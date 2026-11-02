Doanh nghiệp có nữ Tổng giám đốc sinh năm 2002 phát thông báo quan trọng

Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre (Bepharco, mã chứng khoán: DBT) vừa công bố thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025, đồng thời ấn định ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông.

Theo đó, ngày 16/11/2026 sẽ là ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 7%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 7 cổ phiếu mới.

Dược phẩm Bến Tre sẽ phát hành thêm hơn 1,53 triệu cổ phiếu, nguồn vốn thực hiện được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2025 theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán. Nếu hoàn tất phát hành toàn bộ số cổ phiếu dự kiến, vốn điều lệ của DBT sẽ tăng từ gần 219,7 tỷ đồng lên khoảng 235 tỷ đồng.

Cùng thời điểm, Dược phẩm Bến Tre cũng công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi Kế toán trưởng. Theo đó, bà Nguyễn Thùy Dung thôi giữ chức Kế toán trưởng kể từ ngày 2/11/2026, đồng thời ông Nguyễn Nhật Phi được bổ nhiệm thay thế với nhiệm kỳ một năm, từ ngày 2/11/2026 đến ngày 31/10/2027.

Đáng chú ý, trước khi rời vị trí Kế toán trưởng, bà Nguyễn Thùy Dung đã đăng ký bán 14.687 cổ phiếu DBT trong tháng 10/2026.

Trước đó, ngày 23/10, HĐQT Dược phẩm Bến Tre đã thông qua việc bổ nhiệm bà Trần Ngô Minh Anh giữ chức Tổng giám đốc kể từ ngày 1/11/2026, thay ông Nguyễn Khắc Hanh từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân.

Sinh năm 2002, bà Minh Anh trở thành một trong những nữ Tổng giám đốc trẻ tuổi đáng chú ý trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Bà là con gái ông Trần Ngô Phúc Vũ, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank).

Bà Minh Anh tốt nghiệp chuyên ngành tài chính tại University of Central Florida (Mỹ) và từng làm việc tại New Omni Bank ở California trong giai đoạn 2024-2026. Tháng 8/2026, bà gia nhập Dược phẩm Bến Tre, được bầu vào HĐQT và bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc trước khi chính thức đảm nhiệm vị trí điều hành cao nhất doanh nghiệp từ đầu tháng 11.

Về hoạt động kinh doanh, Dược phẩm Bến Tre có tiền thân thành lập từ năm 1963, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và phân phối dược phẩm. Về tình hình kinh doanh, doanh thu thuần 6 tháng đầu năm 2026 đạt gần 418 tỷ đồng, LNST đạt gần 25 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu DBT hiện đạt 13.100 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hóa thị trường khoảng 288 tỷ đồng.