Tự doanh CTCK bán ròng gần 300 tỷ phiên đầu tháng, ngược chiều một cổ phiếu ngân hàng được gom mạnh

Phiên 2/11, sắc đỏ bao trùm diện rộng khi 27/30 mã trong nhóm VN30 cùng các nhóm ngành như Thép, BĐS KCN và Hóa chất đồng loạt điều chỉnh, tạo sức ép lớn lên chỉ số chung. Dù thanh khoản thị trường ghi nhận sự cải thiện đáng kể so với phiên trước, dòng tiền vẫn chưa đủ sức hấp thụ lượng cung lớn.

VN-Index đóng cửa tại 1.710,72 điểm, tương ứng giảm 30,9 điểm (-1,77%). Khối ngoại tiếp tục là điểm trừ khi bán ròng 453 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Tự doanh CTCK bán ròng 263 tỷ đồng trên HoSE.

Cụ thể, nhóm tự doanh CTCK bán ròng mạnh nhất tại MWG với giá trị -180 tỷ đồng, tiếp theo là BID (-87 tỷ), SSI (-81 tỷ), HPG (-62 tỷ) và STB (-23 tỷ đồng). Một số mã khác cũng ghi nhận lực bán ròng như FUEVFVND và VHM cùng -19 tỷ, E1VFVN30 (-18 tỷ), ACB (-14 tỷ) và KDH (-7 tỷ đồng).

Chiều ngược lại, HDB được mua ròng mạnh nhất với giá trị 161 tỷ đồng. Theo sau là NT2 (35 tỷ), MSN (21 tỷ), VIC (11 tỷ), TCB (9 tỷ), VPB (8 tỷ), VCB (7,9 tỷ), MBB (7,2 tỷ), SAB (7 tỷ) và BMP (4,7 tỷ đồng).