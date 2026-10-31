Apple khuyên người dùng iPhone ngừng sử dụng một ứng dụng

Apple đang khuyến khích người dùng iPhone cân nhắc ngừng sử dụng một ứng dụng quen thuộc để chuyển sang Safari.

Thông qua chiến dịch Switch to Safari, hãng nhấn mạnh những lợi thế của trình duyệt này về thời lượng pin, tốc độ tải trang và khả năng bảo vệ quyền riêng tư nhằm thuyết phục người dùng thay đổi thói quen duyệt web.

Theo 9to5Mac, chiến dịch được Apple triển khai thông qua một trang web riêng mang tên Switch to Safari cùng hai video đăng tải trên YouTube. Trong các nội dung này, hãng so sánh Safari với Chrome, đồng thời nhấn mạnh khả năng tối ưu của trình duyệt khi hoạt động trong hệ sinh thái thiết bị Apple.

Apple khuyên người dùng iPhone cân nhắc từ bỏ thói quen sử dụng một ứng dụng quen thuộc. (Ảnh minh hoạ: Huỳnh Duy)

Về hiệu năng, Apple cho biết Safari có thể giúp người dùng xem video trực tuyến trên máy Mac lâu hơn tới 5 giờ so với Chrome sau mỗi lần sạc. Trình duyệt này cũng được quảng cáo có khả năng tải các trang web thường xuyên truy cập nhanh hơn tới 35%.

Bên cạnh tốc độ và thời lượng pin, Apple giới thiệu Distraction Control, công cụ cho phép người dùng ẩn những thành phần gây mất tập trung trên trang web, chẳng hạn cửa sổ bật lên hoặc một số nội dung không mong muốn. Các thiết lập này được lưu lại để sử dụng trong những lần truy cập tiếp theo.

Hãng cũng đề cập đến khả năng xử lý nội dung hoạt hình và các ứng dụng web đòi hỏi nhiều tài nguyên của Safari. Đây là những yếu tố được Apple sử dụng để nhấn mạnh khả năng tối ưu giữa phần cứng và phần mềm trên các thiết bị của mình.

Một trọng tâm khác của chiến dịch là quyền riêng tư. Apple cho biết Safari chặn cookie của bên thứ ba theo mặc định, đồng thời tích hợp Intelligent Tracking Prevention (ITP) nhằm hạn chế hoạt động theo dõi người dùng giữa các trang web.

Trong chế độ duyệt web riêng tư, Safari còn có khả năng ngăn chặn các trình theo dõi đã biết. Trình duyệt cũng hỗ trợ những công cụ bảo mật khác trong hệ sinh thái Apple như cảnh báo mật khẩu bị xâm phạm, passkey thay thế mật khẩu truyền thống và thanh toán trực tuyến qua Apple Pay.

Tuy nhiên, các số liệu về thời lượng pin và tốc độ tải trang trong chiến dịch đều do Apple công bố. Hiệu quả thực tế có thể khác nhau tùy thiết bị, phiên bản phần mềm, điều kiện kết nối mạng và thói quen sử dụng.

Cách chuyển trình duyệt mặc định sang Safari

Apple cũng hướng dẫn người dùng thay đổi trình duyệt mặc định trên iPhone, iPad và máy Mac. Quá trình này không yêu cầu cài đặt thêm ứng dụng nếu Safari vẫn có sẵn trên thiết bị.

Trên iPhone và iPad, người dùng truy cập Cài đặt > Ứng dụng > Safari > Ứng dụng trình duyệt mặc định, sau đó chọn Safari.

Với máy Mac, thao tác được thực hiện tại Cài đặt hệ thống > Màn hình nền & Dock. Tại mục trình duyệt web mặc định, người dùng chọn Safari để hoàn tất.

Theo 9to5Mac



