nên đặt bình nước ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng và nguồn nhiệt.

Nước đóng bình là lựa chọn tiện lợi cho sinh hoạt hằng ngày, nhưng không có nghĩa cứ mua nước đóng bình là có thể yên tâm tuyệt đối. Chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, bảo quản đúng cách và vệ sinh cây nước thường xuyên là những việc đơn giản giúp gia đình hạn chế nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm.

Theo Minh Khang (t/h)

Thanh Niên Việt

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