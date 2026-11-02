Một cổ phiếu bất ngờ "hồi sinh" sau cú rơi gần 90% giá trị

Trong phiên giao dịch sáng 2/11, cổ phiếu KOS của CTCP Kosy (HOSE) tiếp tục thu hút sự chú ý khi tăng kịch trần 6,9% lên mức 4.340 đồng/cp, đánh dấu phiên tăng trần thứ hai liên tiếp sau chuỗi lao dốc kéo dài. Khối lượng khớp lệnh đạt gần 6,9 triệu đơn vị, đáng chú ý bên mua vẫn áp đảo với lượng dư mua giá trần hơn 4 triệu cổ phiếu.

Trước đó, phiên 30/10 đã chứng kiến màn đảo chiều bất ngờ của KOS khi cổ phiếu tăng hết biên độ lên 4.060 đồng/cp, chấm dứt chuỗi 29 phiên giảm sàn liên tiếp từ ngày 21/9 đến 29/10. Không chỉ hồi phục về giá, thanh khoản KOS còn tăng vọt với gần 75,7 triệu cổ phiếu được sang tay, tương đương khoảng 35% tổng lượng cổ phiếu đang lưu hành của doanh nghiệp.

Cú đảo chiều này càng gây chú ý khi đặt trong bối cảnh KOS vừa trải qua một trong những nhịp lao dốc mạnh trên thị trường. Chỉ trong hơn một tháng, thị giá cổ phiếu đã rơi từ gần 35.000 đồng xuống còn 3.800 đồng/cp, tương ứng mức giảm 90%. Suốt chuỗi giảm sàn, KOS thường xuyên rơi vào tình trạng dư bán lớn, trong khi lực cầu gần như vắng bóng khiến thanh khoản nhiều phiên chỉ đạt vài trăm đến vài nghìn đơn vị.

Hai phiên tăng trần liên tiếp phần nào giúp KOS thu hẹp đà giảm, song thị giá hiện vẫn thấp hơn khoảng 84% so với thời điểm trước khi bắt đầu chuỗi lao dốc.

Đáng chú ý, biến động mạnh của KOS diễn ra trong bối cảnh áp lực bán giải chấp liên tục xuất hiện tại nhóm cổ đông lớn và những người liên quan đến ban lãnh đạo doanh nghiệp. Mới đây, Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Kosy, tổ chức liên quan đến Chủ tịch HĐQT Nguyễn Việt Cường, tiếp tục bị công ty chứng khoán bán giải chấp gần 2,3 triệu cổ phiếu trong giai đoạn 27–30/10. Trước đó, hàng loạt giao dịch bán giải chấp tại nhóm cổ đông liên quan đến Chủ tịch cũng đã được công bố trong thời gian cổ phiếu lao dốc.

Ở chiều ngược lại, bà Hoàng Thị Yến, em dâu Chủ tịch Kosy, đã đăng ký mua 8 triệu cổ phiếu KOS trong thời gian từ ngày 15/10 đến 13/11. Nếu hoàn tất, bà Yến dự kiến nâng tỷ lệ sở hữu lên khoảng 3,71% vốn điều lệ doanh nghiệp.

Liên quan đến chuỗi giảm sàn kéo dài, Kosy từng giải trình rằng việc các công ty chứng khoán điều chỉnh giảm tỷ trọng cấp margin và thực hiện bán giải chấp đã khiến áp lực cung cổ phiếu gia tăng. Doanh nghiệp đồng thời khẳng định hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn diễn ra bình thường, không phát sinh biến động bất thường từ nội tại ảnh hưởng đến thị giá.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, Kosy ghi nhận doanh thu thuần gần 722 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 15,4 tỷ đồng, tăng khoảng 120%, song mới hoàn thành khoảng 13% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tại thời điểm cuối tháng 6/2026, tổng tài sản Kosy đạt hơn 5.000 tỷ đồng, trong đó hàng tồn kho chiếm gần 2.780 tỷ đồng, tương đương khoảng 55% tổng tài sản. Nợ phải trả ở mức hơn 2.700 tỷ đồng, với dư nợ vay và thuê tài chính gần 2.000 tỷ đồng.