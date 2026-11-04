Chứng khoán bất ngờ tăng dựng đứng 33 điểm, chuyện gì đang xảy ra?

Thị trường chứng khoán Việt Nam có phiên giao dịch đầy bất ngờ trong ngày 4/11. Khởi đầu trong sắc đỏ, VN-Index nhanh chóng đảo chiều và liên tục nới rộng đà tăng trong suốt thời gian còn lại, đặc biệt là phiên chiều. Chỉ số tăng vọt 33,4 điểm (+1,97%) lên 1.733,02 điểm, lấy lại toàn bộ những gì đã đánh mất trong các phiên điều chỉnh gần đây.

Đáng chú ý, cú bứt phá diễn ra ngay sau khi VN-Index trải qua chuỗi phiên giảm liên tiếp và đánh mất mốc tâm lý 1.700 điểm. Việc thị trường nhanh chóng lấy lại ngưỡng này cho thấy tâm lý nhà đầu tư đã có sự chuyển biến rõ rệt, từ thận trọng quan sát sang chủ động giải ngân tại nhiều nhóm cổ phiếu.

Lý giải về diễn biến bất ngờ này, ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Khối Ngân hàng Đầu tư, Công ty Chứng khoán An Bình (ABS), cho rằng một trong những yếu tố tác động tích cực đến tâm lý thị trường đến từ kết quả cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ Mỹ ngày 3/11.

Diễn biến chính trị tại Mỹ đang làm thay đổi kỳ vọng của giới đầu tư quốc tế về triển vọng chính sách tài khóa và thương mại trong thời gian tới. Đáng chú ý, đồng USD và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ cùng suy yếu khi thị trường đánh giá lại khả năng triển khai các chính sách kinh tế mới.

Đối với những thị trường mới nổi như Việt Nam, xu hướng này có thể mang lại tác động tích cực khi góp phần giảm bớt áp lực tỷ giá, qua đó cải thiện kỳ vọng về dòng vốn đầu tư và mặt bằng lãi suất. Trong bối cảnh chứng khoán Việt Nam vừa trải qua nhịp điều chỉnh kéo dài, sự thay đổi của các biến số quốc tế phần nào giúp giải tỏa tâm lý thận trọng của nhà đầu tư.

Không chỉ đón nhận tín hiệu từ bên ngoài, thị trường trong nước còn xuất hiện thông tin đáng chú ý liên quan đến chính sách điều hành tiền tệ. Ngay trong phiên giao dịch ngày 4/11, Ngân hàng Nhà nước công bố phương án cung ứng thanh khoản VND cho hệ thống ngân hàng thông qua giao dịch hoán đổi ngoại tệ USD/VND kỳ hạn 182 ngày, với quy mô tối đa 2 tỷ USD.

Theo phương án dự kiến triển khai ngày 6/11, các tổ chức tín dụng đủ điều kiện sẽ bán USD cho Ngân hàng Nhà nước để nhận VND, đồng thời cam kết mua lại lượng ngoại tệ tương ứng khi hợp đồng đáo hạn. Nếu toàn bộ hạn mức được sử dụng, lượng tiền đồng cung ứng ban đầu có thể lên tới gần 48.800 tỷ đồng.

Điểm đáng chú ý nằm ở kỳ hạn hoán đổi được kéo dài lên 182 ngày, so với chỉ 7 ngày trong đợt gần nhất vào tháng 9. Điều này mở ra khả năng hỗ trợ thanh khoản VND với thời hạn dài hơn, giúp các ngân hàng đủ điều kiện chủ động hơn trong cân đối nguồn vốn, đặc biệt khi nhu cầu tín dụng thường gia tăng vào giai đoạn cuối năm.

Thông tin này xuất hiện đúng thời điểm nhà đầu tư đang lo ngại về diễn biến lãi suất và thanh khoản của hệ thống ngân hàng. Vì vậy, dù quy mô vốn thực tế được cung ứng còn phụ thuộc vào kết quả giao dịch, tín hiệu từ nhà điều hành vẫn có ý nghĩa nhất định trong việc củng cố kỳ vọng về môi trường tiền tệ ổn định hơn.

Đối với thị trường chứng khoán, triển vọng giảm bớt áp lực thanh khoản ngân hàng có thể giúp cải thiện tâm lý đối với chi phí vốn của doanh nghiệp, đồng thời hạn chế sức ép cạnh tranh dòng tiền giữa kênh tiền gửi và cổ phiếu.

Sự cộng hưởng của các yếu tố trên càng trở nên đáng chú ý khi thị trường đã trải qua hai tháng 9 và 10 liên tiếp điều chỉnh, khiến mặt bằng giá nhiều cổ phiếu giảm sâu. Áp lực bán kéo dài trước đó cũng tạo điều kiện để dòng tiền bắt đáy hoạt động mạnh hơn khi xuất hiện các tín hiệu hỗ trợ.

Dù vậy, để nhịp tăng không chỉ dừng lại ở một phiên hồi kỹ thuật, ông Minh cho rằng thị trường vẫn cần sự cải thiện bền vững của dòng tiền và khả năng duy trì đà tăng ở các nhóm cổ phiếu dẫn dắt trong những phiên tiếp theo.

Trước đó, Chứng khoán MB (MBS) đã đưa ra nhận định thị trường có cơ hội xuất hiện nhịp hồi phục kỹ thuật trong tháng 11. Theo thống kê của công ty chứng khoán này, trong 10 năm gần nhất, tháng 11 có xác suất tăng điểm lên tới 70%, với hiệu suất bình quân đạt 3,8%, đứng thứ hai trong số những tháng có diễn biến tích cực nhất năm.

MBS cũng chỉ ra rằng mức độ điều chỉnh của phần lớn cổ phiếu thực tế còn sâu hơn nhiều so với diễn biến VN-Index. Trong khi chỉ số chung được nâng đỡ bởi một số cổ phiếu vốn hóa lớn, không ít mã đã xuyên thủng vùng đáy tháng 10, tạo ra sự lệch pha đáng kể giữa chỉ số và mặt bằng giá trên thị trường.

Về cơ hội đầu tư, MBS khuyến nghị chú ý đến những nhóm ngành được kỳ vọng hưởng lợi từ chính sách như đầu tư công, xây dựng, vật liệu xây dựng và sản xuất, phân phối điện. Bên cạnh đó, các cổ phiếu đã chiết khấu sâu, có nền tảng tài chính an toàn cũng có thể thu hút sự quan tâm khi tâm lý thị trường dần ổn định.



