Thị trường Giá bạc thế giới vượt 53 USD/ounce, bạc trong nước tăng hàng triệu đồng/kg Hà Thu • 05/11/2026 09:49

Cùng với nhịp phục hồi mạnh của thị trường bạc quốc tế, giá bạc tại Phú Quý, DOJI và Sacombank-SBJ tăng mạnh vào sáng ngày 5/11, trong đó bạc thỏi Phú Quý bán ra tăng hơn 2,5 triệu đồng/kg.

Giá bạc thỏi Phú Quý bán ra tăng khoảng 2,5 triệu đồng/kg trong sáng ngày 5/11. Ảnh: Phú Quý.

Sáng ngày 5/11/2026 (giờ Việt Nam), giá bạc thế giới bật tăng lên 53,3 USD/ounce, tăng 3,6 USD so với sáng ngày 4/11. Cùng chiều diễn biến, giá vàng thế giới cũng tăng mạnh 88 USD/ounce so với cùng thời điểm sáng hôm qua, giao dịch quanh 4.135 USD/ounce.

Với mức giá hiện tại, giá bạc thế giới quy đổi theo tỷ giá Vietcombank tương đương khoảng 44,4 triệu đồng/kg (chưa bao gồm các loại thuế, phí).

Khảo sát lúc 9h06 sáng ngày 5/11, giá bạc miếng Phú Quý loại 1 lượng mua - bán ở mức 1,619 – 1,669 triệu đồng/lượng, tăng 91.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 94.000 đồng/kg ở chiều bán ra so với sáng ngày 4/11; giá bạc thỏi Phú Quý loại 1 kg mua vào - bán ra ở mức 43,173 – 44,506 triệu đồng/kg, tăng 3,097 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và 2,501 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với sáng hôm trước.

Giá bạc Phú Quý mua vào thấp hơn giá bạc thế giới quy đổi khoảng 1,24 triệu đồng/kg, trong khi giá bán ra chỉ cao hơn giá bạc thế giới chưa tới 100.000 đồng/kg, tiếp tục thu hẹp khoảng cách chênh lệch khoảng 400.000 đồng/kg so với sáng ngày 4/11.

Cùng thời điểm, giá bạc DOJI mua vào - bán ra ở mức 1,893 – 1,958 triệu đồng/lượng, tăng 129.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với sáng hôm trước.

Trong khi đó, Sacombank - SBJ niêm yết giá bạc miếng loại 1 lượng mua vào - bán ra ở mức 1,641 – 1,692 triệu đồng/lượng, tăng 69.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều; giá bạc thỏi 1kg mua vào - bán ra ở mức 43,760 – 45,120 41,920 – 43,280 triệu đồng/kg, tăng 1,840 triệu đồng/kg ở cả 2 chiều chiều mua vào - bán ra so với sáng 4/11.

Giá bạc trong nước tăng mạnh trở lại trong bối cảnh giá kim loại quý thế giới hồi phục tích cực.

Giá vàng và bạc giao ngay đồng loạt tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày 4/11 tại Mỹ, khi chiến thắng của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ kéo đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc đi xuống. Cùng với đó, giá dầu thô lao dốc và kỳ vọng Mỹ - Iran nối lại đàm phán đã góp phần cải thiện tâm lý thị trường kim loại quý.

Cả hai kim loại đều phục hồi mạnh sau những đợt giảm sâu trong tháng 10. Trong đó, bạc tăng mạnh hơn vàng nhờ đồng USD suy yếu và chi phí vay vốn giảm, qua đó cải thiện sức hấp dẫn của kim loại quý này.

Về mặt kỹ thuật, theo phân tích của Kitco News, mục tiêu tăng giá tiếp theo của phe mua là đưa giá vượt ngưỡng kháng cự 52,849 USD/ounce. Nếu duy trì được đà tăng, giá bạc có thể hướng tới vùng 55 USD/ounce, xa hơn là 60 USD/ounce.

Trong khi đó, phe bán đang hướng tới mục tiêu đưa giá xuống dưới 51,1 USD/ounce, với các vùng hỗ trợ thấp hơn lần lượt tại 48,787 USD/ounce và 47,057 USD/ounce.

Bên cạnh tác động từ các diễn biến địa chính trị, giá vàng, bạc cũng chịu ảnh hưởng gián tiếp từ các dữ liệu kinh tế của Mỹ.

Các báo cáo kinh tế công bố hôm thứ Tư cũng cho thấy bức tranh trái chiều về thị trường lao động và hoạt động dịch vụ tại Mỹ. Theo báo cáo của ADP, khu vực tư nhân Mỹ tạo thêm 86.000 việc làm trong tháng 10, cao hơn mức dự báo khoảng 67.000 việc làm và tương đương mức tăng của tháng 9.

Việc làm mới tập trung chủ yếu ở các lĩnh vực thương mại, vận tải và tiện ích, giáo dục và dịch vụ y tế, giải trí và khách sạn. Ngược lại, lĩnh vực dịch vụ chuyên nghiệp và kinh doanh ghi nhận số việc làm suy giảm.

Trong khi đó, chỉ số hoạt động dịch vụ của Viện Quản lý Cung ứng Mỹ (ISM) giảm xuống 54,5 điểm trong tháng 10, từ mức 54,9 điểm của tháng 9 và thấp hơn dự báo khoảng 54,8 điểm. Dù vậy, chỉ số này vẫn nằm trong vùng mở rộng.

Đáng chú ý, chỉ số đơn đặt hàng mới giảm từ 59,8 điểm xuống 55,9 điểm, trong khi chỉ số giá phải trả giảm từ 74 điểm xuống 73 điểm. Diễn biến này cho thấy áp lực chi phí trong lĩnh vực dịch vụ vẫn ở mức cao, dù đã có dấu hiệu hạ nhiệt.

Các số liệu trên phản ánh nền kinh tế Mỹ vẫn duy trì đà mở rộng, nhưng tốc độ tăng trưởng nhu cầu đang có dấu hiệu chậm lại.

Ở lĩnh vực thương mại, thâm hụt thương mại quốc tế của Mỹ trong tháng 9 giảm nhẹ xuống 105 tỷ USD, từ mức 105,7 tỷ USD đã điều chỉnh của tháng 8.

Trong tháng, xuất khẩu tăng 1,9%, lên 321,5 tỷ USD, trong khi nhập khẩu tăng 1,2%, đạt 426,6 tỷ USD. Mức cải thiện này còn khiêm tốn so với đà gia tăng đáng kể của thâm hụt thương mại trong những tháng trước đó, nhưng cho thấy hoạt động thương mại quốc tế vẫn được duy trì bất chấp chi phí vay vốn cao và những bất ổn địa chính trị.

Chỉ số PMI dịch vụ cuối tháng 10 cũng được điều chỉnh giảm xuống 56,1 điểm, từ mức ước tính sơ bộ 57,9 điểm và thấp hơn mức 58,8 điểm của tháng 9. Đây tiếp tục là tín hiệu cho thấy đà tăng trưởng của ngành dịch vụ đang chậm lại.

Trong thời gian tới, thị trường sẽ tập trung vào số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu hàng tuần và dữ liệu sơ bộ về năng suất lao động phi nông nghiệp quý III, dự kiến cùng được công bố lúc 8h30 sáng thứ Năm (giờ Mỹ).

Tiếp đó, báo cáo việc làm tháng 10 sẽ được công bố vào 8h30 sáng thứ Sáu. Đây được xem là dữ liệu quan trọng đối với kỳ vọng chính sách tiền tệ trước cuộc họp của Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) diễn ra trong hai ngày 8-9/12 tới đây.

Nếu tăng trưởng việc làm chậm lại, áp lực tăng lương giảm và kỳ vọng lạm phát tiếp tục hạ nhiệt, khả năng FED tăng lãi suất trong tháng 12 có thể suy yếu. Kịch bản này sẽ hỗ trợ giá vàng, bạc thông qua kênh lợi suất trái phiếu kho bạc thấp hơn và đồng USD suy yếu.

Ngược lại, hoạt động tuyển dụng mạnh mẽ cùng áp lực giá cả dai dẳng có thể củng cố triển vọng thắt chặt chính sách tiền tệ, qua đó hạn chế khả năng duy trì đà phục hồi của kim loại quý.

Nhà đầu tư cũng sẽ theo dõi các động thái của Quốc hội Mỹ sau bầu cử để tìm kiếm tín hiệu về chính sách chi tiêu công, thuế và nhu cầu phát hành trái phiếu kho bạc trong thời gian tới.

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