Mr Pips: Tiến sĩ, thạc sĩ đầu tư chứng khoán cũng thua

Sáng 2/11, TAND TP Hà Nội tiếp tục phiên tòa xét xử bị cáo Phó Đức Nam (Mr Pips) cùng 187 bị cáo khác trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”, “Trốn thuế” và “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Theo lời khai của Mr Pips, trước năm 2019, khi làm phiên dịch tại sàn GKFX, anh ta chỉ nhận mức lương hơn 10 triệu đồng. Sau đó, anh ta sang Thổ Nhĩ Kỳ học nghề từ đối tượng Isik Uran rồi về nước làm các sàn giao dịch tại Việt Nam.

Mr Pips cho rằng, anh ta không phải là ông chủ thực sự của các sàn mà chỉ làm thuê cho đối tượng từ Thổ Nhĩ Kỳ và hưởng lợi nhuận từ 3-5% tiền lãi sau khi trừ chi phí vận hành.

Theo khai nhận, tại hệ thống ﻿Mr Pips, bộ phận bán hàng chỉ nhận được hoa hồng trên số tiền khách nạp lần đầu. Đây cũng là nhóm gây ra thua lỗ đầu tiên cho khách hàng. Còn gây thiệt hại lớn nhất cho nhà đầu tư lại là nhóm chăm sóc khách hàng, và nhóm này cũng được hưởng lợi nhuận cao nhất.

Cũng theo lời khai của Mr Pips, nhà đầu tư trên sàn của bị cáo thua lỗ đến 99% vì chẳng ai có kiến thức. Và hàng nghìn nhân viên tư vấn dưới quyền Mr Pips cũng không có bằng cấp, kiến thức.

“Có đến 95% nhà đầu tư chứng khoán đều mất tiền, kể cả những thạc sĩ, tiến sĩ khi giao dịch chứng khoán trên sàn thật thì tỷ lệ thua lỗ cũng trên 50%. Chắc chắn bị cáo không độc quyền các sàn này tại Việt Nam mà có nhiều bên cùng làm. Khi chưa bị bắt, bị cáo còn từng tố cáo một số đối thủ đang làm các sàn tương tự”, Mr Pips khẳng định.

Tại phiên tòa, Lê Khắc Ngọ ( Mr Hunter) cũng cho rằng không độc quyền các sàn mà chỉ được đối tượng Isik Uran giao cho quản lý một nhánh, bên cạnh các sàn khác nhau.

Trước Hội đồng xét xử, Mr Pips và Mr Hunter một lần nữa đề nghị cho hai bị cáo sớm bán các siêu xe để có tiền khắc phục, bởi theo đánh giá đây là nhóm tiêu sản, bán càng sớm thì càng được giá.

Mr Pips cũng đề nghị Hội đồng xét xử cùng tìm cách để rút được tiền trong các tài khoản ở Thổ Nhĩ Kỳ, Campuchia chuyển về Việt Nam để khắc phục hậu quả vụ án.