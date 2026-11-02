Tỷ phú Trần Đình Long đón tin vui từ Nhật Bản

Thông tin từ tập đoàn Hòa Phát cho biết Tôn Hòa Phát vừa xuất khẩu đơn hàng khoảng 8.000 tấn tôn cuộn mạ kẽm sang Nhật Bản trong quý IV/2026. Đây là lô hàng đầu tiên của doanh nghiệp vào thị trường này.

Để đưa hàng vào Nhật Bản, doanh nghiệp cho biết phải đáp ứng tiêu chuẩn JIS G 3302 với những yêu cầu cụ thể về quy cách, bề mặt lớp mạ không hoa và công nghệ xử lý bề mặt. Theo đó, sản phẩm phải sử dụng công nghệ xử lý bằng Crom 3+ hoặc không chứa Crom (Chromium-free). Lô hàng xuất khẩu lần này cũng có chứng nhận xuất xứ Việt Nam (C/O), làm căn cứ để đối tác xem xét hưởng ưu đãi thuế quan theo quy định.

Trước đó, vào đầu năm 2026, Tôn Hòa Phát cho biết đã được tổ chức chứng nhận của Nhật Bản JICQA (JIC Quality Assurance Ltd.), cấp chứng nhận JIS cho 4 dòng sản phẩm gồm thép cán nguội, tôn mạ kẽm, tôn mạ hợp kim nhôm kẽm và tôn mạ màu. Đây là điều kiện quan trọng để các sản phẩm của doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu kỹ thuật khi tiếp cận thị trường Nhật Bản.

Tôn Hòa Phát hiện vận hành hệ thống dây chuyền sản xuất nhập khẩu từ châu Âu, với công suất thiết kế 600.000 tấn/năm. Danh mục sản phẩm gồm thép cuộn tẩy gỉ, thép cuộn cán nguội, tôn mạ kẽm, tôn mạ hợp kim nhôm kẽm và tôn mạ màu.

Sau đơn hàng đầu tiên sang Nhật Bản, doanh nghiệp cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu các dòng sản phẩm chiến lược khác, mở rộng hợp tác với đối tác quốc tế và tìm kiếm thêm thị trường.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Tôn Hòa Phát đạt sản lượng bán hàng 307.000 tấn, nằm trong Top 5 doanh nghiệp sản xuất tôn mạ lớn nhất Việt Nam. Sản lượng xuất khẩu chiếm 29,8% tổng sản lượng bán hàng trong kỳ.

Hiện sản phẩm Tôn Hòa Phát đã được xuất khẩu tới 29 quốc gia và vùng lãnh thổ tại châu Âu, châu Mỹ, châu Á và châu Đại Dương.