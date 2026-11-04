Đằng sau khoản lợi nhuận tăng đột biến, PV Power (POW) có những biến động gì sau 9 tháng đầu năm?

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power, HoSE: POW) ghi nhận doanh thu thuần trong 9 tháng đầu năm đạt hơn 49.405 tỷ đồng, tăng khoảng 94,5% so với mức 25.404 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Trong đó, giá vốn hàng bán tăng từ hơn 22.129 tỷ đồng lên 40.704 tỷ đồng. Nhờ doanh thu tăng nhanh hơn giá vốn, lợi nhuận gộp đạt 8.701 tỷ đồng, cao gấp khoảng 2,7 lần so với cùng kỳ năm 2025.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính cũng tăng đáng kể, đạt hơn 1.200 tỷ đồng, so với khoảng 617 tỷ đồng cùng kỳ. Kết quả, lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp đạt hơn 7.743 tỷ đồng, tăng khoảng 232%; lợi nhuận sau thuế đạt gần 6.899 tỷ đồng, tăng khoảng 216% so với 9 tháng đầu năm trước.

Riêng trong quý III/2026, PV Power ghi nhận doanh thu thuần hơn 16.772 tỷ đồng, tăng khoảng 113,5% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 2.073 tỷ đồng, cao hơn gấp đôi mức 948 tỷ đồng của quý III/2025.

Dư nợ vay vượt 37.500 tỷ đồng, chi phí lãi vay tăng mạnh

Cùng với kết quả kinh doanh tăng trưởng, quy mô vay nợ của PV Power cũng gia tăng. Tại ngày 30/9/2026, tổng dư nợ vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn, dài hạn của doanh nghiệp đạt khoảng 37.505 tỷ đồng, tăng hơn 8.600 tỷ đồng, tương đương gần 30% so với đầu năm.

Trong đó, dư nợ vay ngắn hạn đạt hơn 19.418 tỷ đồng, tăng khoảng 72,6% so với mức 11.250 tỷ đồng đầu năm. Dư nợ vay dài hạn đạt hơn 18.087 tỷ đồng, tăng nhẹ so với mức gần 17.638 tỷ đồng tại thời điểm đầu năm.

Dư nợ vay ngắn hạn của PV Power tăng đột biến trong kỳ.

Như vậy, phần tăng thêm của dư nợ chủ yếu đến từ các khoản vay ngắn hạn. Diễn biến này khiến nghĩa vụ thanh toán trong vòng một năm của PV Power tăng lên, đồng thời đặt ra yêu cầu quản trị dòng tiền và cân đối kỳ hạn giữa nguồn vốn huy động với nhu cầu sử dụng vốn.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, PV Power đang có các khoản vay tại nhiều ngân hàng trong và ngoài nước. Ở nhóm vay ngắn hạn, dư nợ tại Vietcombank đạt khoảng 4.518 tỷ đồng, MB khoảng 3.049 tỷ đồng, Citibank gần 1.999 tỷ đồng và HSBC Việt Nam 1.500 tỷ đồng.

Đối với các khoản vay dài hạn, dư nợ tại Citibank và ING đạt hơn 11.261 tỷ đồng, HSBC Singapore hơn 4.035 tỷ đồng và Vietcombank khoảng 3.405 tỷ đồng.

Quy mô dư nợ tăng cũng kéo theo chi phí vốn lớn hơn. Trong 9 tháng đầu năm 2026, chi phí đi vay của PV Power đạt khoảng 1.569 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức hơn 411 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Trong đó, chi phí lãi vay không bao gồm PVcomBank chiếm khoảng 1.509,7 tỷ đồng; chi phí lãi vay tại PVcomBank khoảng 26,6 tỷ đồng và chi phí phục vụ các khoản vay khoảng 32,6 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, doanh thu hoạt động tài chính đạt hơn 1.200 tỷ đồng, trong đó lãi tiền gửi và tiền cho vay (không bao gồm PVcomBank) đạt khoảng 947 tỷ đồng; khoản lãi tiền gửi và cho vay tại PVcomBank đạt hơn 103 tỷ đồng.

Dù nguồn thu từ tiền gửi và cho vay đóng góp đáng kể vào doanh thu tài chính, tổng chi phí đi vay vẫn cao hơn khoảng 519 tỷ đồng so với riêng hai khoản thu lãi kể trên. Điều này cho thấy lượng vốn được phân bổ vào các khoản tiền gửi, cho vay chưa đủ bù đắp chi phí huy động vốn mà doanh nghiệp phải gánh chịu.

Tổng tài sản vượt 108.000 tỷ đồng, hơn 30.000 tỷ đồng là tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của PV Power đạt khoảng 108.974 tỷ đồng, tăng hơn 20.300 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm 58.572 tỷ đồng, phần còn lại là tài sản dài hạn.

Đáng chú ý, lượng tiền và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn của doanh nghiệp tăng mạnh trong 9 tháng. Cụ thể, tiền và các khoản tương đương tiền đạt 10.609 tỷ đồng, tăng gần 3.845 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, tiền mặt đạt khoảng 2.200 tỷ đồng, còn các khoản tương đương tiền đạt hơn 8.409 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, khoản đầu tư tài chính ngắn hạn đạt hơn 19.518 tỷ đồng, toàn bộ là các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn. So với đầu năm, giá trị khoản mục này tăng gần 6.810 tỷ đồng.

Tính chung, tiền, các khoản tương đương tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn của PV Power đạt hơn 30.127 tỷ đồng, tăng khoảng 55% so với đầu năm. Quy mô này tương đương khoảng 80% tổng dư nợ vay của doanh nghiệp tại thời điểm cuối quý III.

Bên cạnh lượng tiền lớn, một khoản mục đáng chú ý khác trong cơ cấu tài sản của PV Power là các khoản phải thu ngắn hạn. Tại ngày 30/9/2026, phải thu ngắn hạn đạt hơn 24.364 tỷ đồng, trong đó riêng phải thu ngắn hạn của khách hàng lên tới gần 23.961 tỷ đồng, tăng khoảng 68,8% so với đầu năm.

Trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ, biến động các khoản phải thu trong 9 tháng đầu năm đã làm giảm dòng tiền khoảng 10.695 tỷ đồng. Đây là yếu tố cần lưu ý khi đánh giá khả năng chuyển hóa doanh thu và lợi nhuận thành dòng tiền thực tế của doanh nghiệp.

Ngoài ra, PV Power đã chi khoảng 17.086 tỷ đồng để cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác trong 9 tháng, trong khi số tiền thu hồi cho vay và bán lại các công cụ nợ đạt khoảng 10.479 tỷ đồng. Như vậy, dòng tiền thuần chi ra cho hoạt động này vào khoảng 6.607 tỷ đồng.

Nhìn chung, bức tranh tài chính của PV Power sau 9 tháng đầu năm 2026 ghi nhận sự gia tăng đồng thời ở doanh thu, lợi nhuận, tổng tài sản và dư nợ vay. Doanh nghiệp đang sở hữu lượng tiền và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn đáng kể, song vẫn duy trì quy mô vay nợ lớn, đặc biệt là các khoản vay ngắn hạn tăng nhanh. Khả năng thu hồi công nợ, hiệu quả sử dụng vốn và cân đối kỳ hạn giữa tài sản tài chính với nghĩa vụ nợ sẽ là những yếu tố đáng theo dõi trong các kỳ báo cáo tiếp theo.