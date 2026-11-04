Một cổ phiếu ngân hàng được tự doanh CTCK mua ròng trăm tỷ phiên tăng điểm

Sau 04 phiên liên tiếp giảm điểm mạnh, thị trường đã có phiên giao dịch 4/11 tích cực khi VN-Index tăng điểm tốt quanh vùng hỗ trợ tăng trưởng. Thanh khoản cải thiện tốt trong phiên chiều. Kết phiên VN-Index tăng 33,40 điểm (+1,97%) lên mức 1.733,02 điểm. Áp lực bán từ khối ngoại hạ nhiệt đáng kể, với giá trị bán ròng chỉ còn khoảng 70 tỷ đồng trong phiên.

Tự doanh CTCK mua ròng 303 tỷ đồng trên HOSE.

Cụ thể, VPB được mua ròng mạnh nhất với giá trị 100 tỷ đồng. Theo sau là MBB (60 tỷ), FPT và TCB cùng 37 tỷ, MWG (29 tỷ), ACB (23 tỷ), POW (22,4 tỷ), HDB (19,1 tỷ), FUEVFVND (14,6 tỷ) và VNM (12 tỷ đồng).

Chiều ngược lại, nhóm tự doanh CTCK bán ròng mạnh nhất tại HPG với giá trị -65 tỷ đồng, tiếp theo là NT2 (-31 tỷ), KDH (-12 tỷ), E1VFVN30 (-4 tỷ) và PVT (-3 tỷ đồng). Một số mã khác cũng ghi nhận lực bán ròng như VRE, MCH và DXG cùng -2 tỷ, TCH và VJC cùng -1 tỷ đồng. ﻿