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Ông Nguyễn Đỗ Lăng đăng ký bán 20 triệu cổ phiếu APS và API

| | Thị trường chứng khoán

Ông Nguyễn Đỗ Lăng đăng ký bán 20 triệu cổ phiếu APS và API

Ông Nguyễn Đỗ Lăng vừa đăng ký bán 10 triệu cổ phiếu APS và 10 triệu cổ phiếu API trong giai đoạn từ 05/11-04/12/2026.

Ông Nguyễn Đỗ Lăng vừa đăng ký bán tổng cộng 20 triệu cổ phiếu tại 2 doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Apec do ông sáng lập.

Cụ thể, ông Nguyễn Đỗ Lăng đăng ký bán 10 triệu cổ phiếu CTCP Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương (Chứng khoán Apec, mã: APS, sàn HNX) với mục đích đáp ứng nhu cầu cá nhân. Nếu bán thành công, ông Lăng giảm sở hữu từ 11,87 triệu cổ phiếu APS, tương ứng 14,3% vốn điều lệ xuống mức 1,787 triệu cổ phiếu, tương đương 2,26% vốn APS.

Cùng với đó, ông Nguyễn Đỗ Lăng đăng ký bán 10 triệu cổ phiếu CTCP Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương (mã: API, sàn HNX). Nếu bán thành công, ông Lăng dự kiến giảm sở hữu tại API từ 16,48 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 19,6%) xuống còn gần 6,48 triệu cổ phiếu (tương đương 7,71%).

Các giao dịch trên dự kiến thực hiện trong thời gian từ 05/11-04/12/2026, theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Ông Nguyễn Đỗ Lăng đăng ký bán 20 triệu cổ phiếu APS và API - Ảnh 1.

Ảnh: APSS

Được biết, con gái ông Nguyễn Đỗ Lăng là Nguyễn Đỗ Hoàng Lan đang là Thành viên HĐQT tại APS và API. Bà Lan cũng nắm giữ 800.000 cổ phiếu APS và 800.000 cổ phiếu API.

Hồi tháng 6/2023, ông Nguyễn Đỗ Lăng từng bị khởi tố liên quan đến vụ án thao túng thị trường chứng khoán diễn ra tại APS, API và CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam (mã: IDJ).

Về tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính quý III/2026 của Chứng khoán APEC ghi nhận doanh thu hoạt động hơn 9,7 tỷ đồng, giảm 90,1% so với quý III/2025.

Trong đó, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) ở mức hơn 4,8 tỷ đồng, giảm 95% so với cùng kỳ. Nguyên nhân là do thị trường tài chính có nhiều biến động, giá trị thị trường của các tài sản tài chính mà công ty đang nắm giữ giảm dẫn đến tài sản FVTPL giảm.

Tương tự, doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán giảm từ 3,6 tỷ đồng xuống gần 1,3 tỷ đồng. Ngược lại, lãi từ các khoản cho vay và phải thu tăng 32,1%, lên mức gần 3,7 tỷ đồng.

Tổng chi phí hoạt động ghi nhận hơn 57 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ năm trước; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 38%, lên mức hơn 5,9 tỷ đồng.

Kết quả, Chứng khoán APEC báo lỗ ròng gần 42,7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước vẫn báo lãi hơn 43,5 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Chứng khoán APEC ghi nhận doanh thu hoạt động gần 57 tỷ đồng, giảm 66% so với 9 tháng đầu năm 2025; lỗ ròng sau thuế hơn 19,3 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Chứng khoán APEC ở mức hơn 757,4 tỷ đồng, giảm nhẹ 2,6% so với đầu năm; tổng nợ phải trả gần 5,4 tỷ đồng, giảm 11,5%.

Theo Hà Ly

An ninh tiền tệ

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