Vừa thoát chuỗi 29 phiên giảm sàn, cổ phiếu Kosy (KOS) lại “lao dốc”: Màn “hồi sinh” chỉ kéo dài 2 phiên?

Thị trường chứng khoán vừa chứng kiến diễn biến đầy bất ngờ tại cổ phiếu KOS của CTCP Kosy khi mã này nhanh chóng đảo chiều sau chuỗi phiên tăng trần, cùng trạng thái “cháy hàng” liên tiếp.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 4/11, giá cổ phiếu KOS giảm 3,2%, xuống còn 3.930 đồng/cổ phiếu. Thanh khoản tiếp tục duy trì ở mức cao với gần 24,6 triệu đơn vị được khớp lệnh.

Trước đó, trong phiên 3/11, cổ phiếu KOS cũng giảm mạnh 6,45%, lùi về 4.060 đồng/cổ phiếu, với khối lượng giao dịch hơn 38,7 triệu đơn vị.

Đáng chú ý, ngay đầu phiên sáng 3/11, cổ phiếu này từng tăng trần trong trạng “trắng bên bán”, dư mua trần có lúc đạt gần 4 triệu đơn vị. Tuy nhiên, áp lực bán tháo xuất hiện với khối lượng lớn sau đó đã nhanh chóng đảo chiều xu hướng, khiến cổ phiếu KOS rung lắc dữ dội và kết phiên giảm sát giá sàn.

Diễn biến này hoàn toàn trái ngược với hai phiên giao dịch trước đó. Cụ thể, trong phiên 30/10 và 2/11, cổ phiếu KOS lần lượt tăng trần 6,84% và 6,9%, cùng tình trạng dư mua giá trần.

Sau 2 phiên tăng trần cùng trạng thái "cháy hàng", cổ phiếu KOS lại đảo chiều "lao dốc".

Đáng nói, hai phiên tăng bứt phá này diễn ra sau khi cổ phiếu KOS trải qua chuỗi 29 phiên giảm sàn liên tiếp, khiến thị giá “bốc hơi” hơn 90%.

Sự trở lại bất ngờ của dòng tiền đã khiến nhiều nhà đầu tư kỳ vọng cổ phiếu KOS có thể bước vào một nhịp phục hồi sau giai đoạn “lao dốc” thẳng đứng. Tuy nhiên, diễn biến trong hai phiên 3/11 và 4/11 cho thấy lực cầu vẫn chưa đủ mạnh để duy trì đà tăng, trong khi áp lực bán tiếp tục hiện diện ở vùng giá thấp.

Về tình hình kinh doanh, theo BCTC hợp nhất quý 3/2026, Kosy ghi nhận doanh thu thuần gần 106 tỷ đồng, giảm khoảng 70% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt khoảng 300 triệu đồng, giảm tới 97% so với mức gần 11 tỷ đồng của quý III/2025.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, nguyên nhân chính khiến doanh thu sụt giảm đến từ hoạt động bán hàng hóa. Cụ thể, mảng này chỉ mang về gần 42 tỷ đồng, giảm hơn 85% so với mức gần 281 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Ở chiều ngược lại, doanh thu từ hoạt động kinh doanh bất động sản tăng gần 19%, lên khoảng 31 tỷ đồng. Doanh thu cung cấp dịch vụ giảm khoảng 27%, còn gần 33 tỷ đồng.

Như vậy, dù hoạt động kinh doanh bất động sản ghi nhận tăng trưởng, mức tăng này vẫn chưa đủ bù đắp sự suy giảm mạnh của mảng bán hàng hóa – nguồn đóng góp doanh thu lớn của doanh nghiệp trong cùng kỳ năm trước.

Giải trình về kết quả kinh doanh, Kosy cho biết lợi nhuận sau thuế giảm chủ yếu do doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kỳ đi xuống. Diễn biến chung của thị trường đã ảnh hưởng đến tình hình tiêu thụ hàng hóa cũng như hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Trong kỳ, chi phí tài chính giảm khoảng 7%, xuống còn 22,3 tỷ đồng, chủ yếu nhờ giảm dư nợ vay ngắn hạn tại một số ngân hàng. Tuy nhiên, chi phí lãi vay vẫn ở mức gần 22 tỷ đồng, tiếp tục là khoản chi phí đáng kể đối với doanh nghiệp.

Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm khoảng 17%, còn gần 7 tỷ đồng, sau khi Kosy cắt giảm một số khoản chi phí hoạt động.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Kosy ghi nhận doanh thu thuần khoảng 363 tỷ đồng, giảm 64% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 3 tỷ đồng, giảm 83% so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2026, Kosy đặt mục tiêu tổng doanh thu 1.850 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 120 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp mới thực hiện được khoảng 19,6% kế hoạch doanh thu và vỏn vẹn 2,5% mục tiêu lợi nhuận cả năm.