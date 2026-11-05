Quốc Cường Gia Lai sắp trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu tỷ lệ 10%

CTCP Quốc Cường Gia Lai (MCK: QCG, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT về thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021.

Theo đó, Quốc Cường Gia Lai dự kiến phát hành hơn 27,5 triệu cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ thực hiện quyền là 10:1, tức mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ có 1 quyền và cứ 10 quyền sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới.

Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ được xử lý bằng cách hủy bỏ.

Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 275 tỷ đồng, nguồn vốn được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2025 trên báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2025 của công ty.

Ảnh minh họa: QCG

Thời gian thực hiện dự kiến sau khi nhận được văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.

Nếu đợt phát hành thành công, vốn điều lệ của Quốc Cường Gia Lai tăng từ hơn 2.751 tỷ đồng lên mức hơn 3.026 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, Quốc Cường Gia Lai ghi nhận doanh thu thuần gần 26,8 tỷ đồng, giảm 75,9% so với cùng kỳ năm trước.

Sau khi trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp đạt gần 4,2 tỷ đồng, giảm 90,8% so với cùng kỳ năm trước. Biên lợi nhuận gộp giảm từ 41,1% xuống còn 15,6%.

Trong kỳ, doanh nghiệp còn thu về gần 127,3 triệu đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, giảm 43,7% so với cùng kỳ; thu nhập khác tăng từ 6,7 tỷ đồng lên gần 43,4 tỷ đồng.

Kết quả, sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, Quốc Cường Gia Lai lỗ ròng gần 7 tỷ đồng trong quý III/2026, trong khi cùng kỳ năm trước vẫn báo lãi gần 24,1 tỷ đồng.

Theo giải trình của Quốc Cường Gia Lai, doanh thu và lợi nhuận quý III/2026 giảm so với cùng kỳ là do giảm bàn giao căn hộ cho khách hàng và đã chuyển nhượng các nhà máy thủy điện.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Quốc Cường Gia Lai mang về doanh thu thuần gần 107,6 tỷ đồng, giảm 69,6% so với 9 tháng đầu năm 2025; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 174,7 tỷ đồng, gấp 5,1 lần cùng kỳ.

Tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Quốc Cường Gia Lai giảm 6,3% so với đầu năm, xuống còn gần 8.193,6 tỷ đồng. Trong đó, tài sản dở dang dài hạn chiếm 66% tổng tài sản với hơn 5.405,4 tỷ đồng; hàng tồn kho gần 1.280,2 tỷ đồng, chiếm 15,6% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 3.274,1 tỷ đồng, giảm 18,1% so với đầu năm. Trong đó, doanh nghiệp phải trả cho CTCP Đầu tư Sunny Island 1.471,4 tỷ đồng, đây là số dư phải trả liên quan đến số tiền công ty đã nhận theo Hợp đồng hứa mua, hứa bán Dự án Khu dân cư Bắc Phước Kiển, xã Phước Kiển, TP.HCM.

Cụ thể, ngày 3/12/2024, Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM đã ban hành Bản án phúc thẩm số 1125/2024/HS-PT, theo đó Quốc Cường Gia Lai có nghĩa vụ hoàn trả số tiền 2.882,8 tỷ đồng đã nhận theo Hợp đồng nêu trên để bảo đảm nghĩa vụ thi hành án của bà Trương Mỹ Lan.

Cơ quan thi hành án hiện đang lưu giữ toàn bộ hồ sơ đền bù, giải phóng mặt bằng và các giấy tờ liên quan đến Dự án mà Quốc Cường Gia Lai đã bàn giao cho Sunny Island. Sau khi hoàn trả đầy đủ số tiền 2.882,8 tỷ đồng, công ty sẽ được nhận lại toàn bộ hồ sơ và giấy tờ liên quan đến Dự án.

Tại ngày 30/9/2026, tổng số tiền Quốc Cường Gia Lai đã thanh toán lũy kế là 1.411,4 tỷ đồng; số tiền còn phải hoàn trả 1.471,4 tỷ đồng.