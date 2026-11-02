CTCK hé lộ 8 doanh nghiệp đáng chú ý, phù hợp để "xuống tiền" trong tháng 11

Trong báo cáo chiến lược mới đây, Chứng khoán MB (MBS) nhận định thị trường chứng khoán đang đứng trước cơ hội xuất hiện nhịp hồi phục kỹ thuật sau hai tháng 9 và 10 liên tiếp giảm điểm.

Thống kê dữ liệu 10 năm gần nhất cho thấy, tháng 11 có xác suất tăng điểm lên tới 70%, với hiệu suất bình quân đạt 3,8%, xếp thứ hai trong số các tháng có diễn biến tích cực nhất năm. Theo MBS, áp lực bán mạnh tại nhiều nhóm cổ phiếu thời gian qua, kết hợp với yếu tố mùa vụ thuận lợi, đang mở ra dư địa cho thị trường hồi phục.

Tuy nhiên, nhóm phân tích lưu ý diễn biến của VN-Index và phần lớn cổ phiếu đang có sự lệch pha đáng kể. Dù chỉ số chung vẫn cao hơn vùng đáy tháng 10 khoảng 51,78 điểm, tương đương 3,1%, nhiều nhóm ngành đã giảm xuống dưới vùng đáy này. Đặc biệt, nếu loại trừ tác động nâng đỡ từ nhóm cổ phiếu Vingroup, phần còn lại của thị trường đã xuyên thủng đáy tháng 10.

Trong bối cảnh thị trường phân hóa mạnh, MBS đưa ra danh mục 8 cổ phiếu tiêu biểu cho tháng 11/2026, gồm Hòa Phát (HPG), Thế Giới Di Động (MWG), Techcombank (TCB), Vietcombank (VCB), Sacombank (STB), Vinhomes (VHM), Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (GVR) và Chứng khoán Kỹ Thương (TCX). Đây là những doanh nghiệp được MBS đánh giá có các yếu tố hỗ trợ hoạt động kinh doanh trong giai đoạn cuối năm 2026 và những năm tiếp theo.

Đối với Tập đoàn Hòa Phát (HPG), MBS đánh giá kết quả kinh doanh quý III/2026 ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, với lợi nhuận ròng đạt 8.217 tỷ đồng, tăng 106% so với cùng kỳ và 30% so với quý trước.

Sản lượng tiêu thụ tăng 54% cùng với giá bán cải thiện khoảng 10% giúp doanh thu tăng 70% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp đạt 19,2%, tăng 2,4 điểm phần trăm, nhờ hoạt động của dự án Dung Quất 2 và diễn biến thuận lợi hơn của giá thép.

MBS dự báo lợi nhuận ròng năm 2026 của Hòa Phát có thể tăng 101% so với năm trước. Động lực tăng trưởng tiếp tục đến từ sản lượng thép, hiệu suất vận hành các dây chuyền mới và khả năng cải thiện biên lợi nhuận.

Trong lĩnh vực bán lẻ, Thế Giới Di Động (MWG) được đánh giá có triển vọng tăng trưởng nhờ cả hai mảng kinh doanh chủ lực là điện thoại, điện máy và hàng tiêu dùng thiết yếu.

Theo MBS, các chương trình tài chính tiêu dùng và sự kiện ra mắt iPhone 18 Series được kỳ vọng hỗ trợ doanh thu, lợi nhuận của chuỗi Điện Máy Xanh trong nửa cuối năm.

Trong khi đó, Bách Hóa Xanh tiếp tục hưởng lợi từ xu hướng chuyển dịch sang kênh bán lẻ thực phẩm hiện đại. MBS dự báo số lượng cửa hàng của chuỗi tăng 54% trong năm 2026 và 15% trong năm 2027. Với những động lực này, lợi nhuận năm 2026 của MWG được dự báo tăng 77%.

Ở nhóm ngân hàng, Techcombank (TCB) gây chú ý với kết quả kinh doanh quý III/2026 khi lợi nhuận trước thuế đạt 10.375 tỷ đồng, tăng 25,8% so với cùng kỳ và 7,3% so với quý trước.

Lũy kế 9 tháng, ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế 28.915 tỷ đồng, tăng 23,7%, hoàn thành 77,1% kế hoạch năm. Tăng trưởng tín dụng đạt 21,2%, trong khi nợ xấu tiếp tục được kiểm soát.

Theo MBS, Techcombank đang có sự chuyển dịch cơ cấu cho vay sang lĩnh vực đầu tư xây dựng hạ tầng và các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Vingroup, Masterise, One Mount. Đây được xem là một trong những động lực hỗ trợ tăng trưởng tín dụng của ngân hàng trong thời gian tới.

Đối với Vietcombank (VCB), MBS kỳ vọng lợi nhuận sẽ cải thiện nhờ tăng trưởng tín dụng, biên lãi ròng (NIM) và nguồn thu ngoài lãi.

Nhóm phân tích dự báo tăng trưởng tín dụng của Vietcombank có thể đạt khoảng 20% trong năm 2026. Đồng thời, NIM được kỳ vọng cải thiện nhờ lợi thế chi phí vốn thấp và khả năng tăng trưởng tín dụng dài hạn.

Bên cạnh đó, thu nhập ngoài lãi từ dịch vụ, thu hồi nợ xấu và các hoạt động kinh doanh khác cũng được đánh giá là những yếu tố hỗ trợ lợi nhuận. MBS dự báo lợi nhuận của Vietcombank năm 2026 tăng khoảng 29%.

Cũng trong lĩnh vực ngân hàng, Sacombank (STB) được chú ý nhờ triển vọng hoàn tất quá trình tái cơ cấu.

Trong quý III/2026, ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế 1.757 tỷ đồng, giảm 51,9% so với cùng kỳ và 12,4% so với quý trước. Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận trước thuế đạt 5.893 tỷ đồng, giảm 46,4%, hoàn thành 73% kế hoạch năm.

Dù kết quả kinh doanh suy giảm, MBS kỳ vọng quá trình xử lý các tài sản tồn đọng, khả năng hoàn nhập dự phòng và việc bán số cổ phiếu đang thế chấp tại VAMC có thể tạo động lực cải thiện lợi nhuận trong thời gian tới.

Với Vinhomes (VHM), triển vọng kinh doanh gắn với tiến độ mở bán và bàn giao tại các đại dự án bất động sản.

Theo MBS, các dự án như Green Paradise, Global Gate Hạ Long, Sài Gòn Park và Hải Vân Bay sẽ đóng góp đáng kể vào kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Trong quý III/2026, doanh thu và lợi nhuận ròng của Vinhomes lần lượt tăng 420% và 453% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, doanh nghiệp hoàn thành 22% kế hoạch doanh thu và 94% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

MBS dự báo lợi nhuận ròng năm 2026 của Vinhomes có thể đạt 81.300 tỷ đồng, tăng 94% so với năm trước. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ việc đẩy mạnh bán hàng tại các dự án quy mô lớn.

Trong lĩnh vực khu công nghiệp, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (GVR) được MBS đánh giá có triển vọng nhờ quỹ đất lớn và kế hoạch mở rộng hoạt động phát triển hạ tầng khu công nghiệp.

Doanh nghiệp dự kiến phát triển hơn 2.500 ha đất khu công nghiệp mới, tập trung tại các dự án như Hiệp Thạnh, NTU3, Rạch Bắp giai đoạn 2, Bắc Đồng Phú mở rộng, Nam Đồng Phú mở rộng và Minh Hưng 3 giai đoạn 2.

Việc Chính phủ ban hành Quyết định 40/2026/QĐ-TTg, mở ra khả năng thay đổi tỷ lệ sở hữu Nhà nước tại GVR, cũng là yếu tố được MBS đưa vào đánh giá triển vọng doanh nghiệp. Nhóm phân tích dự báo lợi nhuận ròng của GVR có thể tăng 68% trong năm 2026 và tiếp tục tăng 2% trong năm 2027.

Cái tên cuối cùng là Chứng khoán Kỹ Thương (TCX), doanh nghiệp đang đẩy mạnh hoạt động môi giới và cho vay ký quỹ.

Trong quý III/2026, TCX ghi nhận lợi nhuận trước thuế 2.152 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận trước thuế đạt 5.708 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ và hoàn thành 76% kế hoạch năm.

Theo MBS, dư địa mở rộng thị phần môi giới và hoạt động cho vay ký quỹ tiếp tục là những động lực tăng trưởng của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, sự cải thiện thanh khoản thị trường chứng khoán trong thời gian tới có thể hỗ trợ kết quả kinh doanh của các công ty chứng khoán, trong đó có TCX.