CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) vừa công bố báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của bà Trần Phương Ngọc Giao, con gái bà Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch HĐQT PNJ.

Theo báo cáo, trong phiên 30/10/2026, bà Giao bị công ty chứng khoán bán giải chấp gần 1,84 triệu cổ phiếu PNJ theo phương thức khớp lệnh.

Trước giao dịch, bà Giao sở hữu hơn 11,7 triệu cổ phiếu PNJ, tương đương 2,29% vốn điều lệ. Sau khi gần 1,84 triệu cổ phiếu bị bán giải chấp, lượng cổ phiếu bà còn nắm giữ giảm xuống hơn 9,86 triệu đơn vị, tương ứng tỷ lệ sở hữu 1,93%.

Diễn biến này xảy ra chỉ ít ngày sau khi CTCP Chứng khoán MB (MBS) phát đi thông báo về việc dự kiến bán giải chấp cổ phiếu PNJ thuộc sở hữu của bà Trần Phương Ngọc Giao.

Cụ thể, ngày 30/10, MBS cho biết dự kiến bán giải chấp 2,17 triệu cổ phiếu PNJ của bà Giao. Thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày 30/10 và kéo dài cho tới khi khách hàng hoàn tất nghĩa vụ thanh toán hoặc tài khoản đáp ứng tỷ lệ ký quỹ theo quy định. Như vậy, lượng cổ phiếu thực tế bị bán giải chấp trong phiên 30/10, gần 1,84 triệu đơn vị, thấp hơn khoảng 332.000 cổ phiếu so với số lượng MBS dự kiến bán.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu cổ phiếu PNJ thuộc sở hữu của bà Trần Phương Ngọc Giao bị bán giải chấp trong tháng 10.

Trước đó, ngày 8/10, Chứng khoán VNDIRECT đã bán giải chấp 2,94 triệu cổ phiếu PNJ của bà Giao thông qua phương thức khớp lệnh. Sau giao dịch này, lượng cổ phiếu bà Giao nắm giữ đã giảm từ hơn 14,64 triệu đơn vị, tương đương 2,86% vốn, xuống còn khoảng 11,7 triệu cổ phiếu, tương ứng 2,29% vốn điều lệ.

Như vậy, chỉ tính riêng hai lần bán giải chấp được công bố trong tháng 10, tổng cộng khoảng 4,78 triệu cổ phiếu PNJ thuộc sở hữu của bà Giao đã bị bán ra.

Cùng thời gian này, một số thành viên khác trong gia đình Chủ tịch PNJ cũng có các giao dịch cổ phiếu quy mô lớn. Trong tháng 9, bà Trần Phương Ngọc Thảo - Phó Chủ tịch HĐQT PNJ và là con gái bà Dung - đã bán 7 triệu cổ phiếu, trong khi bà Trần Phương Ngọc Hà hoàn tất bán 18 triệu cổ phiếu. Theo thông tin công bố, hai giao dịch này nhằm thu xếp nguồn vốn để gia đình bà Cao Thị Ngọc Dung cho PNJ vay, bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trên thị trường, kết phiên 2/11, PNJ tăng nhẹ lên 15.600 đồng/cp, song đây vẫn là vùng thấp nhất của cổ phiếu này trong khoảng 10 năm trở lại đây.

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PNJ lỗ gần 1.000 tỷ 2 quý gần nhất

Về kết quả kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2026, PNJ ghi nhận doanh thu thuần 6.995 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ.

PNJ cho biết doanh thu giảm chủ yếu do nhu cầu thị trường thay đổi. Biên lợi nhuận gộp chịu ảnh hưởng bởi biến động bất thường của giá vàng, cùng sự thay đổi cơ cấu doanh thu và nhóm sản phẩm.

Khấu trừ các khoản chi phí, PNJ lỗ trước thuế 328 tỷ đồng và lỗ sau thuế 258 tỷ đồng trong quý 3/2026, trong khi cùng kỳ lãi lần lượt 626 tỷ đồng và 496 tỷ đồng. Tổng mức lỗ trong 2 quý gần nhất của PNJ khoảng 996 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần đạt 32.704 tỷ đồng, tăng 29%. Lợi nhuận trước thuế đạt 535 tỷ đồng, giảm 74%; lợi nhuận sau thuế đạt 471 tỷ đồng, giảm 71%.

Tại ngày 30/09/2026, tổng tài sản của PNJ đạt 20.126 tỷ đồng, giảm 38 tỷ đồng so với đầu năm. Hàng tồn kho sau dự phòng đạt 16.626 tỷ đồng, tăng 5%, chiếm 83% tổng tài sản. Cơ cấu vay có sự thay đổi khi dư nợ ngân hàng giảm 607 tỷ đồng, tương đương 14%, còn 3.617 tỷ đồng. Đồng thời, PNJ phát sinh dư nợ vay cá nhân 704 tỷ đồng, trong đó vay bà Cao Thị Ngọc Dung 700 tỷ đồng. Khoản vay này có lãi suất 10%/năm và đáo hạn ngày 25/09/2027.