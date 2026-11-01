Loạt "cá mập" tổng quy mô 20.000 tỷ sẽ đồng loạt mua bán vào 1 thời điểm, những cổ phiếu nào lọt tầm ngắm?

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) đã công bố danh mục thành phần mới của chỉ số VNDiamond, đồng thời cập nhật tỷ trọng của hai rổ VN30 và VNFin Lead kỳ quý 4/2026. Cụ thể, KDH đã chính thức bị loại khỏi rổ chỉ số VNDiamond do không khắc phục được tiêu chí duy trì tỷ lệ lấp đầy FOL. Việc KDH bị loại khiến danh mục VNDiamond giảm còn 17 cổ phiếu, đồng thời không có mã mới được bổ sung.

Theo lịch trình, các quỹ ETF mô phỏng những chỉ số này dự kiến thực hiện cơ cấu danh mục từ ngày 9-13/11, trong đó ngày 13/11 là hạn cuối hoàn tất giao dịch. Danh mục mới sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 16/11/2026.

Hiện các quỹ ETF mô phỏng ba bộ chỉ số VNDiamond, VN30 và VNFin Lead đang quản lý tổng tài sản khoảng 20.000 tỷ đồng.

Trong báo cáo cập nhật, Chứng khoán Mirae Asset ước tính quỹ FUEVFVND — quỹ chiếm hơn 95% tổng giá trị tài sản của các quỹ mô phỏng chỉ số VNDiamond — sẽ bán ra khoảng 4,8 triệu cổ phiếu KDH trong kỳ cơ cấu lần này.

Ngoài ra, Mirae Asset lưu ý nhận định làn sóng bán ròng kéo dài của nhà đầu tư nước ngoài đang khiến số lượng ứng viên đủ điều kiện gia nhập VNDiamond thu hẹp. Trong khi tiêu chí bổ sung mới yêu cầu tỷ lệ lấp đầy FOL trên 95%, các ứng viên tiềm năng hiện chỉ đạt khoảng 60-70%.

Ở rổ VN30 , diễn biến giá cổ phiếu cũng tạo ra sự dịch chuyển đáng kể về tỷ trọng giữa các nhóm ngành.

Theo Mirae Asset, nhóm ngân hàng ghi nhận hiệu suất giảm 11,1% kể từ kỳ điều chỉnh trước, trong khi VN30 tăng 3,9%. Diễn biến này khiến tỷ trọng nhóm ngân hàng trong rổ giảm từ 38,1% xuống 35,2%, dù vẫn chiếm hơn một phần ba danh mục. FPT cũng ghi nhận sự sụt giảm tỷ trọng đáng kể, từ 8,5% xuống còn 7,1%.

Trái ngược với xu hướng trên, nhóm cổ phiếu Vingroup tăng tỷ trọng từ 17,2% lên 17,8%, chủ yếu nhờ VIC. Riêng cổ phiếu VIC tăng tỷ trọng từ 10,4% lên 12%, qua đó trở thành mã chiếm tỷ trọng lớn nhất trong rổ VN30. Trong khi đó, VHM giảm nhẹ tỷ trọng từ 4,4% xuống 4,2%.

Xét diễn biến mua bán chung từ ba quỹ ETF VN30, ETF VNDiamond và ETF VNFin Lead﻿, Mirae Asset dự báo nhóm ngân hàng sẽ chịu áp lực bán mạnh nhất trong đợt cơ cấu lần này. Theo ước tính của Mirae Asset, MSB đứng đầu danh sách với khoảng 10,81 triệu cổ phiếu có thể bị bán ra. Theo sau là ACB với hơn 8,23 triệu cổ phiếu và TCB với gần 5,17 triệu đơn vị. Một loạt cổ phiếu ngân hàng khác cũng nằm trong danh sách bán ròng dự kiến, gồm TPB (4,08 triệu cổ phiếu), VPB (3,42 triệu cổ phiếu), MBB (gần 3 triệu cổ phiếu) và HDB (2,7 triệu cổ phiếu).

Ngoài nhóm ngân hàng, FPT có thể bị bán gần 3,31 triệu cổ phiếu và VHM khoảng 2,38 triệu cổ phiếu.

Ở chiều ngược lại, GMD được dự báo dẫn đầu danh sách mua ròng với gần 7,49 triệu cổ phiếu. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về NLG (4,28 triệu cổ phiếu), REE (3,59 triệu cổ phiếu) và PNJ (3,31 triệu cổ phiếu). HPG cũng có thể được mua thêm khoảng 2,92 triệu cổ phiếu, trong khi SHB dự kiến được mua ròng hơn 1,62 triệu đơn vị.