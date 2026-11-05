Giá vàng hôm nay 5/11: Tăng tới 4,6 triệu đồng mỗi lượng, trở lại mức đỉnh sau 1 tuần

Sáng 5/11, giá vàng miếng tại SJC và PNJ cùng được niêm yết ở mức 141,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 144,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Tại Phú Quý, giá mua vào thấp hơn, ở mức 140 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra là 144,5 triệu đồng/lượng. Các thương hiệu trên ghi nhận mức tăng 3,3 triệu đồng mỗi lượng so với sáng qua.

Riêng Mi Hồng ghi nhận mức tăng nhẹ hơn 2,5 triệu đồng mỗi lượng, niêm yết giá mua vào 142 triệu đồng/lượng và bán ra 143,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tại các thương hiệu ghi nhận mức tăng từ 2,5 đến 4,6 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC niêm yết giá mua vào 138,3 triệu đồng/lượng, bán ra 142,3 triệu đồng/lượng. Tại PNJ, mức giá tương ứng là 138,9 triệu đồng và 142,9 triệu đồng/lượng.

Phú Quý niêm yết vàng nhẫn ở mức 140 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 143 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Trong khi đó, Mi Hồng giao dịch ở mức 142 triệu đồng/lượng mua vào và 143,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Như vậy với mức tăng trên, giá vàng trở lại mức đỉnh sau 1 tuần.

Biểu đồ giá vàng sau 1 tuần. Ảnh: SJC.

Sáng 5/11, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 4.061 USD/ounce, tăng 134 USD/ounce so với đầu giờ sáng hôm qua.

Giá vàng tăng mạnh sau khi đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả Thượng viện và Hạ viện Mỹ, khiến đồng USD suy yếu và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ giảm, qua đó thúc đẩy nhu cầu mua vàng và kim loại quý.

Tuy nhiên, kết quả bầu cử cũng làm gia tăng bất định về chính sách. Nhà đầu tư đang theo dõi căng thẳng Mỹ - Iran, dòng vốn vào AI, lạm phát và nợ công Mỹ. Đặc biệt, nguy cơ ông Donald Trump gia tăng căng thẳng tại Trung Đông có thể đẩy giá năng lượng tăng mạnh, gây sức ép lên cả thị trường cổ phiếu và trái phiếu.

Các chuyên gia cảnh báo rủi ro địa chính trị vẫn ở mức cao, đồng thời dự báo chính sách đối ngoại Mỹ có thể biến động đáng kể trong hai năm cuối nhiệm kỳ của ông Trump.