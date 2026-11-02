Bảo hiểm Bảo Minh chốt ngày phát hành hơn 15 triệu cổ phiếu trả cổ tức

Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh (Bảo hiểm Bảo Minh, MCK: BMI, sàn HoSE) vừa có thông báo về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025.

Theo đó, Bảo hiểm Bảo Minh sẽ phát hành gần 15,1 triệu cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông. Tỷ lệ thực hiện quyền là 10:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ có 1 quyền và cứ 10 quyền sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới. Ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền là 12/11/2026.

Ảnh minh họa: BMI

Số cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá hơn 150,5 tỷ đồng. Nguồn vốn được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ trên Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 của Bảo hiểm Bảo Minh.

Nếu đợt phát hành thành công, Bảo hiểm Bảo Minh sẽ tăng vốn điều lệ từ gần 1.505,5 tỷ đồng lên mức hơn 1.656 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, theo Báo cáo tài chính quý III/2026, Bảo hiểm Bảo Minh ghi nhận doanh thu thuần hơn 1.563,3 tỷ đồng, tăng 17,5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm thuần gần 1.533,5 tỷ đồng, tăng 19,7% so với cùng kỳ; hoa hồng nhượng tái bảo hiểm và doanh thu khác hoạt động kinh doanh bảo hiểm 29,8 tỷ đồng, giảm 38,4%.

Ngoài ra, Bảo hiểm Bảo Minh còn thu về hơn 1,6 tỷ đồng doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư, giảm 56,8%; doanh thu từ hoạt động tài chính hơn 120,2 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả, sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, Bảo hiểm Bảo Minh báo lãi ròng quý III/2026 gần 75,8 tỷ đồng, giảm 32,8% so với quý III/2025.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Bảo hiểm Bảo Minh mang về doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm hơn 4.408,2 tỷ đồng, tăng 9,6% so với 9 tháng đầu năm 2025; lợi nhuận sau thuế tăng nhẹ lên mức hơn 256,9 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Bảo hiểm Bảo Minh tăng 16,6% so với đầu năm, lên mức hơn 8.945,5 tỷ đồng. Trong đó, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn ghi nhận hơn 3.736,5 tỷ đồng, chiếm 41,8% tổng tài sản; tài sản tái bảo hiểm hơn 1.793,7 tỷ đồng, chiếm 20% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả ở mức gần 5.868,9 tỷ đồng, tăng 23,6% so với đầu năm. Trong đó, khoản dự phòng nghiệp vụ chiếm 58,7% tổng nợ với gần 3.442,9 tỷ đồng.